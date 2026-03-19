Làm đẹp bền vững: Xu hướng được phụ nữ hiện đại lựa chọn

Thay vì chỉ tập trung vào diện mạo, nhiều người bắt đầu nhìn nhận vẻ đẹp theo một cách toàn diện hơn - gắn với sức khỏe, lối sống và sự cân bằng của cơ thể.

Sự chuyển dịch này đang góp phần hình thành một xu hướng mới trong ngành làm đẹp toàn cầu: từ “cosmetic beauty” - vẻ đẹp trang điểm, sang “wellness beauty” - vẻ đẹp gắn với sức khỏe và trạng thái bên trong của cơ thể.

Khi vẻ đẹp không chỉ là câu chuyện của ngoại hình

Trong xã hội hiện đại, phụ nữ đảm nhận nhiều vai trò hơn: công việc, gia đình, chăm sóc bản thân và những mối quan hệ xung quanh. Nhịp sống nhanh, áp lực công việc và môi trường sống nhiều tác động khiến việc duy trì sức khỏe và năng lượng trở thành một thách thức không nhỏ.

Trong khi đó, phụ nữ vẫn luôn chịu kỳ vọng phải giữ được vẻ ngoài rạng rỡ và chỉn chu. Chính sự mâu thuẫn giữa nhịp sống bận rộn và mong muốn duy trì vẻ đẹp lâu dài đã khiến nhiều người bắt đầu tìm kiếm những phương pháp chăm sóc bản thân bền vững hơn.

Thay vì chỉ tập trung vào các giải pháp mang lại hiệu quả nhanh chóng, nhiều phụ nữ quan tâm nhiều hơn đến những yếu tố nền tảng như dinh dưỡng, giấc ngủ, sức khỏe nội tại và sự cân bằng của cơ thể.

Xu hướng này trở nên phổ biến tại nhiều quốc gia trên phát triển như Nhật Bản hay Hàn Quốc, nơi việc chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp thường được nhìn nhận như hai mặt của cùng một quá trình.

“Xuân rạng ngời” - lan tỏa thông điệp vẻ đẹp từ bên trong

Trong bối cảnh xu hướng làm đẹp từ bên trong ngày càng được quan tâm, sự kiện “Xuân rạng ngời” diễn ra ngày 12/3 đã trở thành dấu mốc của dòng sản phẩm làm đẹp từ thương hiệu Doppelherz - thương hiệu chăm sóc sức khoẻ hàng đầu châu Âu trong ngành hàng vitamin, khoáng chất và sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khoẻ.

Với thông điệp “Radiant beauty from within” - vẻ đẹp rạng ngời từ bên trong, chương trình không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ hiện đại mà còn mở ra những cuộc trao đổi về cách tiếp cận làm đẹp bền vững trong xã hội ngày nay.

Sự kiện quy tụ nhiều khách mời là các chuyên gia trong lĩnh vực y tế cùng những người phụ nữ truyền cảm hứng - những đại diện cho hình ảnh vẻ đẹp đến từ sự cân bằng, sức khỏe và sự chăm sóc bản thân từ gốc.

Sự kiện quy tụ những người phụ nữ truyền cảm hứng về làm đẹp (Ảnh: Doppelherz).

Thông qua các phần chia sẻ và thảo luận, chương trình góp phần làm rõ hơn mối liên hệ giữa sức khỏe, lối sống và vẻ đẹp - một mối liên hệ đang ngày càng được chú ý trong ngành chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

Chia sẻ tại sự kiện, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết cô ấn tượng với thông điệp mà chương trình mang lại. “Hà tin rằng khi cơ thể khỏe mạnh thì thần thái bên ngoài cũng sẽ trở nên tươi tắn hơn. Nguồn năng lượng tích cực đó, một cách rất tự nhiên, cũng lan tỏa đến những người xung quanh mình”, cô nói.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ tại sự kiện “Xuân rạng ngời” của thương hiệu Doppelherz (Ảnh: Doppelherz).

Góc nhìn chuyên gia: Vẻ đẹp bắt đầu từ sức khỏe bên trong

Chia sẻ tại sự kiện, TS.BS Nguyễn Thu Giang - Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Sức khỏe Cộng đồng cho rằng khi nói đến vẻ đẹp của phụ nữ, điều quan trọng không chỉ nằm ở những yếu tố bên ngoài.

Theo bà, trong xã hội hiện đại, phụ nữ thường đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc và phải đối mặt với không ít áp lực từ công việc, gia đình và cuộc sống. Những yếu tố như căng thẳng kéo dài, thay đổi hormone hay quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể đều có thể tác động trực tiếp đến sức khỏe và sắc đẹp của phụ nữ.

Vì vậy, theo TS.BS Nguyễn Thu Giang, việc chăm sóc vẻ đẹp không nên chỉ dừng lại ở các giải pháp bên ngoài, mà cần bắt đầu từ nền tảng sức khỏe của cơ thể.

TS.BS Nguyễn Thu Giang - Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Sức khỏe Cộng đồng chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Doppelherz).

Doppelherz Beauty và định hướng làm đẹp dựa trên khoa học

Với kinh nghiệm hơn 1 thập kỷ trong lĩnh vực dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe, Doppelherz hướng đến việc phát triển những giải pháp hỗ trợ cơ thể một cách bền vững, góp phần duy trì sức khỏe và vẻ đẹp lâu dài.

Ngành hàng Doppelherz Beauty nổi bật với các các sản phẩm như Beauty Collagen, Aktiv Meno, Belle Anti-Aging, Vitamin E và Vitamin C, được nghiên cứu nhằm bổ sung những dưỡng chất cần thiết giúp hỗ trợ sức khỏe làn da và cơ thể.

Chủ tịch Doppelherz Việt Nam Trần Minh Thao và Tiến sĩ Nguyễn Thu Giang - Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Sức khỏe cộng đồng trình bày về xu hướng mới của ngành làm đẹp (Ảnh: Doppelherz).

Trong bối cảnh nhận thức về sức khỏe ngày càng tăng, xu hướng "beauty from within" được dự báo sẽ tiếp tục phát triển. Với nền tảng khoa học cùng kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Doppelherz Beauty kỳ vọng sẽ đồng hành cùng phụ nữ Việt Nam và toàn thế giới trên hành trình nuôi dưỡng vẻ đẹp rạng ngời từ bên trong.