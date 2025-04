Loại quả được đánh giá là thực phẩm tốt nhất thế giới, Việt Nam trồng nhiều

Một loại quả quen thuộc trong đời sống người Việt bất ngờ được chuyên trang ẩm thực uy tín của Anh - Good Food - đánh giá là thực phẩm tốt nhất thế giới.

Tin vui là loại quả này không chỉ phổ biến mà còn đang được trồng rộng rãi tại Việt Nam với năng suất cao, chất lượng ổn định.

Bơ được du nhập vào Việt Nam từ những năm 1960, bắt đầu tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), sau đó lan rộng ra các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Lắk, Đắk Nông… nhờ đặc tính ưa khí hậu mát mẻ và đất tơi xốp.

Những năm gần đây, loại cây này bắt đầu được trồng thử nghiệm tại Đồng bằng sông Cửu Long. Bất ngờ thay, cây phát triển tốt, thậm chí còn cho trái năng suất cao và chất lượng ổn định.

Siêu thực phẩm đứng đầu bảng vì "hồ sơ dinh dưỡng" ấn tượng

Good Food công bố danh sách 20 thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe mà mọi người nên đưa vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Trong đó, quả bơ được xếp ở vị trí đầu tiên, vượt qua cả những thực phẩm giàu dưỡng chất khác như trứng, tỏi, lựu hay cải xoong.

Bơ rất tốt cho sức khỏe (Ảnh: Getty)

Theo trang này, quả bơ là nguồn cung cấp dồi dào chất béo không bão hòa đơn, vitamin E, folate, chất xơ hòa tan và một loạt các khoáng chất thiết yếu như kali, đồng, sắt - tất cả đều đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sức khỏe tim mạch, thần kinh và miễn dịch.

Chất xơ và chất béo tốt giúp cải thiện cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, đồng thời giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch - nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu.

Lợi ích sức khỏe được chứng minh qua nghiên cứu khoa học

Nhiều nghiên cứu khoa học đã khẳng định giá trị sức khỏe của quả bơ trong chế độ ăn hiện đại.

Một nghiên cứu đăng trên Journal of the American Heart Association cho thấy: Những người ăn 2 quả bơ mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 16%, nguy cơ bệnh mạch vành thấp hơn 21% so với những người hiếm khi ăn loại quả này.

Tác giả nghiên cứu - TS Lorena Pacheco thuộc Đại học Harvard - cho biết: "Việc thay thế bơ cho các thực phẩm giàu chất béo bão hòa như bơ động vật, phô mai hoặc thịt chế biến có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim".

Bên cạnh đó, nghiên cứu công bố trên Nutrition Journal cho thấy, người ăn bơ thường xuyên có xu hướng có chế độ ăn tổng thể lành mạnh hơn, lượng cholesterol xấu (LDL) thấp hơn, đồng thời có mức cholesterol tốt (HDL) và lượng dinh dưỡng thiết yếu cao hơn người không ăn bơ.

Bơ cũng được chứng minh là có tác dụng tích cực đối với kiểm soát huyết áp nhờ hàm lượng kali dồi dào - khoáng chất có vai trò điều hòa lượng natri và ổn định huyết áp.

Một nửa quả bơ cung cấp khoảng 10% nhu cầu kali hằng ngày - một con số ấn tượng, đặc biệt khi phần lớn người trưởng thành có xu hướng thiếu khoáng chất này trong khẩu phần ăn.

Một nghiên cứu khác được thực hiện bởi Đại học California, Los Angeles (UCLA), cho thấy việc ăn bơ cùng với rau củ giúp tăng hấp thu các chất chống oxy hóa như beta-carotene lên đến 15 lần so với khi ăn rau củ đơn thuần.

Điều này chứng minh bơ không chỉ bổ sung dinh dưỡng mà còn đóng vai trò "chất xúc tác" giúp cơ thể hấp thu tốt hơn các dưỡng chất từ thực phẩm khác.

Không chỉ tốt cho tim mạch, bơ còn có lợi ích thần kinh và nhận thức. Vitamin E và B6 trong bơ đã được chứng minh giúp hỗ trợ hoạt động của tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và làm chậm quá trình suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi.

Tạp chí Frontiers in Aging Neuroscience từng công bố một nghiên cứu cho thấy bổ sung vitamin E có thể làm chậm tiến triển của bệnh Alzheimer ở người cao tuổi giai đoạn nhẹ.