Hơn 700 người nhiễm HIV điều trị thế nào, khi phong tỏa BV Đa khoa Long An

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Long An mới đưa ra giải pháp để đảm bảo việc điều trị cho người nhiễm hoặc phòng lây nhiễm HIV... vì trước đó bệnh viện chuyên điều trị HIV của tỉnh đã phong tỏa.

Long An tạm phong tỏa BV Đa khoa Long An để phòng chống dịch Covid-19.

Từ 21h ngày 29/6, Long An đã tạm dừng hoạt động Bệnh viện Đa khoa Long An (phường 3, TP Tân An), thực hiện phong tỏa vì xuất hiện nhiều ca nghi mắc Covid-19.

Việc phong tỏa kéo theo hệ lụy trong điều trị định kỳ cho hơn 700 người nhiễm HIV, người điều trị dự phòng lây nhiễm HIV trên địa bàn. Để giải quyết tình trạng này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An đã triển khai giải pháp "tình thế".

Cụ thể, trước mắt người nhiễm HIV tạm thời nhận thuốc ARV tại một số địa điểm như: Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa; Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười; Trung tâm Y tế huyện Bến Lức; Trung tâm Y tế huyện Cần Đước; Trung Tâm Y tế huyện Châu Thành.

Song song đó, để đảm bảo người bệnh HIV không gián đoạn việc điều trị, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Long An đã yêu cầu các bệnh viện tuyến cơ sở tiếp nhận điều trị bệnh nhân theo phác đồ ARV cụ thể.

Đồng thời, hỗ trợ bệnh nhân thực hiện các thủ tục thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch Covid-19 theo quy định. Ngoài ra, tất cả các bệnh nhân kể cả bệnh nhân HIV trước khi vào khám, điều trị và nhận thuốc tại các cơ sở nêu trên phải được khám sàng lọc Covid-19.

Các bệnh nhân có thể liên hệ trực tiếp các bệnh viện để được hỗ trợ: BVĐK khu vực Hậu Nghĩa : 02723 814 986, BVĐK khu vực Đồng Tháp Mười : 02723 842 546, Trung tâm Y tế huyện Bến Lức : 02723 637 481, Trung tâm Y tế huyện Cần Đước: 02723 715 222.

Tính đến ngày 1/7, tỉnh Long An đã ghi nhận 123 ca mắc Covid-19, trong đó 16 ca nhập cảnh. Riêng 2 ngày qua, tỉnh ghi nhận thêm 34 bệnh nhân. Trong số này có 17 ca tại Bệnh viện Đa khoa Long An, 4 ca tại huyện Bến Lức là thân nhân của nữ bệnh nhân 1628, 5 ca là F1 thành F0 trong khu cách ly; 5 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn (đều đã được cách ly từ trước) và 3 ca tại huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng...

Xuân Hinh