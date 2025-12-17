Hơn 15 năm đồng hành, Prospan mang chuẩn chất lượng Đức đến hàng triệu gia đình Việt

Chất lượng Đức - Bảo chứng cho sức khỏe

Chất lượng Đức từ lâu đã được xem là tiêu chuẩn nghiêm ngặt của ngành dược phẩm toàn cầu. Prospan có nguồn gốc từ Engelhard Arzneimittel - nhà sản xuất dược phẩm Đức với hơn 150 năm lịch sử, là minh chứng cho những chuẩn mực ấy.

Engelhard Arzneimittel đã tạo dựng uy tín toàn cầu nhờ quy trình sản xuất đạt chuẩn châu Âu, được kiểm định khắt khe trong từng công đoạn, dựa trên nền tảng khoa học bài bản và đảm bảo sự đồng bộ về chất lượng trên mỗi sản phẩm. Điều này đã làm nên chất lượng Đức cho thuốc ho Prospan - được tin dùng tại hơn 100 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Prospan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại tại nhà máy Engelhard Arzneimittel (Ảnh: Prospan).

Thuốc ho Prospan được chiết xuất từ lá thường xuân theo công nghệ độc quyền của Engelhard, có tác dụng tiêu đờm, chống co thắt phế quản, nên giúp giảm ho mà không làm mất phản xạ ho tự nhiên của cơ thể. Sản phẩm được đăng ký bản quyền tại Cơ quan Sáng chế châu Âu (EPO) và Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO).

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng, Engelhard đã phát triển 3 dạng bào chế gồm: Siro Prospan cho trẻ từ sơ sinh; siro Prospan Forte hương bạc hà và viên ngậm mềm Prospan dành cho trẻ từ 6 tuổi và người lớn. Engelhard chú trọng mang đến cho người dùng lựa chọn an toàn, hiệu quả và khoa học.

Các sản phẩm không chứa đường, cồn, hương liệu. Sự đa dạng trong danh mục sản phẩm cùng chất lượng được đảm bảo đã giúp thuốc ho Prospan ngày càng đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

Hơn 15 năm tạo dựng niềm tin, đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt

Năm 2009, thuốc ho Prospan được Tập đoàn Dược phẩm Sohaco nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam. Sản phẩm nhanh chóng được nhiều khách hàng đón nhận nhờ chất lượng theo chuẩn Đức và tính an toàn - hiệu quả. Prospan đã trở thành thương hiệu thuốc ho được bán tại hơn 20.000 nhà thuốc trên toàn quốc.

Các sản phẩm Prospan đã có hơn 15 năm đồng hành với người dùng Việt (Ảnh: Prospan).

Không chỉ được ưa chuộng bởi chất lượng chuẩn Đức, Prospan còn chinh phục người dùng bởi mức giá hợp lý. Chưa tới 100.000 đồng, khách hàng đã sở hữu chai thuốc ho thảo dược nhập khẩu từ Đức, có chất lượng đồng bộ với Prospan bán tại Đức và các quốc gia khác trên thế giới. Đây cũng là một trong những lý do giúp Prospan lan tỏa và được nhiều phụ huynh tin chọn.

Chị Thu Hằng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: “Thời điểm giao mùa, bé nhà tôi rất hay bị ho. Được bác sĩ chỉ định dùng thuốc ho Prospan, triệu chứng ho và đau họng của bé đã thuyên giảm rõ rệt sau vài ngày sử dụng. Từ lần đó, mỗi lần bé bị ho do lạnh hay viêm đường hô hấp, tôi đều sử dụng thuốc ho Prospan.

Trước đây, tôi hay đặt mua xách tay từ Đức về, nhưng từ khi biết hàng nhập khẩu có bán tại hiệu thuốc tôi đã chuyển hẳn qua mua nhập khẩu vì giá thành bình ổn hơn, lại đảm bảo chất lượng”.

Thuốc ho Prospan được nhiều mẹ bỉm lựa chọn (Ảnh: Prospan).

Ngoài chị Thu Hằng, nhiều phụ huynh khác cũng coi thuốc ho Prospan là người bạn đồng hành quen thuộc chăm sóc sức khỏe đường hô hấp cho con em mình.

Hơn 15 năm có mặt tại Việt Nam, Prospan đã chứng minh được chất lượng theo chuẩn Đức và được chính các chuyên gia trong ngành đánh giá cao.