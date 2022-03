Làm thế nào để vượt qua hội chứng hậu Covid?

Tình trạng này có thể kéo dài ít nhất 2 tháng mà không thể giải thích bằng chẩn đoán thay thế. Tại Việt Nam hiện có hơn 2 triệu ca mắc Covid-19, chiếm gần 2% dân số. Tình trạng này có thể khiến sức khỏe con người bị suy giảm kéo dài, có tác động nghiêm trọng đến khả năng quay trở lại làm việc hoặc tham gia cuộc sống xã hội.

Những triệu chứng hậu Covid-19 cần chú ý

Trong bối cảnh ghi nhận nhiều bệnh nhân có di chứng tim, phổi, rối loạn tâm thần sau khi mắc Covid-19, nhiều bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã thành lập khoa điều trị hậu Covid-19 nhằm chăm sóc, khôi phục sức khỏe và tinh thần cho những bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh Covid-19 như Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covi-19, quận Hoàng Mai, Hà Nội…

Sau đây là một số di chứng liên quan điển hình đến hậu Covid như:

Những triệu chứng hậu Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người bệnh.

- Khó thở hoặc cảm giác hụt hơi.

- Mệt mỏi hay chóng mặt.

- Các triệu chứng sẽ nặng hơn sau các hoạt động thể lực hoặc tinh thần.

- Ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng tập trung tư tưởng và rối loạn giấc ngủ.

- Rối loạn tâm lý, giảm sự tập trung, lo âu, trầm cảm.

- Ho kéo dài.

- Đau ngực.

- Thay đổi giọng nói.

- Đau cơ.

- Mất vị giác hoặc rối loạn cảm giác vị giác, khứu giác.

- Đau đầu.

- Đau cơ hay đau khớp.

- Trầm cảm hoặc lo lắng.

- Sốt.

- Rụng tóc.

- Rối loạn nội tiết…

Những bệnh nhân Covid-19 cấp tính đều có thể mắc hội chứng hậu Covid kéo dài, bao gồm người không triệu chứng tới bệnh nhân nặng phải điều trị trong khu chăm sóc tích cực (ICU). Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng độ nặng của Covid-19 có liên quan đến các yếu tố nguy cơ: Tuổi già, giới tính nam, béo phì, bệnh mạch vành, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, đái tháo đường… Tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào chỉ ra nguy cơ mắc hội chứng hậu Covid liên quan đến các yếu tố kể trên.

Người bệnh nên làm gì sau khi thoát F0?

Hội chứng hậu Covid có thể xuất hiện ngay sau khi điều trị khỏi, tuy nhiên cũng có những trường hợp sau 4 tuần kể từ lúc khỏi bệnh mới có những biểu hiện hậu Covid. Những triệu chứng liên quan đến hội chứng hậu Covid có thể kéo dài khoảng 4 tuần, thậm chí vài tháng.

Cách tốt nhất để ngăn ngừa các di chứng hậu Covid-19 chính là phòng tránh mắc bệnh Covid-19. Đối với những người không có chống chỉ định tiêm phòng Covid-19, hãy tiêm vắc xin Covid-19 ngay khi có thể để phòng tránh Covid-19 và giúp bảo vệ cộng đồng khỏi nguy cơ mắc bệnh.

Còn đối với những người đã khỏi Covid-19 và đang đối diện với những triệu chứng hậu Covid cần tiếp tục theo dõi và nâng cao sức khỏe toàn diện bằng một số biện pháp sau đây:

- Tập hít thở: Hít vào, thở ra chậm, hít sâu dần và thở ra nhẹ nhàng, nhịp độ tăng lên từng ngày.

- Tập thể dục hàng ngày: Tham khảo các hoạt động như đi bộ chậm, tập thể dục nhẹ, đạp xe chậm, tập dưỡng sinh… khoảng 3- phút mỗi ngày.

- Có chế độ dinh dưỡng khoa học: Nên chia bữa ăn thành 3-5 bữa mỗi ngày tùy theo sức ăn của người bệnh và kết hợp đa dạng các loại thực phẩm trong khẩu phần ăn, bổ sung nhiều rau, trái cây, uống đủ nước…

- Chăm sóc sức khỏe tinh thần: Ngủ đủ giấc, thư giãn nhẹ nhàng và nói chuyện nhiều hơn với mọi người xung quanh để cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Bổ sung vitamin C và kẽm giúp cơ thể nâng cao sức đề kháng.

- Bổ sung vitamin C và kẽm để tăng sức đề kháng:

Vitamin C đã được khuyến cáo cần phải bổ sung đầy đủ trong mùa dịch bệnh để giúp tăng sức đề kháng tốt hơn. Như chúng ta đã biết, Vitamin C đóng vai trò quan trọng đối với quá trình tăng sinh và biệt hóa tế bào miễn dịch lympho T, lympho B. hơn nữa, vitamin C giúp tăng khả năng di chuyển và thực bào của bạch cầu. Bên cạnh đó , vitamin C là chất chống oxy hóa vô cùng mạnh mẽ bảo vệ các tế bào miễn dịch chống lại tác hại của gốc tự do trong quá trình gây bệnh.

Kẽm là nhân tố giúp phát triển hệ thống miễn dịch và duy trì hoạt động hiệu quả bằng cách kích thích sự phát triển của các tế bào lympho T và lympho B, từ đó tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể để chống lại các tác nhân gây bệnh, tăng cường sức đề kháng và chống nhiễm trùng.

Giữa vô vàn các sản phẩm bổ sung vitamin C và kẽm trên thị trường hiện nay, một sản phẩm uy tín, chất lượng được nhiều người tin tưởng đó chính là Vitamin C + Zink. Sản phẩm giúp hỗ trợ tăng miễn dịch, chống oxy hóa, giảm nguy cơ lão hóa. Mỗi viên nang Vitamin C + Zink là sự kết hợp hoàn hảo giữa 300mg vitamin C và 5mg kẽm, đáp ứng đủ nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Viên nang Vitamin C + Zink là dạng viên giải phóng kéo dài, giúp hấp thu tối ưu, mang lại hiệu quả cao khi sử dụng. Bên cạnh đó, giúp duy trì nồng độ hoạt chất trong máu nên chỉ cần sử dụng 1 lần trong ngày.

Vitamin C + Zink là thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Sanct Bernhard - nhãn hàng chăm sóc sức khỏe với uy tín hàng đầu tại Đức với hơn 118 năm kinh nghiệm sản xuất và được Thanh Trang Pharma nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Sản phẩm được phân phối tại các điểm nhà thuốc trên toàn quốc.

Hệ thống Nhà thuốc Trung Nguyên (Chi nhánh 1: 372 Phan Xích Long, P.2, Q. Phú Nhuận, TPHCM và Chi nhánh 2: 783 Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp, TPHCM) là đơn vị phân phối chính hãng sản phẩm Vitamin C + Zink.

Để tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm, bạn có thể truy cập tại đây:

https://thanhtrangpharma.vn/vitamin-c-zink-pr575

Đơn vị phân phối: CÔNG TY TNHH XNK DƯỢC MỸ PHẨM THANH TRANG

Địa chỉ: Tòa nhà N02, ngõ 259 Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hotline: 0967.302.828/0866.448.139