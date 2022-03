Lý do khiến người đàn ông 36 tuổi bị ung thư "hạt ngọc"

Người đàn ông này có tiền sử khỏe mạnh, đã lập gia đình và có con. Anh cho biết từ nhỏ mình đã không sờ thấy tinh hoàn bên trái nhưng vì chủ quan, ngại nên chưa đi khám và điều trị gì. 2 tuần gần đây, anh bỗng dưng thấy đau tức, nổi khối cứng vùng bẹn trái, khối tăng dần kích thước. Vì thế, anh đến khám tại khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị khuyết một bên tinh hoàn trái, sờ thấy một khối cứng chắc, ấn đau tức vùng bẹn trái. Các xét nghiệm, hình ảnh chụp cộng hưởng từ cho thấy, vị trí khối sưng vùng bẹn trái chính là tinh hoàn đã ung thư hóa. Điều tồi tệ hơn nữa là khối u đã di căn tới nhiều vị trí vùng chậu và ổ bụng.

Hình ảnh khối u đã di căn ổ bụng (Ảnh: BVCC).

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt u tinh hoàn, nạo vét hạch và có thể phối hợp điều trị hóa chất sau đó.

TS Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng Khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết ẩn tinh hoàn là một bệnh lý bẩm sinh, do tinh hoàn không di chuyển xuống vị trí bình thường tại bìu, mà nằm bất thường ở nhiều vị trí khác (ống bẹn, đùi, trước xương mu, trong ổ bụng, trước bàng quang…). Ẩn tinh hoàn là bệnh lý phổ biến ở trẻ trai với tỷ lệ 3- 5% ở trẻ đủ tháng, 30 - 45% ở trẻ sinh non. Một số nguyên nhân có thể dẫn tới bệnh lý ẩn tinh hoàn như rối loạn nội tiết tố, bất thường di truyền, bất thường cấu trúc giải phẫu, sinh non, thiếu cân….

"Tinh hoàn ẩn nếu không được can thiệp phẫu thuật hạ xuống bìu sớm trước 18 tháng tuổi thì có thể để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng như teo tinh hoàn, xoắn tinh hoàn, chấn thương tinh hoàn, ảnh hưởng tới tâm lý mặc cảm, tự ti. Điều đặc biệt nguy hiểm là tinh hoàn ẩn có nguy cơ tiến triển thành ung thư cao gấp 10 lần so với người có tinh hoàn bình thường", TS Bắc cho biết.

Vì thế, bác sĩ khuyên nếu gia đình hoặc người thân của bạn có tình trạng ẩn tinh hoàn như trên, hãy đưa đi khám sớm nhất có thể nhé.