Hội thảo khoa học trực tuyến “Hiểu đúng - Xử trí đúng biếng ăn ở trẻ”

Chương trình được phát sóng trực tiếp trên Fanpage Fitobimbi và Fanpage VTV24, thu hút gần 400 học viên tham dự qua Zoom, gần 1 triệu lượt xem, trở thành một trong những sự kiện y khoa trực tuyến nổi bật năm 2025 trong lĩnh vực dinh dưỡng - nhi khoa.

Mang kiến thức y khoa đến gần hơn với cộng đồng

Hội thảo không chỉ là hoạt động đào tạo chuyên môn mà còn là cầu nối giữa giới y khoa và cộng đồng chăm sóc trẻ. Các học viện được đào tạo kiến thức “Biếng ăn trẻ nhỏ” theo chuẩn khoa học và có cơ hội tương tác, đặt câu hỏi, nhận lời giải đáp từ chuyên gia.

Qua đó hiểu sâu hơn về nguyên nhân, hậu quả của biếng ăn và cách hỗ trợ trẻ ăn ngon tự nhiên. Ban tổ chức cho biết, có nhiều bình luận và phản hồi gửi về thể hiện tinh thần học hỏi, chia sẻ, đồng hành, lan tỏa thông điệp: “Hiểu đúng - Tư vấn đúng - Chăm trẻ biếng ăn đúng cách”.

3 góc nhìn chuyên sâu và thực tiễn từ chuyên gia về tình trạng biếng ăn ở trẻ

Hội thảo có sự tham gia của 3 chuyên gia nhi khoa, dinh dưỡng, đang công tác tại Bộ môn Nhi Đại học Y Hà Nội và là các trưởng, phó khoa tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Với cách chia sẻ gần gũi, thực tế và dễ áp dụng, các chuyên gia đã giúp người tham dự, từ chủ nhà thuốc, chủ cửa hàng mẹ và bé đến phụ huynh có con biếng ăn hiểu rõ hơn nguyên nhân, cơ chế và hướng xử trí đúng đắn cho từng nhóm trẻ.

PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hà - Phó trưởng Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Hà Nội, Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Trung ương đã giúp người nghe nhận diện các nhóm nguyên nhân gây biếng ăn, đặc biệt là biếng ăn do rối loạn tiêu hóa và hành vi ăn uống. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu đúng trước khi can thiệp.

Chuyên gia chia sẻ, tư vấn tại hội thảo (Ảnh: Fitobimbi).

PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Thúy - Trưởng Bộ môn Nhi, Đại học Y Hà Nội, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội mang đến góc nhìn về mối liên hệ giữa miễn dịch và dinh dưỡng, giúp phụ huynh hiểu rõ lý do trẻ biếng ăn thường đi kèm sức đề kháng yếu, từ đó có hướng chăm sóc phù hợp.

Biếng ăn có thể gây nên nhiều hậu quả về dinh dưỡng và ảnh hưởng sự phát triển của trẻ (Ảnh: Fitobimbi).

TS.BS Nguyễn Thị Thúy Hồng - Giảng viên Bộ môn Nhi, Đại học Y Hà Nội; Phó trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong xử trí biếng ăn an toàn - hiệu quả - cá thể hóa, giúp đội ngũ nhà thuốc và phụ huynh ứng dụng được ngay trong chăm sóc dinh dưỡng hằng ngày cho trẻ.

Giải pháp cải thiện biếng ăn cho trẻ từ cách sinh hoạt đúng đến dinh dưỡng và bổ sung vi chất phù hợp (Ảnh: Fitobimbi).

Bên cạnh phần trình bày chuyên môn, các chuyên gia còn dành thời gian giải đáp trực tiếp hàng loạt thắc mắc thực tế đến từ các dược sĩ, nhân viên tư vấn các cửa hàng mẹ và bé, cùng phụ huynh xoay quanh các chủ đề quen thuộc trong hành trình chăm con như: Cách xử lý trẻ biếng ăn sau ốm dậy hoặc do dùng kháng sinh kéo dài; lý giải nguyên nhân trẻ đang ăn tốt nhưng đột nhiên chán ăn; cách can thiệp khi trẻ biếng ăn do thay đổi thời tiết…

Những phần hỏi - đáp sinh động và thực tiễn giúp người tham dự hiểu rõ hơn nguyên nhân cốt lõi, phân biệt đúng từng dạng biếng ăn, từ đó nắm được hướng xử trí khoa học và hiệu quả hơn.

Điểm đặc biệt của hội thảo là mô hình kết nối ba chiều giữa chuyên gia - đội ngũ tư vấn tại điểm bán (nhà thuốc, cửa hàng mẹ và bé) - phụ huynh. Không chỉ là buổi chia sẻ học thuật, đây còn là không gian đối thoại mở, nơi người học có thể đặt câu hỏi trực tiếp, nhận phản hồi và được hướng dẫn chi tiết các tình huống thực tế khi tư vấn phụ huynh có con biếng ăn.

Hàng trăm bình luận và câu hỏi gửi về thể hiện sự đồng cảm, thấu hiểu và tinh thần học hỏi, lan tỏa thông điệp: “Hiểu đúng - Xử trí đúng biếng ăn ở trẻ”.

Fitobimbi Appetito đồng hành lan tỏa tri thức khoa học vì trẻ em Việt

Với vai trò đồng hành cùng hội thảo, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fitobimbi Appetito - siro ăn ngon 3 tác động góp phần giúp kiến thức y khoa trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với cộng đồng phụ huynh và đội ngũ tư vấn dinh dưỡng.

Đại diện nhãn hàng chia sẻ: “Sự đồng hành của nhãn hàng Fitobimbi Appetito trong hội thảo khoa học lần này không chỉ là vai trò tài trợ, mà còn là cam kết góp phần lan tỏa kiến thức chăm sóc sức khỏe chuẩn mực đến cộng đồng. Chúng tôi tin rằng, mỗi đứa trẻ đều có quyền được chăm sóc đúng cách, khỏe mạnh, hạnh phúc và phát triển toàn diện”.

Hội thảo khép lại nhưng hành trình lan toả kiến thức y khoa vẫn tiếp tục. Hàng trăm tư vấn viên, chủ cửa hàng và phụ huynh đã cùng nhau bước thêm một bước trên con đường “Hiểu đúng - Xử trí đúng biếng ăn ở trẻ”, vì một thế hệ trẻ em Việt Nam khỏe mạnh, hạnh phúc, phát triển bền vững.

Hội thảo với sự đồng hành tài trợ từ nhãn hàng Fitobimbi - sản phẩm Fitobimbi Appetito (Ảnh: Fitobimbi).

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Fitobimbi Appetito có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 1847/2020/XNQC-ATTP. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng hoặc hỏi ý kiến bác sĩ khi sử dụng cho trẻ.

