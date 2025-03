Hỏng thận vì thói quen của nhiều người Việt vào buổi tối

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số lượng bệnh nhân mắc bệnh thận mãn tính đang gia tăng do nhiều nguyên nhân, trong đó có các thói quen không lành mạnh.

Một số thói quen vào buổi tối dưới đây có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho thận nếu duy trì trong thời gian dài.

1. Uống quá nhiều rượu bia

Rượu bia không chỉ gây hại cho gan mà còn làm tăng áp lực lên thận. Khi uống quá nhiều rượu vào buổi tối, cơ thể sẽ bị mất nước nghiêm trọng, thận phải làm việc quá tải để lọc bỏ các chất độc hại ra ngoài.

Lạm dụng rượu bia gây nhiều nguy cơ cho thận (Ảnh: Getty).

Theo nghiên cứu của Journal of the American Society of Nephrology, uống rượu thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ suy thận lên đến 50%. Rượu cũng làm tăng huyết áp, một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thận.

Lời khuyên: Hạn chế uống rượu bia vào buổi tối, đặc biệt là trước khi ngủ để bảo vệ chức năng thận.

2. Ăn quá nhiều muối hoặc thực phẩm chế biến sẵn

Muối là một trong những nguyên nhân chính gây suy thận. Ăn quá nhiều muối vào buổi tối có thể làm tăng huyết áp, gây giữ nước và làm thận phải làm việc vất vả hơn để đào thải natri ra khỏi cơ thể.

Theo nghiên cứu từ Nephrology Dialysis Transplantation, chế độ ăn nhiều muối có thể làm giảm chức năng thận theo thời gian, thậm chí làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính.

Lời khuyên: Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và giảm lượng muối trong bữa ăn tối để tránh gây hại cho thận.

3. Thường xuyên thức khuya hoặc ngủ không đủ giấc

Thiết bị công nghệ đang đánh cắp giấc ngủ của người Việt (Ảnh: Getty).

Thiếu ngủ không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể mà còn tác động tiêu cực đến chức năng thận. Khi bạn thức khuya, cơ thể không có đủ thời gian để thực hiện quá trình tái tạo và lọc độc tố qua thận.

Theo nghiên cứu đăng trên Kidney International, những người ngủ ít hơn 5 tiếng mỗi đêm có nguy cơ mắc bệnh thận cao hơn 65% so với những người ngủ đủ giấc.

Lời khuyên: Hãy cố gắng ngủ ít nhất 7-8 tiếng mỗi đêm để giúp thận có thời gian phục hồi và làm việc hiệu quả hơn.

4. Uống nước quá ít hoặc quá nhiều trước khi ngủ

Cả hai thái cực - uống quá ít nước hoặc uống quá nhiều nước vào buổi tối - đều có thể gây hại cho thận.

Uống quá ít nước: Khi cơ thể không đủ nước, thận sẽ phải làm việc nhiều hơn để cô đặc nước tiểu, làm tăng nguy cơ sỏi thận.

Uống quá nhiều nước: Ngược lại, uống quá nhiều nước ngay trước khi ngủ có thể làm thận phải hoạt động liên tục trong khi cơ thể đang nghỉ ngơi, làm tăng nguy cơ suy giảm chức năng thận theo thời gian.

Theo nghiên cứu từ Clinical Journal of the American Society of Nephrology, việc cân bằng lượng nước uống vào buổi tối là rất quan trọng để duy trì sức khỏe thận.

Lời khuyên: Hãy uống đủ nước trong ngày và chỉ uống một lượng nhỏ trước khi ngủ để tránh áp lực lên thận.

5. Lạm dụng thuốc giảm đau vào buổi tối

Nhiều người có thói quen uống thuốc giảm đau như ibuprofen hoặc paracetamol trước khi ngủ để giảm đau nhức. Tuy nhiên, việc lạm dụng thuốc này có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho thận.

Theo nghiên cứu từ Viện Y học Hoa Kỳ, thuốc giảm đau NSAIDs có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận, gây tổn thương các tế bào thận và làm tăng nguy cơ suy thận cấp tính.

Lời khuyên: Chỉ dùng thuốc giảm đau khi thực sự cần thiết và luôn tham khảo ý kiến bác sĩ.

6. Nhịn tiểu quá lâu vào ban đêm

Nhiều người có thói quen nhịn tiểu vào buổi tối hoặc trong khi ngủ vì ngại thức dậy. Tuy nhiên, việc giữ nước tiểu quá lâu trong bàng quang có thể gây áp lực lên thận, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và suy thận.

Theo nghiên cứu của Hiệp hội Thận học Hoa Kỳ, những người thường xuyên nhịn tiểu có nguy cơ cao mắc bệnh suy thận mạn tính.

Lời khuyên: Khi cảm thấy cần đi tiểu, hãy đi ngay để tránh áp lực lên thận và bàng quang.