Long Châu hợp tác chiến lược toàn diện cùng Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Bản ghi nhớ hợp tác tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho các hoạt động phục vụ người bệnh nhằm tối ưu hóa hiệu quả khám, chữa bệnh; nâng cao năng lực chuyên môn đội ngũ y tế; hợp tác triển khai các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng; hỗ trợ xử trí các tình huống y tế khẩn cấp và mở rộng hợp tác quốc tế, mang lại giá trị thiết thực cho hàng triệu gia đình Việt.

Trong khuôn khổ lễ ký kết, đại diện Long Châu và Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cũng thể hiện cam kết đồng hành chặt chẽ, sâu sắc, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Long Châu cùng Bệnh viện Đại học Y Dược ký kết hợp tác chiến lược, đồng kiến tạo hệ sinh thái y tế vì sức khỏe người Việt (Ảnh: BTC).

Ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực chuyên môn đội ngũ

Dựa trên nền tảng công nghệ vững chắc, Long Châu sẽ đồng hành cùng đội ngũ công nghệ của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM phát triển và ứng dụng AI trong chăm sóc sức khỏe, nhằm nâng cao tuân thủ điều trị, thúc đẩy lối sống lành mạnh và tối ưu hiệu quả y tế. Các khóa đào tạo chuyên sâu về ứng dụng AI cũng sẽ được triển khai cho đội ngũ quản lý và vận hành, tạo bước đệm góp phần mang tới dịch vụ y tế thông minh, toàn diện và thuận tiện hơn cho người dân.

Song song với công nghệ, hợp tác còn đặt trọng tâm vào con người. Đội ngũ bác sĩ, chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM sẽ phối hợp cùng Long Châu tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu cho hội đồng y khoa, bác sĩ, điều dưỡng và dược sĩ. Đây là bước đi quan trọng nhằm chuẩn hóa năng lực, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách hàng và hiện thực hóa mục tiêu trở thành “cánh tay nối dài” của ngành y trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Lan tỏa tinh thần thiện nguyện, chung tay dựng hệ sinh thái y tế nhân văn, bền vững

Với nguyên tắc đặt người dân làm trung tâm, hợp tác giữa hai đơn vị tiếp tục mở rộng các hoạt động thiện nguyện, hướng đến người yếu thế và cộng đồng ở vùng sâu, vùng xa.

Các chuyến khám, chữa bệnh lưu động miễn phí sẽ được phối hợp triển khai giữa các bác sĩ, chuyên gia hàng đầu từ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cùng với đội ngũ hơn 20.000 dược sĩ, bác sĩ, điều dưỡng đang công tác tại 2.240 nhà thuốc và 190 trung tâm tiêm chủng Long Châu (tính đến tháng 8) khắp các tỉnh thành trên toàn quốc sẽ góp phần tăng cường công tác dự phòng, tầm soát sớm và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Long Châu hợp tác cùng đội ngũ công nghệ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM triển khai ứng dụng AI trong chăm sóc sức khỏe (Ảnh: BTC).

Với tầm nhìn dài hạn, Long Châu sẽ mở rộng và lan tỏa những hành trình sẻ chia thông qua chương trình Chuyến xe thiện nguyện, gửi trao những món quà sức khỏe cùng nhiều sự kiện ý nghĩa khác. Những hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa nhân văn mà còn góp phần gắn kết cộng đồng, xây dựng niềm tin xã hội vào một hệ sinh thái y tế bền vững.

Đẩy mạnh kết nối chuyên môn và hợp tác quốc tế

Một điểm nhấn khác là việc thiết lập đường dây nóng trực tiếp giữa Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM với hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, tạo thành “lá chắn an toàn” giúp khách hàng an tâm trong hành trình chăm sóc sức khỏe.

Việc kết nối y tế tuyến bệnh viện với tuyến nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng sẽ tăng cường khả năng phối hợp, hỗ trợ người dân trong nhiều tình huống y tế khẩn cấp nếu xảy ra trong và gần các điểm kinh doanh của Long Châu.

Hai bên còn thống nhất mở rộng hợp tác quốc tế, tạo cầu nối chia sẻ chuyên môn giữa đội ngũ y tế Việt Nam với các bệnh viện và trường đại học y dược trong khu vực, thế giới. Mục tiêu là đưa những tiến bộ y học đến gần hơn với người dân Việt Nam, giúp người bệnh dễ dàng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe bình đẳng, hiện đại như tại các quốc gia phát triển.

PGS.TS.BS. Nguyễn Hoàng Bắc - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - phát biểu tại buổi lễ ký kết (Ảnh: BTC).

Chia sẻ về chương trình hợp tác, PGS.TS.BS. Nguyễn Hoàng Bắc - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - cho biết: “Với vai trò là bệnh viện thực hành kiểu mẫu của Đại học Y Dược TPHCM, bệnh viện luôn gắn kết chặt chẽ ba trụ cột điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học, đồng thời ứng dụng công nghệ trong mọi hoạt động. Chúng tôi tin tưởng rằng, việc hợp tác chiến lược cùng Long Châu sẽ mở ra nhiều giải pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại, an toàn và toàn diện hơn cho người bệnh, góp phần tạo nên hệ sinh thái y tế nhân văn và chuẩn mực”.

Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng giám đốc Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng chăm sóc sức khỏe cộng đồng cần sự chung tay từ nhiều phía, trong đó sự kết nối giữa bệnh viện và hệ thống nhà thuốc - tiêm chủng sẽ mở ra những giá trị thiết thực hơn cho người dân.

Hợp tác với Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM là bước đi quan trọng giúp Long Châu đưa dịch vụ y tế an toàn, hiện đại, chuyên môn cao và dễ tiếp cận đến gần hơn với người dân. Với sứ mệnh ‘Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn’, chúng tôi mong muốn cùng các y bác sĩ đầu ngành lan tỏa giá trị bền vững, nhân văn trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng”.

Hành trình bền bỉ vì sức khỏe cộng đồng

Trước đó, Long Châu và Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã đồng hành trong nhiều chương trình ý nghĩa, từ đào tạo nâng cao nghiệp vụ về ngưng hô hấp tuần hoàn, cấp cứu phản vệ, hồi sinh tim phổi đến tổ chức các chuyến thăm khám lưu động và cấp thuốc miễn phí cho người dân trên cả nước. Đây chính là nền tảng vững chắc cho thỏa thuận hợp tác chiến lược lần này, mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng và tính bền vững của các hoạt động.

Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, hai đơn vị cam kết hợp tác sâu rộng, đặt người dân ở vị trí trung tâm của mọi chương trình.

Từ kết nối công nghệ, phát triển chuyên môn y khoa đến lan tỏa trách nhiệm xã hội, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu và Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cùng hướng đến mục tiêu góp phần kiến tạo hệ sinh thái y tế hiện đại, nhân văn, bền vững, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.