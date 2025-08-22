Hồi sinh cánh tay bị tắc động mạch cho cựu chiến binh

Trở về từ cuộc chiến tranh chống Mỹ khốc liệt, cùng với những ngày tháng “chiến đấu” với cơn tai biến mạch máu não đã để lại di chứng chấn thương vùng tay phải teo nhỏ, mất cảm giác cho ông Nguyễn Văn Tài (72 tuổi, cựu chiến binh). Suốt nhiều năm qua, cánh tay trái trở thành điểm tựa duy nhất hỗ trợ ông trong mọi sinh hoạt hàng ngày.

Thế nhưng, thời gian gần đây, ông bắt đầu cảm thấy đau mỏi, tê bì và yếu dần ở tay trái. Ông quyết định đi khám khi các triệu chứng ngày càng xuất hiện rõ rệt, khiến ông gặp nhiều khó khăn trong vận động.

Kết quả chụp CT 2560 lát cắt - công nghệ chẩn đoán hình ảnh hiện đại tại BVĐK Hồng Ngọc đã cho thấy rõ hai tổn thương phức tạp.

Thứ nhất, động mạch dưới đòn trái (là mạch máu chính đưa máu nuôi cánh tay, nằm ở gốc cổ, ngay dưới xương đòn) của ông bị tắc đoạn dài tới 40mm.

Thứ hai, ông còn bị hẹp 80% động mạch vành phải, đây là mạch máu chính nuôi tim khiến nguy cơ nhồi máu cơ tim luôn rình rập.

Động mạch bị tắc được ghi nhận rõ nét trên hình ảnh chụp CT 2560 lát cắt (Ảnh: BVCC).

Trước tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng, bác sĩ chỉ định đặt stent lần lượt tại hai vị trí là động mạch vành phải giúp kịp thời phục hồi dòng máu nuôi tim, và động mạch dưới đòn trái nhằm khôi phục chức năng vận động cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, ca can thiệp đứng trước nhiều khó khăn do ông Tài có thể trạng yếu, tuổi đã cao và mắc cùng lúc nhiều bệnh nền phức tạp như suy tim nặng, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu và từng có tiền sử tai biến mạch máu não. Để đảm bảo an toàn tối đa, ê-kíp điều trị đã xây dựng phác đồ cá thể hóa, chia nhỏ quá trình can thiệp thành hai giai đoạn. Cách tiếp cận này không chỉ giúp bệnh nhân có thời gian phục hồi sau mỗi thủ thuật, mà còn tránh được rủi ro khi thực hiện hai cuộc can thiệp phức tạp cùng lúc.

Ngoài ra, việc chia nhỏ cũng cho phép bác sĩ theo dõi sát sao tình trạng hồi phục, từ đó đánh giá hiệu quả sau mỗi lần can thiệp và linh hoạt điều chỉnh kế hoạch điều trị cho giai đoạn tiếp theo một cách tối ưu nhất.

Giai đoạn một, ưu tiên đặt stent tái thông động mạch vành phải. Đây là nguyên tắc sống còn nhằm bảo vệ chức năng tim, ngăn chặn kịp thời nguy cơ nhồi máu cơ tim, đặc biệt là đảm bảo tim đủ sức chịu đựng trong ca can thiệp thứ hai.

Sau 1 tháng đặt stent động mạch vành phải, ông Tài bước vào lần can thiệp thứ hai, cũng là thử thách lớn nhất - đặt stent cho động mạch dưới đòn trái. Đánh giá về mức độ phức tạp trong ca can thiệp lần thứ hai này, THS.BS Nguyễn Văn Hải - Trưởng khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh cho biết: “Rất khó để đưa dụng cụ can thiệp vào tiếp cận vị trí động mạch bị tắc nghẽn do vị trí tắc nghẽn nằm gần gốc động mạch với nhiều mảng vôi hóa và xơ vữa. Nếu thao tác không chính xác sẽ dẫn tới nguy cơ bóc tách động mạch, thủng mạch bất cứ lúc nào”.

Vì vậy, nhằm tăng khả năng tiếp cận vị trí tắc nghẽn chính xác, ê-kíp đã sẵn sàng lên cả hai phương án tiếp cận xuôi dòng (từ động mạch đùi phải) đến chỗ tắc và ngược dòng (từ động mạch quay trái - một nhánh mạch máu ở tay) lên vị trí tắc từ phía xa. Việc chuẩn bị song song hai chiến lược tiếp cận này không chỉ giúp bác sĩ linh hoạt chuyển phương án khi cần thiết mà còn tăng khả năng tiếp cận được đoạn mạch tắc từ hai phía. Từ đó kiểm soát tốt đường đi của dụng cụ can thiệp, giảm thiểu nguy cơ tổn thương thành mạch và rút ngắn thời gian thực hiện thủ thuật.

Nhờ vậy ê-kíp can thiệp đã thành công đặt 1 stent đặc biệt có kích thước lớn, độ bền tốt, chịu được áp lực cao khi vận động và có lớp màng bảo vệ phòng tái hẹp, giúp phục hồi lưu thông máu tới cánh tay cho ông Tài.

Đoạn mạch trước và sau can thiệp của ông Tài (Ảnh: BVCC).

Trải qua hai cuộc can thiệp, sức khỏe ông Tài hồi phục tốt, tình trạng suy tim đã cải thiện đáng kể, nhịp tim và huyết áp ổn định. Đặc biệt, ngay sau ca can thiệp thứ hai, bàn tay trái của ông Tài ấm dần lên, hồng hào và cử động thoải mái hơn, giảm cảm giác nhức mỏi, tê bì.

Bác sĩ Hải kiểm tra sức khỏe cho ông Tài sau can thiệp (Ảnh: BVCC).

Khi cánh tay trái của bố được hồi sinh, con trai ông Tài nghẹn ngào nói: “Tôi cứ nghĩ là cánh tay này của bố không còn hy vọng cử động được nữa. Cảm ơn các bác sĩ đã giúp cổ vũ tinh thần sống cho bố tôi, giúp ông có thể sinh hoạt thuận tiện và dễ dàng hơn trong cuộc sống”.

