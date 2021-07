Hơn 97.000 liều vắc xin Pfizer đầu tiên về đến Việt Nam

Dân trí Sáng 7/7, lô vắc xin 97.110 liều Pfizer đầu tiên đã về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội. Trong tháng 7, Việt Nam sẽ nhận thêm khoảng 8 triệu liều vắc xin Covid-19 thông qua cơ chế Covax.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận vắc xin sáng 7/7, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết ngay từ tháng 9/2020, khi vắc xin phòng Covid-19 của Pfizer/BioNtech đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, Bộ Y tế và Pfizer đã làm việc về kế hoạch hợp tác phát triển, cung ứng vắc xin cho Việt Nam. Sau hơn 20 cuộc họp và nhiều văn bản trao đổi, đàm phán trong hơn 10 tháng qua, ngày 7/6 hai bên đã hoàn tất ký kết hợp đồng cung ứng vắc xin.

"Bộ Y tế đánh giá cao và cảm ơn Pfizer thời gian qua đã tích cực đào tạo, hướng dẫn để Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiếp nhận và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 Comirnaty của Pfizer/BioNtech", Thứ trưởng Cường nói.

Lô vắc xin Pfizer đầu tiên về Việt Nam sáng 7/7.

Bộ Y tế cũng mong muốn Pfizer bảo đảm tiến độ cung ứng 31 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 Comirnaty của Pfizer/BioNtech trong năm 2021, đồng thời xem xét cung cấp bổ sung khoảng 20 triệu liều vắc xin và chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin cho Việt Nam trong thời gian tới.

"Bộ Y tế cam kết triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho người dân Việt Nam bảo đảm an toàn tiêm chủng, đúng đối tượng, không để lãng phí, hướng tới mục tiêu đảm bảo miễn dịch cộng đồng.", Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định.

Pfizer sẽ cung cấp cho Việt Nam 31 triệu liều vắc xin trong năm nay.

Ông Christopher Klein, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam nhấn mạnh chống lại đại dịch Covid-19 là ưu tiên quốc tế của Chính phủ Hoa Kỳ. Do đó, Chính phủ Hoa Kỳ đã cam kết cung cấp hàng tỷ USD cho Cơ chế COVAX facility và hỗ trợ hàng trăm triệu liều vắc xin cho các quốc gia, trong đó có 2 triệu liều vắc xin Moderna sẽ về Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Đây là lô vắc xin Pfizer đầu tiên về Việt Nam. Trước đó, dự kiến sẽ có khoảng 31 triệu liều vắc xin này về từ nay đến cuối năm, trong đó 3 triệu liều về trong quý 3, 28 triệu liều còn lại về trong quý 4.

Vắc xin Pfizer sử dụng công nghệ mRNA, công nghệ sản xuất vắc xin mới nhất hiện nay.

Vắc xin Pfizer có thời hạn sử dụng 6 tháng trong điều kiện bảo quản âm 80 độ C. Nếu bảo quản từ 2-8 độ sẽ giữ được trong thời gian một tháng. Do đó, vắc xin về sẽ được bảo quản lạnh sâu ở kho trung tâm sau đó tiếp tục vận chuyển đến các điểm tiêm trên cả nước, yêu cầu tiêm xong trong vòng một tháng kể từ ngày vận chuyển để đảm bảo an toàn.

Đến nay, Việt Nam đã đàm phán được khoảng 105 triệu liều vắc xin Covid-19 từ nhiều nguồn cung ứng khác nhau được cam kết phân bổ cho Việt Nam. Bộ Y tế đang nỗ lực đàm phán để tăng thêm 45 triệu liều nữa để đạt 150 triệu liều để tiêm đủ cho 70% dân số, đặt mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng vào cuối năm nay, đầu năm tới. Trong tháng 7, Việt Nam sẽ nhận thêm khoảng 8 triệu liều thông qua cơ chế Covax.

Nam Phương