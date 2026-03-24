Long Châu hợp tác AstraZeneca ra mắt liệu pháp thế hệ mới hỗ trợ người bị hen nặng

Giải pháp tiên tiến ứng dụng hoạt chất Tezepelumab được kỳ vọng mang đến nhiều kết quả tích cực trong giảm thiểu gánh nặng y tế và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Hiện nhiều người đã tiếp cận phát minh mới này, nhân thêm hy vọng cho cộng đồng bệnh nhân hen nặng.

Nhằm đẩy lùi gánh nặng hen suyễn trong cộng đồng, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã hợp tác cùng tập đoàn dược phẩm AstraZeneca ra mắt giải pháp mới, tiên phong ứng dụng hoạt chất Tezepelumab.

Theo báo cáo từ AstraZeneca, liệu pháp này tác động vào lymphopoietin mô đệm tuyến ức (TSLP) là một cytokine (một loại protein của hệ thống miễn dịch) có liên quan đến bệnh hen suyễn và các bệnh dị ứng khác; từ đó giúp kiểm soát phản ứng viêm liên quan đến hen nặng.

Qua các nghiên cứu lâm sàng cho thấy, hoạt chất Tezepelumab góp phần giảm các đợt kịch phát, hỗ trợ cải thiện chức năng hô hấp, hỗ trợ giảm sự phụ thuộc vào corticosteroid đường uống (OSC), từ đó hỗ trợ giảm liều OCS và vẫn duy trì kiểm soát tốt, đạt được sự thuyên giảm lâm sàng cho nhiều kiểu hình hen.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê duyệt việc sử dụng Tezepelumab trong hỗ trợ điều trị cho người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên bị hen suyễn nặng. Giới chuyên môn đánh giá đây là bước tiến quan trọng, tạo ra hướng đi đột phá trong kiểm soát bệnh toàn diện và nâng cao chất lượng sống của bệnh nhân.

Từ hôm nay, người bệnh hen nặng đã có thể tiếp cận liệu pháp hỗ trợ điều trị mới tại hệ thống nhà thuốc Long Châu (Ảnh: Long Châu).

Tổ chức Sáng kiến toàn cầu về bệnh hen phế quản (GINA) nhận định, hen suyễn - một bệnh lý hô hấp mạn tính đang trở thành vấn đề sức khỏe toàn cầu có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng tới hơn 300 triệu người trên thế giới. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, thường gây ra cơn khò khè, khó thở, nặng tức ngực và ho.

Hen nặng là tình trạng bệnh hen không kiểm soát được mặc dù có sự tuân thủ tối đa việc điều trị, hoặc xấu đi khi giảm điều trị liều cao. Khi bệnh trở nặng rất nguy hiểm, diễn biến nhanh và có thể đe dọa đến tính mạng. Theo thống kê của ngành y tế, tại Việt Nam ước tính có khoảng 4 triệu người mắc bệnh hen, trong đó ghi nhận khoảng 3.000 - 4.000 ca tử vong mỗi năm do điều trị muộn và kiểm soát còn kém.

Thông qua hợp tác với AstraZeneca, Long Châu trở thành đơn vị tiên phong tại Việt Nam đưa giải pháp tiên tiến thế giới đến gần hơn với người bệnh. Theo đó, gần 2.500 nhà thuốc phủ rộng khắp 34 tỉnh thành phát huy vai trò “điểm chạm y tế đầu tiên”, giúp nhiều bệnh nhân hen nặng dễ dàng tiếp cận sớm với liệu pháp thế hệ mới này với chi phí tối ưu.

Đội ngũ dược sĩ vững chuyên môn tận tình tư vấn về cách sử dụng đúng chỉ định, đồng thời cung cấp các thông tin y khoa hữu ích, góp phần nâng cao nhận thức về chủ động chăm sóc sức khỏe theo hướng khoa học và bền vững.

Tiên phong đưa các liệu pháp tiên tiến đến gần người dân là bước đi chiến lược của Long Châu, hướng đến giảm gánh nặng bệnh tật và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng (Ảnh: Long Châu).

Đại diện AstraZeneca bày tỏ, việc mang liệu pháp sinh học thế hệ mới đến Việt Nam là một phần trong nỗ lực toàn cầu của tập đoàn nhằm cải thiện sức khoẻ cho bệnh nhân hen nặng. Trong đó, hợp tác với Long Châu là dấu mốc quan trọng trong hiện thực hóa cam kết chung về nâng cao tiêu chuẩn chăm sóc, điều trị tại Việt Nam.

Chung sứ mệnh “vì một Việt Nam khỏe mạnh”, đại diện Long Châu khẳng định đây là bước đi chiến lược nhằm ứng dụng những thành tựu y học hàng đầu thế giới vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe, phụng sự hàng triệu gia đình. Qua đó, đơn vị tiếp tục nỗ lực trở thành “cánh tay nối dài” của ngành y tế, hỗ trợ quản lý hiệu quả các bệnh mạn tính, bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng.

Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 282/NQ-CP của Chính phủ, xuyên suốt quá trình hoạt động, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đẩy mạnh hợp tác toàn diện với các tập đoàn dược phẩm uy tín hàng đầu trong và ngoài nước, mở rộng cơ hội chăm sóc và dự phòng sức khỏe với dược phẩm chất lượng cho người Việt.

Ngoài ra, trước biến động chuỗi cung ứng toàn cầu đẩy giá xăng dầu tăng cao trong thời gian gần đây, doanh nghiệp cam kết không tăng giá thuốc, bình ổn nguồn cung, đồng thời tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ giao thuốc tận nơi miễn phí cho khách hàng đặt mua qua ứng dụng Long Châu. Đây là loạt giải pháp được đơn vị chủ động thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, góp phần giảm gánh nặng chi phí chăm sóc, điều trị cho người dân.