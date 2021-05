Hưng Yên ghi nhận thêm 4 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2

Dân trí Sáng 7/5, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung.

Sáng 7/5, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Hưng Yên cho biết, tối ngày 6/5, tỉnh đã ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới, trong đó 2 trường hợp là vợ chồng ở xã Đông Ninh (huyện Khoái Châu), thị xã Mỹ Hào có 2 trường hợp (1 ở phường Nhân Hòa, là công nhân Công ty TNHH may mặc Châu Á (Yên Mỹ, và 1 ở phường Phùng Chí Kiên).

Đại diện CDC Hưng Yên thông tin thêm, 2 trường hợp ở huyện Khoái Châu có liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, trường hợp ở phường Phùng Chí Kiên là F1 của BN3063 (con gái của BN3013 - L.T.N.H., ở tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào).

Ngay sau khi ghi nhận những ca mắc Covid-19 mới, ngày 6/5, UBND thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) ban hành Quyết định số 1707/QĐ-UBND về việc thực hiện giãn cách xã hội trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Mỹ Hào.

Theo đó, thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn thị xã theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0h ngày 7/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Thị xã Mỹ Hào yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương phải tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Nghiêm túc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân lơ là, chủ quan không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Một chốt kiểm dịch tại xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, Hưng Yên. (Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN)

Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, bệnh viện, yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang không đi ra ngoài tỉnh, trong trường hợp bất khả kháng thì phải có sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Thị ủy, UBND thị xã.

Giao Công an thị xã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tăng cường nhân lực bảo đảm an ninh, an toàn cho khu vực phong tỏa và các khu vực xung quanh.

Giao Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương chỉ đạo tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tất cả các công dân trong khu vực phong tỏa và các trường hợp có liên quan; khử khuẩn, truy vết để có biện pháp xử lý kịp thời; có phương án cung cấp lương thực và thực phẩm thiết yếu hỗ trợ cho các công dân trong khu vực phong tỏa.

Trần Thanh