Căn bệnh gây đau đớn kéo dài, chi phí mổ lớn

Tại chương trình tọa đàm “Hiểu đúng về thay khớp háng và phục hồi chức năng sau phẫu thuật” vừa diễn ra ở Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), các chuyên gia cho biết hiện nay bệnh lý khớp háng như thoái hóa khớp, hoại tử chỏm xương đùi có xu hướng gia tăng tại Việt Nam, đặc biệt ở người cao tuổi và người có bệnh nền.

Đáng chú ý, chi phí cho một ca phẫu thuật thay khớp háng là 80-100 triệu đồng, khiến nhiều bệnh nhân không có khả năng tiếp cận. Việc chậm trễ điều trị không chỉ gây đau đớn kéo dài mà còn làm suy giảm nghiêm trọng khả năng vận động và chất lượng cuộc sống.

Trước thực trạng trên, từ năm 2019, Bệnh viện Quân y 175 và tổ chức Operation Walk Chicago (OWC) đã bắt đầu tìm cách hợp tác để triển khai phẫu thuật thay khớp háng nhân đạo tại Việt Nam.

Bệnh lý thoái hóa khớp, hoại tử chỏm xương đùi có xu hướng gia tăng tại Việt Nam (Ảnh: BV).

Đến nay, qua 5 lần tổ chức, chương trình đã phẫu thuật miễn phí cho gần 200 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao. Nhờ đó, nhiều người bệnh đã phục hồi khả năng vận động và cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống.

Như trường hợp của ông Trần Sơn (ngụ tỉnh Đắk Lắk). Ông chia sẻ, trước khi tham gia chương trình, ông đã có 6 năm chịu đựng căn bệnh thoái hóa khớp. Ban đầu, triệu chứng chỉ là những cơn đau âm ỉ ở khớp háng, sau đó lan xuống mông và đùi.

Càng về sau, cơn đau ngày càng nhiều, khiến việc đi lại của ông rất khó khăn. Theo thời gian, chân bệnh nhân yếu dần rồi teo lại. Do điều kiện kinh tế hạn chế, lúc đầu ông không đi bệnh viện mà chủ yếu chữa theo cách dân gian như bấm huyệt, uống thuốc nam. Tuy nhiên, bệnh không những không giảm mà còn nặng thêm.

"Đến khi được bác sĩ chẩn đoán, tôi mới biết tình trạng của mình đã khá nghiêm trọng. Khi được tiếp cận chương trình phẫu thuật miễn phí, tôi rất mừng, bởi nếu không có sự hỗ trợ thì gia đình tôi rất khó xoay xở.

Sau ca mổ không lâu, tôi đã có thể tự đi lại, việc sinh hoạt cũng dễ dàng hơn trước rất nhiều. Sức khỏe tôi cải thiện rõ rệt, tinh thần cũng thoải mái hơn. Hiện tại, tôi thấy cuộc sống của mình đã cải thiện 70-80%. Xin cảm ơn các bác sĩ...", ông Sơn chia sẻ.

Bệnh nhân có thể đi lại sau khi được phẫu thuật thay khớp háng miễn phí (Ảnh: BV).

"Gia đình tôi khó khăn nên việc mổ là điều rất xa vời. Sau nhiều năm đau đớn, tôi chưa từng nghĩ mình có thể đi lại bình thường như hôm nay. Thật sự biết ơn chương trình đã cho tôi cơ hội được đi lại một lần nữa”, bệnh nhân Ngọc Ảnh (ngụ TPHCM) - người được phẫu thuật khớp háng bên phải năm 2023 - xúc động kể.

Tiếp tục hành trình “hồi sinh những bước chân”

Đại tá, TS.BS Phan Đình Mừng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 chia sẻ, trong năm 2026, chương trình tiếp tục được triển khai với định hướng đẩy mạnh công tác theo dõi, đánh giá sau mổ, đồng thời thực hiện các can thiệp chuyên môn cần thiết nhằm tối ưu hiệu quả điều trị lâu dài cho người bệnh.

Theo đó, trong thời gian 10-14/4, Viện Chấn thương Chỉnh hình của Bệnh viện Quân y 175 phối hợp cùng OWC thực hiện phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo miễn phí cho 37 bệnh nhân.

Các bệnh lý chủ yếu bao gồm hoại tử chỏm xương đùi, thoái hóa khớp háng... gây suy giảm nghiêm trọng khả năng vận động. Đặc biệt, có những trường hợp phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao hơn so với thay khớp lần đầu. Trong đó, có 3 ca cần xử lý đặc biệt trước mổ để đảm bảo an toàn và hiệu quả điều trị.

Sẽ có nhiều ca phức tạp trong chương trình phẫu thuật nhân đạo lần này (Ảnh: BV).

“Điều mà chúng tôi và các chuyên gia quốc tế hướng tới không chỉ là thực hiện phẫu thuật cho người bệnh, mà quan trọng hơn là đào tạo đội ngũ y bác sĩ tại chỗ.

Khi đoàn rời đi, chính những nhân lực đã được đào tạo sẽ tiếp tục điều trị, hỗ trợ thêm nhiều bệnh nhân nghèo. Đây là một giá trị nhân văn rất lớn và cần được nhân rộng", Đại tá, TS.BS Phan Đình Mừng nói.

Trong khuôn khổ tọa đàm, ngoài giúp người dân hiểu đúng về chỉ định phẫu thuật cũng như vai trò quan trọng của phục hồi chức năng sau mổ, các chuyên gia cũng cập nhật những tiến bộ đang được ứng dụng như lập kế hoạch phẫu thuật 3D, kỹ thuật mổ ít xâm lấn, giúp rút ngắn thời gian hồi phục và nâng cao chất lượng điều trị.