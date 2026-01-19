Liên tiếp 2 ca lưỡi câu văng vào mắt, bác sĩ cảnh báo nguy cơ mù lòa

Trước đó, ngày 18/1, Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận bệnh nhi Nguyễn Trọng N., 12 tuổi ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Theo lời kể của gia đình, bệnh nhân N. đi qua hồ câu thì bị móc câu bắn vào mắt phải, đau nhức dữ dội và suy giảm thị lực.

Bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng lưỡi câu cắm vào mắt (Ảnh: Xuân Hồng).

Sau khi được sơ cấp cứu, bệnh nhân được chuyển thẳng ra Bệnh viện Mắt Trung ương trong tình trạng thị lực mắt phải sáng tối âm tính, toàn bộ kết mạc cương tụ, giác mạc phù, móc câu xuyên khiến tiền phòng xẹp, đục vỡ thể thủy tinh.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành điều trị phẫu thuật cho bệnh nhân, khâu giác mạc, tiêm kháng sinh nội nhãn. Tuy nhiên, tình trạng mắt bệnh nhi bị chấn thương nghiêm trọng, nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.

Trước đó, tối 13/1, Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận bệnh nhân Trịnh H.A. (15 tuổi, trú tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) trong tình trạng chấn thương mắt trái rất nặng, đau nhức dữ dội, thị lực giảm nghiêm trọng, mi mắt phù nề và lưỡi móc câu vẫn cắm sâu vào mi trên mắt trái.

Lưỡi câu được bác sĩ lấy ra khỏi mắt bệnh nhi (Ảnh: Xuân Hồng).

Bệnh nhi cho biết, khi đang đứng xem bạn câu nhái, bạn giật lưỡi câu văng ra và ghim thẳng vào mắt.

TS.BS Thẩm Trương Khánh Vân, Trưởng khoa Chấn thương, Bệnh viện Mắt Trung ương, cho biết bệnh nhi được xác định tổn thương mắt nghiêm trọng.

Mắt bệnh nhân bị nhiều tổn thương phối hợp: mi mắt phù nề nặng, dị vật móc câu ghim vào mi trên mắt trái, kết mạc cương tụ, giác mạc rách hình vòng cung từ vị trí 12 giờ đến 6 giờ, vết rách lan ra củng mạc, mống mắt phòi kẹt qua mép rách, tiền phòng nông, đục vỡ thể thủy tinh.

Thị lực mắt trái bệnh nhân chỉ còn đếm ngón tay ở khoảng cách 0,2m.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ Khoa Chấn thương – Bệnh viện Mắt Trung ương đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu gồm: đẩy mống mắt trở lại tiền phòng, khâu giác mạc, khâu củng mạc và kết mạc, tiêm kháng sinh nội nhãn, bơm hơi tái tạo tiền phòng và khâu tạo hình mi trên.

Sau một tuần điều trị tích cực, tình trạng toàn thân và tinh thần bệnh nhân đã ổn định, tuy nhiên vùng mi mắt trái vẫn còn phù nề, đồng tử giãn méo, không quan sát được thể thủy tinh, đáy mắt chưa thể soi rõ. Tiên lượng phục hồi thị lực còn nhiều khó khăn và cần theo dõi, điều trị lâu dài.

TS Khánh Vân cho biết, thời gian qua, Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận nhiều trường hợp chấn thương mắt do câu cá, chủ yếu ở lứa tuổi trẻ em và thanh thiếu niên.

"Các tai nạn này thường xảy ra khi đứng xem câu cá hoặc câu trong không gian hẹp, không đảm bảo khoảng cách an toàn. Hầu hết các ca đều có tổn thương nặng, nguy cơ mù lòa cao và rất khó phục hồi hoàn toàn”, TS Khánh Vân cho biết.

Chuyên gia khuyến cáo, khi đi câu cá hoặc đứng xem câu, người dân cần giữ khoảng cách an toàn, tránh đứng phía sau hoặc quá gần người đang vung cần câu để phòng những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.