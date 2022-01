Hơn một tấn lợn dịch tả lợn Châu Phi suýt lên bàn nhậu

Dân trí Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt giữ hơn một tấn lợn mang mầm bệnh dịch tả lợn Châu Phi đang trên đường đến lò mổ để đi tiêu thụ.

Cơ quan chức năng bắt giữ hơn một tấn lợn dương tính với dịch tả lợn Châu Phi

Vào khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 31/12/2021, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Lạng Giang, UBND xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra xe ôtô BKS 19C-124.27 do Nguyễn Xuân N., sinh năm 1992, trú tại thôn Vườn, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang điều khiển đang dừng đỗ, trên xe vận chuyển lợn xuống cơ sở giết mổ của Nguyễn Văn H., trú tại thôn Nguyên, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Quá trình kiểm tra phát hiện trên xe ô tô có 8 con lợn, tổng khối lượng hơn một tấn. Tổ công tác tiến hành lấy mẫu vật để gửi Trung tâm chẩn đoán thú y Trung ương để xét nghiệm.

Cơ quan chức năng tiêu hủy hơn một tấn lợn dương tính với dịch tả lợn Châu Phi.

Kết quả xét nghiệm mẫu số 14175/CĐ-XN ngày 31/12/2021 có kết quả có dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn H. về hành vi "Mua bán động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật mang mầm bệnh thuộc danh mục động vật phải công bố dịch", vi phạm quy định tại điểm a, khoản 7, Điều 7 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Phòng Cảnh sát môi trường đã tiến hành bàn giao hồ sơ cho Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Bắc Giang để xử lý theo quy định, đồng thời buộc tiêu hủy (đã chôn lấp) toàn bộ số động vật mắc bệnh trên.

Bá Đoàn