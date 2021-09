Khi nào cần nội soi đại tràng?

Dân trí Nội soi đại tràng được khuyến cáo thực hiện cho người có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng, người có polyp đại trực tràng, người có các dấu hiệu cảnh báo nguy cơ ung thư đại trực tràng...

Khi có các dấu hiệu nguy cơ ung thư đại trực tràng

Ung thư đại trực tràng giai đoạn sớm các triệu chứng âm thầm, kín đáo nên rất khó phát hiện. Tuy nhiên, khi có các dấu hiệu dưới đây, đi khám bệnh, bác sĩ thường khuyến cáo nội soi đại trực tràng để tìm nguyên nhân:

- Rối loạn đại tiện như tiêu chảy, táo bón kéo dài hoặc đi phân mỏng, dẹt như lá lúa.

- Cảm giác buồn đi ngoài thường xuyên, đi ngoài không hết phân.

- Đại tiện ra máu lẫn với phân, đại tiện phân màu đen.

- Đau bụng thường xuyên.

- Mệt mỏi thường xuyên.

- Sút cân không rõ nguyên nhân.

Người có yếu tố nguy cơ ung thư đại trực tràng

Nguy cơ bị ung thư đại trực tràng tăng cao rõ rệt sau 50 tuổi. Tuy nhiên, ngày nay các bác sĩ khuyến cáo thực hiện tầm soát ung thư đại trực tràng sớm hơn, từ tuổi 40 vì ung thư này ngày càng trẻ hóa.

Người có tiền sử đã bị polyp (đặc biệt là nhiều polyp); người có tiền sử gia đình có người mắc ung thư đại trực tràng cũng được khuyến cáo tầm soát chủ động nguy cơ ung thư bằng nội soi.

Một polyp đại trực tràng cần thời gian 10-15 năm để có thể phát triển thành ung thư. Do đó khám sàng lọc là vũ khí quan trọng nhất giúp chẩn đoán sớm và điều trị ung thư đại trực tràng. Vài năm gần đây, tỷ lệ tử vong do ung thư đại trực tràng đã giảm, một trong những lý do là nhờ việc phát hiện sớm được các polyp, xử lý trước khi chúng phát triển thành ung thư.

Ngoài ra, sàng lọc cũng giúp phát hiện ung thư đại trực tràng ở giai đoạn sớm, khi khối u còn nhỏ, chưa xâm lấn, di căn. Khi đó, tỷ lệ sống thêm tương đối sau 5 năm đạt tới 90%.

Vì thế, ngoài những đối tượng nguy cơ, ai cũng có thể chủ động thực hiện tầm soát nguy cơ ung thư đại trực tràng, nhất là ngoài tuổi 40 trở ra cũng nên tầm soát kể cả chưa có triệu chứng.

Tú Anh