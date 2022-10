Má căng phồng vì khối u to bằng quả cam

Bệnh nhân T.T.D., sinh năm 1937, sống tại Long Biên, Hà Nội tới thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vì vùng cổ gần góc hàm phồng lên bất thường gây căng tức, khó chịu.

Qua thăm khám, BSCKII Cung Đình Hoàn - Trưởng khoa Tai Mũi Họng đã chẩn đoán bệnh nhân có khối u vùng tai phải. Bác sĩ đã chỉ định thực hiện siêu âm, chọc hút tế bào để sinh thiết.

Bệnh nhân với khối u tuyến mang tai, kích thước 6x6 cm (Ảnh: BVCC).

Kết quả siêu âm phát hiện bệnh nhân có một khối u tuyến mang tai kích thước khoảng 6x6 cm, kết quả sinh thiết cho thấy đây là khối u lành tính. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật loại bỏ khối u.

BS Hoàn cho biết: "Mổ u tuyến mang tai là một loại phẫu thuật khó do đặc điểm giải phẫu vô cùng phức tạp của các cấu trúc thần kinh và mạch máu liên quan tuyến mang tai, rất dễ gây liệt mặt, méo mặt do có nhiều mạch máu, dây thần kinh. Cũng rất may khối u của bệnh nhân D. là lành tính. Do đó, chúng tôi chỉ tìm và bảo tồn dây thần kinh mặt cũng giúp đảm bảo chất lượng sống cho người bệnh sau khi mổ".

Phẫu thuật bóc tách khối u cho bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Kíp phẫu thuật do BS Hoàn kết hợp cùng kíp bác sĩ gây mê tiến hành phẫu thuật bóc tách khối u cho bệnh nhân. Các bác sĩ tiến hành bóc tách dây thần kinh mạch máu tuyến mang tai ra khỏi khối u, lấy khối u trọn vẹn không gây tổn thương mạch máu thần kinh của bệnh nhân.

Sau khoảng hơn một giờ đồng hồ, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công, khối u được bóc ra an toàn. Sau mổ sức khỏe bệnh phục hồi tốt và sớm ra viện.

Người nhà bệnh nhân cho biết, bệnh nhân liệt nửa người nhiều năm nay không vận động được, kèm bệnh lý tăng huyết áp phải dùng thuốc thường xuyên. Khối u xuất hiện khoảng 6 năm nay nhưng cách khoảng 2 năm trước khối u phát triển to lên đột biến.

Mặc dù đã đi khám nhiều nơi nhưng do lo sợ bệnh nhân tuổi cao, dễ tai biến nên người nhà chần chừ chưa muốn phẫu thuật bóc tách. Chỉ khi khối u to chèn ép gây ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày gia đình mới đưa bệnh nhân tới bệnh viện để điều trị.