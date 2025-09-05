Lợi khuẩn Neubria Neubiotic Her – Giải pháp hỗ trợ nâng cao sức khoẻ phụ nữ

Căng thẳng không chỉ là cảm giác, mà còn là mối nguy hại với sức khỏe

Chị T.An (36 tuổi, nhân viên văn phòng, mẹ hai con) bắt đầu ngày mới bằng việc đưa con đi học, lao nhanh đến công ty để kịp giờ họp, buổi trưa vội vàng ăn hộp cơm trên bàn làm việc. Chiều về, chị lại tất bật đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp, kèm con học, rồi soạn kế hoạch cho công việc hôm sau.

Đến tối muộn, chị vẫn chưa có nổi 30 phút cho riêng mình. Mất ngủ, rối loạn tiêu hóa, hay quên và dễ cáu gắt…, ban đầu chị nghĩ chỉ là “quá tải tạm thời”. Nhưng thực chất, đó là dấu hiệu stress kéo dài đang âm thầm bào mòn sức khỏe.

Theo các chuyên gia, stress là phản ứng tự nhiên của cơ thể trước áp lực và sự thay đổi từ cả môi trường bên ngoài lẫn bên trong. Nó có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, mọi đối tượng. Tuy nhiên, phụ nữ thường phải đối mặt với nhiều yếu tố đặc thù như chu kỳ kinh nguyệt, biến đổi nội tiết khi mang thai hay mãn kinh sớm. Những tác động này khiến nguy cơ bị căng thẳng và trầm cảm ở phụ nữ cao gấp đôi so với nam giới.

Áp lực hiện đại và vòng xoáy căng thẳng ở phụ nữ, công việc chồng chất, áp lực chăm sóc con cái, gìn giữ tổ ấm cùng những “chuẩn mực vô hình” về ngoại hình và vai trò người mẹ… khiến quỹ thời gian mỗi ngày của phụ nữ trở nên chật chội. Hệ quả là nhiều chị em luôn sống trong trạng thái quá tải. Điều này không chỉ dừng lại ở cảm giác mệt mỏi thoáng qua, mà là những tác động rõ rệt đến sức khỏe, đặc biệt về mặt sinh lý.

Ở nữ giới, hormone và progesterone khiến cơ thể nhạy cảm hơn với cortisol – hormone gây căng thẳng. Khi stress kéo dài, nồng độ cortisol tăng cao có thể ức chế hoạt động buồng trứng, dẫn đến rối loạn kinh nguyệt, mất ngủ, giảm ham muốn, đau bụng kinh và thay đổi cảm xúc. Từ đó, hình thành “vòng xoáy tiêu cực” khó thoát ra.

Stress và tác động dây chuyền lên cơ thể. Hệ tiêu hóa cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Căng thẳng làm tăng co thắt thực quản, kích thích tiết axit dạ dày, gây rối loạn nhu động ruột và phá vỡ sự cân bằng hệ vi sinh. Khi lợi khuẩn như Lactobacillus và Bifidobacterium suy giảm, khả năng hấp thu dinh dưỡng kém đi, kéo theo đầy hơi, chướng bụng, táo bón hay tiêu chảy.

Song song đó, stress còn làm hệ miễn dịch suy yếu. Cortisol cao kéo dài ức chế sự sản sinh tế bào phòng vệ, khiến cơ thể dễ viêm nhiễm, suy nhược. Nói cách khác, căng thẳng tạo nên chuỗi ảnh hưởng liên hoàn từ nội tiết – tiêu hóa – miễn dịch – thần kinh, đặc biệt nặng nề và dai dẳng đối với phụ nữ. Vì vậy, chủ động cân bằng căng thẳng thông qua dinh dưỡng, chăm sóc hệ vi sinh và điều hòa cảm xúc là hướng đi đúng đắn để bảo vệ sức khỏe từ bên trong.

Lợi khuẩn - bạn đồng hành của phụ nữ trong hành trình cân bằng

Ngoài chế độ ăn uống lành mạnh, vận động hợp lý và nghỉ ngơi khoa học, các chuyên gia khuyến khích phụ nữ bổ sung lợi khuẩn (probiotics) như một phần trong chiến lược chăm sóc sức khỏe toàn diện:

Ổn định cảm xúc, cải thiện tâm trạng

Một số chủng lợi khuẩn như Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium longum có khả năng tăng cường sản xuất GABA và serotonin - các chất dẫn truyền thần kinh giúp thư giãn, ổn định tinh thần, cải thiện giấc ngủ và giảm lo âu.

Bảo vệ hệ tiêu hóa và giảm triệu chứng rối loạn ruột

Probiotics hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, thúc đẩy tiêu hóa, hấp thu dưỡng chất, từ đó giảm đầy bụng, táo bón và các rối loạn khác do stress gây ra.

Tăng cường miễn dịch, giảm nguy cơ viêm nhiễm

Lợi khuẩn phát triển trong đường ruột giúp ức chế vi sinh vật có hại, hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

Hỗ trợ kiểm soát cảm giác thèm ăn

Probiotics tham gia điều hòa hormone đường ruột như leptin và ghrelin, giúp hạn chế tình trạng ăn uống theo cảm xúc và cải thiện chuyển hóa năng lượng.

Neubria NeuBiotic Her – Giải pháp cân bằng dành riêng cho phụ nữ hiện đại

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Neubria NeuBiotic Her là men vi sinh chuyên biệt cho phụ nữ, chứa 25 tỷ CFU từ các chủng lợi khuẩn đã được nghiên cứu kỹ lưỡng như Lactobacillus paracasei, L. rhamnosus, L. reuteri và Bifidobacterium animalis. Không chỉ đơn thuần bổ sung lợi khuẩn, NeuBiotic Her còn mang đến sự hỗ trợ toàn diện: giúp cân bằng vi sinh đường ruột, cải thiện tiêu hóa, nâng cao miễn dịch, từ đó ổn định tâm trạng.

Với 1 viên mỗi ngày sau bữa ăn, kết hợp cùng chế độ dinh dưỡng giàu chất xơ, yoga hay thiền định, phụ nữ có thể chủ động chăm sóc sức khỏe từ bên trong, sẵn sàng đối mặt với những áp lực của cuộc sống hiện đại.

