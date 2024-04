Khánh Hòa sẽ sử dụng test nhanh để phát hiện thực phẩm bẩn

Ngày 8/4, đoàn kiểm tra do ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp (thành phố Nha Trang).

Đây là ngày đầu ra quân trong tháng cao điểm "hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024 của tỉnh Khánh Hòa.

Ông Đinh Văn Thiệu kiểm tra bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp (Ảnh: Thảo Anh).

Qua kiểm tra, ông Đinh Văn Thiệu ghi nhận và đánh giá cao công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp. Đồng thời ghi nhận không xảy ra tình trạng bán thức ăn đường phố, vỉa hè quanh khu vực trường học.

Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đề nghị Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp không được chủ quan, lơ là trong công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn bán trú. Bên cạnh đó, khi xuất hiện tình trạng bán hàng rong ngoài cổng trường, cần báo cho chính quyền địa phương để có hướng xử lý.

Tại buổi kiểm tra, ông Lê Văn Khoa, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, đề nghị nhà trường thường xuyên tuyên truyền cho học sinh phải ăn chín uống sôi, rửa tay bằng xà phòng sạch sẽ trước khi ăn.

Trước đó, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh này.

Ông Thiệu chủ trì cuộc họp về nội dung hành động vì an toàn thực phẩm ở tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Từ ngày 8/4, các đoàn tập trung kiểm tra trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý. Đồng thời kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống về các giấy phép an toàn thực phẩm; quy trình chế biến, bảo quản; nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm và nguồn nước.

Tại cuộc họp về an toàn thực phẩm mới đây, ông Đinh Văn Thiệu đề nghị các địa phương bố trí nguồn kinh phí mua test nhanh để trang bị cho các đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, nhằm sớm phát hiện các thực phẩm không an toàn.

Ông Thiệu nhấn mạnh nếu phát hiện các thực phẩm không an toàn cần lập biên bản xử phạt và thực hiện tiêu hủy theo quy định.