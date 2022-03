Hơn 53.000 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh trong ngày

10 tỉnh thành có ca mắc Covid-19 cao nhất trong ngày 10/3. (Đồ họa: Dân trí).

Bộ Y tế thông tin, trong ngày 10/3 có 160.676 ca nhiễm mới. Số ca khỏi bệnh cũng rất cao, cụ thể bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 53.151 ca.

Sau Hà Nội, Nghệ An là địa phương thứ hai có ca mắc trong ngày tăng vượt 10.000, tiếp đó là Phú Thọ, Bình Dương. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (-6.946), Gia Lai (-2.551), Hà Nội (-1.208). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Dương (+1.309), TPHCM (+1.205), Nghệ An (+845).

Trong tình hình mới, Bộ Y tế vừa có dự thảo lấy ý kiến về yêu cầu phòng, chống dịch đối với người nhập cảnh. Theo đó, đề xuất người nhập cảnh không cần phải có xác nhận đã tiêm vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi Covid-19.

Bộ Y tế cũng đã cấp phép sử dụng kháng thể đơn dòng Evusheld của AstraZeneca - kháng thể đơn dòng đầu tiên trên thế giới được cấp phép để dự phòng Covid-19. Dòng kháng thể này sẽ phát huy tác dụng đặc biệt trên nhóm người nguy cơ cao, nhóm người yếu thế, suy giảm miễn dịch, nhóm người không có khả năng sinh kháng thể dù đã được tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19, hoặc những người không thể tiêm vaccine.

Theo báo cáo của TP Hà Nội, biến thể Omicron đã ghi nhận ở 20/30 quận, huyện; biến thể BA.2 chiếm tới 87% tổng số các mẫu phát hiện biến thể Omicron (biến thể phụ BA.2 có khả năng lây lan nhanh hơn 1,5 lần biến thể gốc BA.1 và có khả năng tránh tác động miễn dịch của các loại vaccine hiện tại hơn biến thể gốc BA.1 khoảng 30%).

Nhiều người dân hiện đang hiểu sai lệch rằng biến thể này không nguy hiểm, chỉ ở khu vực họng và "không đi xuống phổi". Bác sĩ cho biết các hiểu biết này là hết sức sai lệch, nguy hiểm. Biến thể Omicron thường gây triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên vẫn có một tỷ lệ bệnh nhân diễn biến nặng, thậm chí nguy kịch và tử vong. Với các trường hợp diễn biến nặng, virus vẫn có thể tấn công vào phổi và gây ra các tổn thương phổi cho bệnh nhân.

Bảo Khánh