iCare Pharma - Thương hiệu chăm sóc tóc với triết lý kinh doanh “Vì người Việt - cho người Việt”

iCare Pharma là một trong những cái tên nổi bật, theo đuổi triết lý “Vì người Việt - cho người Việt” trong quá trình phát triển các giải pháp chăm sóc tóc dịu nhẹ, lành tính.

Dầu gội sạch gàu Antisol (Ảnh: iCare Pharma).

Cùng với sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, xu hướng sử dụng các sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo báo cáo của Kantar Worldpanel Vietnam, người Việt ngày càng ưu tiên những sản phẩm lành tính và thân thiện với da đầu. Dữ liệu từ nền tảng thị trường Statista cho thấy nhóm sản phẩm chăm sóc tóc từ dược liệu trong khu vực Đông Nam Á đang tăng trưởng ổn định trong những năm gần đây.

Nhiều tài liệu da liễu quốc tế cũng đề cập đến lợi ích của các thảo dược quen thuộc trong chăm sóc tóc. Chiết xuất neem được Indian Journal of Dermatology ghi nhận có khả năng hỗ trợ làm sạch nhẹ nhàng và giảm kích ứng bề mặt da.

Trong khi đó, một số nghiên cứu đăng tải trên Journal of Dermatology đánh giá cao đặc tính làm dịu của gừng và tràm trà khi sử dụng trên da đầu.

Sản phẩm chiết xuất 8 thảo dược (Ảnh: iCare Pharma).

Trước nhu cầu ngày càng rõ rệt này, nhiều thương hiệu Việt đã đầu tư phát triển các dòng sản phẩm chăm sóc tóc phù hợp với đặc điểm khí hậu nội địa. iCare Pharma là một trong những thương hiệu nổi bật với định hướng ứng dụng dược liệu thiên nhiên, chú trọng sự an toàn và phù hợp cho người dùng Việt.

Dầu gội Antisol - Giải pháp sạch gàu dịu nhẹ từ 8 dược liệu thiên nhiên

Nổi bật trong danh mục sản phẩm của iCare Pharma là dầu gội Antisol - dòng sản phẩm hướng đến những người gặp tình trạng gàu và da đầu dễ bong tróc. Sản phẩm được phát triển với công thức pH trung tính; giúp làm sạch da đầu nhẹ nhàng mà không gây khô rít.

Antisol kết hợp 8 loại dược liệu tự nhiên, trong đó Gurjun và Neem là hai thành phần chủ đạo được người tiêu dùng quan tâm. Neem đã được nghiên cứu rộng rãi trong y văn Ấn Độ và châu Á với khả năng hỗ trợ làm sạch và làm dịu bề mặt da.

Bên cạnh đó, gừng, nghệ, tràm trà và oải hương góp phần hỗ trợ giảm cảm giác ngứa, tạo sự thông thoáng cho da đầu. Sản phẩm còn bổ sung vitamin E giúp tóc mềm mượt hơn sau mỗi lần gội.

Phòng lab iCare Pharma (Ảnh: iCare Pharma).

Nhờ sự kết hợp này, Antisol mang lại cảm giác sạch và dễ chịu, phù hợp với người thường xuyên đổ mồ hôi, đội mũ bảo hiểm lâu hoặc làm việc trong môi trường điều hoà khiến da đầu khô dễ bong tróc.

Đại diện iCare Pharma cho biết thương hiệu chú trọng đến sự minh bạch và chất lượng trong từng sản phẩm. Nguyên liệu được chọn lọc kỹ lưỡng, quy trình sản xuất tuân thủ tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

“Mục tiêu của chúng tôi là mang đến những giải pháp chăm sóc tóc dịu nhẹ, phù hợp với điều kiện khí hậu và cơ địa người Việt. Người dùng cảm thấy an tâm và thoải mái khi sử dụng là tiêu chí quan trọng trong việc phát triển sản phẩm,” đại diện thương hiệu chia sẻ.

Đại diện thương hiệu iCare (Ảnh: iCare Pharma).

Hướng đến phát triển bền vững

Không chỉ chú trọng yếu tố hiệu quả, iCare Pharma cũng hướng đến giá trị bền vững thông qua việc ưu tiên sử dụng nguồn nguyên liệu thân thiện môi trường. Thương hiệu đặt mục tiêu mở rộng chuỗi cung ứng dược liệu trong nước, góp phần phát triển ngành nguyên liệu xanh - sạch tại Việt Nam.

Việc lựa chọn sản phẩm chăm sóc tóc có nguồn gốc dược liệu sạch, được phát triển phù hợp với cơ địa người Việt như dầu gội Antisol có thể góp phần giúp người dùng giảm tình trạng bong tróc, ngứa và duy trì mái tóc khỏe mạnh hơn trong giai đoạn giao mùa.

Đại diện thương hiệu cũng cho biết iCare Pharma sẽ tiếp tục nghiên cứu và mở rộng danh mục sản phẩm chăm sóc cá nhân trong thời gian tới, mang lại trải nghiệm an toàn và dễ chịu hơn cho người dùng Việt.

Dầu gội dược liệu dành cho người Việt (Ảnh: iCare Pharma).

Tham khảo thêm thông tin tại website https://icarepharma.com.vn.