TCI Run for Health là giải chạy online do Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI phát động từ đầu năm tới nay, nhằm khích lệ thói quen thể dục nâng cao sức khỏe mỗi ngày, cụ thể là chạy bộ. Tối 31/8 vừa qua chính là sự kiện offline của cộng đồng nhóm chạy TCI Run for Health, với thông điệp cùng nhau chạy bảo vệ sức khỏe, và thể hiện tình yêu đất nước, chào đón Tết Độc lập 2/9.