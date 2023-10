Hợp tác chiến lược giữa Labehe và nhà thuốc An Khang: Vì sức khỏe người Việt

Công ty TNHH MTV Khỏe Đẹp Bền Vững (Labehe) được thành lập vào năm 2015. Labehe là một trong những đơn vị đầu tiên mang sản phẩm chính hãng từ các thương hiệu uy tín hàng đầu Nhật Bản đến tay người tiêu dùng Việt, góp phần kiến tạo nên một cuộc sống khỏe, đẹp, bền vững với chất lượng Nhật dành cho người Việt.

Cán bộ nhân viên công ty (Ảnh: Labehe).

Nhà thuốc An Khang trực thuộc tập đoàn Thế Giới Di Động (MWG) đã có lịch sử phát triển hơn 20 năm trong ngành chăm sóc sức khỏe. Đây là chuỗi nhà thuốc uy tín, chất lượng với 541 cửa hàng lớn nhỏ, phục vụ cho hàng trăm nghìn lượt khách mỗi ngày.

Với vị thế là một trong những hệ thống phân phối bán lẻ dược phẩm hàng đầu Việt Nam, An Khang với mạng lưới rộng lớn của mình có thể đưa những sản phẩm chính hãng, an toàn, hiệu quả đến tận tay người tiêu dùng với giá thành hợp lý.

Nhà thuốc An Khang - Chuỗi nhà thuốc uy tín, chất lượng với 541 cửa hàng lớn nhỏ trên toàn quốc (Ảnh: Labehe).

Vì vậy, sự kiện hợp tác giữa Labehe và nhà thuốc An Khang sẽ là bước ngoặt ấn tượng khẳng định tên tuổi của cả hai trong sứ mệnh vì sức khỏe cộng đồng.

Theo đó, các dòng sản phẩm thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe mang thương hiệu Orihiro từ Labehe sẽ được phân phối tại nhiều hiệu thuốc thuộc hệ thống nhà thuốc An Khang trên toàn quốc cũng như website chính thức https://www.nhathuocankhang.com, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân bằng nguồn hàng chính hãng từ Nhật Bản.

"Từ đây, người tiêu dùng có thể dễ dàng tiếp cận với nguồn sản phẩm chất lượng cao, truy xuất nguồn gốc rõ ràng, mức giá phải chăng với dịch vụ chăm sóc hậu mãi tốt. Người dùng có thể yên tâm, không cần lo ngại các vấn đề hàng giả, hàng nhái và được đội ngũ dược sĩ tư vấn viên giỏi chuyên môn, kinh nghiệm của chuỗi nhà thuốc An Khang giải đáp tận tình các thắc mắc", đại diện Labehe nói.

Đội ngũ dược sĩ tư vấn viên nhà thuốc An Khang giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm (Ảnh: Labehe).

Đại diện Labehe cho hay, thành lập từ năm 1972, Orihiro là thương hiệu thực phẩm chức năng nổi tiếng ở xứ sở mặt trời mọc. Những sản phẩm mang thương hiệu Orihiro đều đảm bảo chất lượng với nguồn nguyên liệu được chọn lọc kỹ càng, quy trình sản xuất khép kín cùng hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe, an toàn cho sức khỏe người sử dụng.

Các dòng sản phẩm mang thương hiệu Orihiro được ra mắt trong lần hợp tác này đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía người tiêu dùng như: thực phẩm bảo vệ sức khỏe ORIHIRO High purity Glucosamine grain Economical bottle; Deep sea Shark liver oil extract Capsule Economical bottle; thực phẩm bảo vệ sức khỏe ORIHIRO BBB; thực phẩm bảo vệ sức khỏe ORIHIRO new oyster extract tablets; thực phẩm bảo vệ sức khỏe ORIHIRO Nattokinase capsule.

CEO Labehe - Chị Nguyễn Thị Hoàn tới thăm nhà máy Orihiro Nhật Bản (Ảnh: Labehe).

"Sự kiện hợp tác này đã giúp cho Labehe tự tin vững bước trên hành trình góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống - chăm sóc sức khỏe người Việt, tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài cho sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà Labehe theo đuổi; đưa những thương hiệu uy tín trên thế giới đến gần hơn với người Việt", đại diện Labehe chia sẻ.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ORIHIRO High purity Glucosamine grain Economical bottle có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 1217/2021/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 7/5/2021.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Deep sea Shark liver oil extract Capsule Economical bottle có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 1218/2021/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 7/5/2021.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ORIHIRO BBB có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 1369/2021/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 21/5/2021.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ORIHIRO new oyster extract tablets có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 1368/2021/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 21/5/2021.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ORIHIRO Nattokinase capsule có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 1367/2021/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 21/5/2021.

Các thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.