Mách bạn cách nâng cao chất lượng không khí giai đoạn "bình thường mới"

Covid-19 khiến người Việt thay đổi nhận thức về không khí trong nhà

Trong không gian kín, ít lưu thông như nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại… nguy cơ lây nhiễm bệnh từ virus, vi khuẩn lơ lửng trong không khí luôn hiện hữu. Chưa kể, virus, vi khuẩn còn có khả năng bám dính trên bề mặt và quay sang "tấn công" sức khỏe con người vào bất cứ lúc nào. Nghiên cứu về "Sự tồn tại của virus trên các bề mặt" của MC Mahl, C Sadler chỉ ra trong điều kiện nhiệt độ phòng và độ ẩm thấp, một số loại virus như adenovirus, poliovirus và herpes simplex có thể sống sót ít nhất 8 tuần.

Chị Thanh Phương (32 tuổi, chủ cửa hàng quần áo) cho hay: "Đợt giãn cách nguyên cả tháng chỉ vác bụng bầu loanh quanh bốn bức tường, mình mới cảm nhận được sự tác động của không khí đến sức khỏe của bản thân khi liên tục bị ngạt mũi, sổ mũi. Mọi khi, mình thường về nhà khá muộn, sáng lại đi sớm nên ít chú ý tới vấn đề này."

Không gặp vấn đề về hô hấp như chị Phương, như anh Thế Linh (40 tuổi, kiến trúc sư) lại trăn trở với giấc ngủ không trọn vẹn mỗi đêm "Năm ngoái về thăm ông bà thì trúng đợt đỉnh dịch, mình mắc kẹt không quay lại thành phố được nên ôm máy tính thiết kế từ xa luôn. Nhưng cái rủi lại hóa cái may! Sống trong môi trường không khí trong lành, lần đầu tiên trong 5 năm qua, mình có những giấc ngủ sâu đến 7 tiếng. Trước nay mình cứ nghĩ ngủ kém do cường độ làm việc căng thẳng thôi, hóa ra chất lượng không khí cũng tác động đến giấc ngủ thật", anh Linh nói.

Câu chuyện của chị Phương, anh Linh không phải là số hiếm. Có thể thấy, không khí sạch là yếu tố vô cùng quan trọng quyết định tới chất lượng sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của mỗi người. "Khí sạch là khởi nguồn của sống khỏe" - sau 2 năm chung sống với Covid-19, có lẽ hơn bao giờ hết, người Việt mới hiểu trọn vẹn ý nghĩa câu nói trên.

Đâu là bí quyết lựa chọn sản phẩm nâng cao chất lượng không khí tối ưu?

Để cải thiện chất lượng không khí trong nhà, cách đơn giản nhất là mở cửa sổ, bật quạt để không khí được luân chuyển và "thay mới" liên tục, giúp đẩy bay các virus, vi khuẩn trong nhà. Trong trường hợp sinh sống tại khu vực ô nhiễm, chủ nhân căn hộ có thể đóng cửa và bật điều hòa không khí, với điều kiện chọn đúng công nghệ tích hợp trên điều hòa phù hợp.

Hiệu quả ức chế của nanoe™ trên vi khuẩn, virus tương ứng với số lượng gốc OH được tạo ra.

Công nghệ nanoe™ X được trang bị trên các sản phẩm điều hòa không khí của Panasonic là một ví dụ tiêu biểu như thế. Hiểu đơn giản, nanoe™ là các phân tử nước tích điện có kích thước siêu nhỏ (5-20 nanomet) chứa gốc các OH tự do. Các gốc OH tự do này sẽ tiếp cận vi khuẩn, virus và hấp thụ hydro tạo thành nước và ức chế hoạt động của vi khuẩn, virus trong không khí và hay bám dính trên bề mặt đồ đạc. Công nghệ nanoe™ X được chứng minh hiệu quả vượt trội khi có khả năng ức chế vi khuẩn, virus, nấm mốc, phấn hoa, các tác nhân gây dị ứng, chất độc hại cũng như khử mùi, đồng thời giữ ẩm cho da và tóc.

Đáng chú ý, công nghệ nanoe™ X đã được tổ chức nghiên cứu toàn cầu về thử nghiệm virus Texcell xác minh việc bật điều hòa được trang bị công nghệ nanoe™ X trong vòng 8 giờ có thể ức chế 91,4% hoạt động của SARS-CoV-2 trong không gian 6,7m3. Thử nghiệm được thực hiện trong môi trường phòng thí nghiệm kín, và không được thiết kế để đánh giá hiệu quả trong không gian sống không được kiểm soát. Một thử nghiệm khác tại phòng thí nghiệm Charles River Biopharmaceutical Services GmbH (Đức) vào năm 2011 cũng cho thấy nanoe™ X có khả năng ức chế hầu hết các loại virus và có sức đề kháng cao từ người hoặc động vật.

Công nghệ nanoe™x thế hệ II trong điều hòa Panasonic đem đến bầu không khí trong lành, cuộc sống khỏe mạnh.

nanoe™ X là công nghệ nền tảng, đã được tích hợp vào các sản phẩm dân dụng của Panasonic. Tiêu biểu, dòng sản phẩm máy điều hòa VU và XPU được tích hợp công nghệ nanoe™ X thế hệ I, trong khi đó dòng sản phẩm U, XU và XZ được nâng cấp với nanoe™ X thế hệ II. Công nghệ nanoe™ X thế hệ II có thể tạo ra tới 9.600 gốc OH tự do/giây, gấp đôi lượng gốc OH mà công nghệ nanoe™ X thế hệ I tạo ra. Do đó, tích hợp công nghệ này trong các sản phẩm điều hòa của Panasonic sẽ giúp bầu không khí trong không gian sống trong lành hơn, khỏe mạnh hơn.

Trong khi đó, đối với các dòng tiêu chuẩn khác như điều hòa PU thì lại "chinh phục" người dùng phân khúc thấp hơn bởi nanoe-G - "người anh em" của nanoe™ X. Công nghệ này có khả năng tạo ra 3 nghìn tỉ ion âm mỗi giây. Các ion âm siêu nhỏ bay lơ lửng trong không khí sẽ tìm đến những phân tử lạ, virus, vi khuẩn, nấm mốc trong không gian, gắn kết với các phân tử gây hại này để "chui" theo dòng không khí và bị giữ lại tại lưới lọc của điều hòa. Tiếp đó, màng lọc tích điện dương sẽ thực hiện nốt nhiệm vụ còn lại như hút các hạt bụi tích điện âm và vô hiệu hóa chúng.

Hiện nay, nanoe-G được trang bị trên các dòng sản phẩm PU của Panasonic.

Với các dòng sản phẩm đa dạng, áp dụng công nghệ tiên tiến, máy điều hòa không khí của Panasonic hứa hẹn sẽ đóng vai trò then chốt trong việc cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần cho người dân trong giai đoạn bình thường mới.