Lấy mẫu xét nghiệm tận nơi: Dịch vụ 30 năm chăm sóc sức khỏe người Việt

Ba thập kỷ dựng xây và triết lý đưa dịch vụ y tế đến gần dân

Cách đây ba thập kỷ, khái niệm “lấy mẫu xét nghiệm tận nơi” vẫn còn lạ lẫm với đa số người dân, những bước chân đầu tiên của đội ngũ y tế MEDLATEC đã âm thầm in dấu trên khắp các ngõ nhỏ của Hà Nội.

Khởi đầu từ một phòng xét nghiệm lâm sàng nhỏ với 3 cán bộ, tuy nhiên với niềm tin mãnh liệt rằng, dịch vụ y tế phải đến gần dân hơn, MEDLATEC đã làm nên một cuộc cách mạng trong văn hóa chăm sóc sức khỏe người Việt. Trái tim của hành trình ấy chính là dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi - một giải pháp gói gọn trong triết lý "Ba Một": Một cuộc gọi - Một chuyến đi - Một kết quả chuẩn xác.

Những bước chân của đội ngũ y tế MEDLATEC đã có mặt từ rất sớm tại Hà Nội (Ảnh: MEDLATEC).

Mọi thứ bắt đầu đơn giản bằng một cuộc gọi. Trong nhịp sống hối hả, khi thời gian trở thành thứ tài sản quý giá nhất, việc phải xếp hàng từ tờ mờ sáng tại bệnh viện để chờ đợi lấy máu xét nghiệm trở thành nỗi ám ảnh của không ít người.

Hiểu rõ tâm lý đó, MEDLATEC tối ưu hóa mọi rào cản bằng sự kết nối tức thì. Chỉ qua tổng đài quen thuộc 1900 56 56 56 hoặc một chạm trên ứng dụng di động My Medlatec, quy trình chăm sóc sức khỏe được kích hoạt. Không còn khoảng cách địa lý, không còn nỗi lo tắc đường hay chờ đợi, y tế giờ đây nằm gọn trong lòng bàn tay của mỗi khách hàng.

Sau kết nối ấy là “một chuyến đi” đầy trách nhiệm. Suốt 30 năm qua, dù là những ngày hè đổ lửa hay những buổi đông buốt giá, từ đồng bằng đến vùng núi xa xôi, hình ảnh nhân viên y tế của MEDLATEC vẫn bền bỉ lên đường. Đó không đơn thuần là một chuyến đi lấy mẫu bệnh phẩm, mà là chuyến đi mang theo sự an tâm đến từng hộ gia đình.

Đội ngũ nhân viên y tế của MEDLATEC không quản ngại thời tiết, địa hình… để phục vụ người dân (Ảnh: MEDLATEC).

Đối với những người cao tuổi đi lại khó khăn, các em nhỏ sợ môi trường bệnh viện, hay những người bệnh cần theo dõi định kỳ, sự xuất hiện của cán bộ y tế tại nhà là sự an ủi và thấu cảm lớn lao nhất. Mỗi chuyến đi là một lời cam kết rằng: “MEDLATEC luôn đồng hành cùng bạn, dù bạn ở bất cứ đâu”.

Tuy nhiên, yếu tố then chốt tạo nên vị thế của MEDLATEC trong suốt ba thập kỷ qua là “kết quả chuẩn xác”. Tiện lợi thôi chưa đủ, kết quả xét nghiệm phải là con số biết nói, là căn cứ để bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị chính xác.

Để có được sự tin tưởng đó, mẫu bệnh phẩm sau khi lấy được bảo quản nghiêm ngặt và đưa thẳng về Trung tâm Xét nghiệm hiện đại bậc nhất Việt Nam. Với việc sở hữu song hành hai chứng chỉ quốc tế danh giá là ISO 15189:2022 và tiêu chuẩn CAP, MEDLATEC đã chứng minh rằng chất lượng xét nghiệm của lấy mẫu tận nơi tương đương với lấy mẫu tại bệnh viện; kết quả xét nghiệm được công nhận tại hơn 50 quốc gia trên thế giới.

MEDLATEC sở hữu Trung tâm Xét nghiệm hiện đại hàng đầu Việt Nam (Ảnh: MEDLATEC).

Không những vậy, suốt 30 năm qua, khi mọi vật giá đều leo thang, chỉ có chi phí đi lại lấy mẫu của MEDLATEC vẫn không đổi, với 10.000 đồng/lần lấy mẫu, không phân biệt khoảng cách.

Viết tiếp hành trình chăm sóc sức khỏe người dân bằng công nghệ số

Trong kỷ nguyên 4.0, hệ sinh thái y tế số của MEDLATEC đã biến việc quản lý sức khỏe trở nên minh bạch và thông minh hơn. Giờ đây, thay vì chờ đợi kết quả bản giấy, khách hàng có thể tra cứu kết quả qua email, SMS hoặc qua ứng dụng My Medlatec, theo dõi toàn bộ lịch sử bệnh án cá nhân chỉ bằng một vài thao tác.

Ứng dụng My Medlatec giúp khách hàng theo dõi toàn bộ lịch sử bệnh án cá nhân một cách thuận tiện (Ảnh: MEDLATEC).

Công nghệ số cho phép bác sĩ tư vấn từ xa ngay khi có kết quả, xóa nhòa mọi rào cản về không gian. Việc số hóa quy trình từ khâu đặt lịch đến trả kết quả là sự đổi mới về kỹ thuật, đồng thời là cách MEDLATEC trân trọng từng giây phút của khách hàng, biến y tế trở thành một dịch vụ tiện ích, hiện đại và thân thiện.

Ba mươi năm trôi qua, từ những chiếc xe máy cũ kỹ len lỏi trong ngõ hẹp đến một hệ thống phủ sóng toàn quốc và vươn tầm quốc tế, MEDLATEC đã trở thành “người bạn thân thiết” của hàng triệu gia đình. Những giá trị nhân văn từ ngày đầu thành lập vẫn được gìn giữ vẹn nguyên, nhưng được tiếp thêm sức mạnh bởi trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Mỗi khi người dân cần, các “chú áo xanh” của MEDLATEC luôn sẵn sàng lên đường (Ảnh: MEDLATEC).

Hành trình 30 năm qua, MEDLATEC tự hào vì đã góp phần thay đổi tư duy y tế dự phòng của người dân. “Một cuộc gọi - Một chuyến đi - Một kết quả chuẩn xác” sẽ tiếp tục là kim chỉ nam để MEDLATEC viết tiếp những chương mới, để mỗi người dân Việt đều được hưởng dịch vụ y tế đẳng cấp quốc tế ngay tại ngôi nhà của mình.

“Chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ xét nghiệm, chúng tôi trao gửi sự an tâm. 30 năm qua, mỗi ống máu được lấy đi là một lời cam kết về sức khỏe mà MEDLATEC dành cho cộng đồng”, đại diện Hệ thống Y tế MEDLATEC chia sẻ.