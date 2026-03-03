Hoa hậu Du lịch Việt Nam Nguyễn Phương Linh đồng hành Kaitashi lan tỏa lối sống khỏe

Hoa hậu Nguyễn Phương Linh đồng hành cùng Kaitashi lan tỏa lối sống khỏe

Trong vai trò mới, Hoa hậu Nguyễn Phương Linh sẽ đồng hành cùng Kaitashi trong các chiến dịch truyền cảm hứng về lối sống lành mạnh. Chia sẻ về sự hợp tác này, tân hoa hậu cho biết: "Tôi vinh dự khi được đồng hành cùng Kaitashi - thương hiệu có bề dày uy tín hơn một thập kỷ. Với Linh, sức khỏe chính là nền tảng cốt lõi để mỗi cá nhân duy trì năng lượng bền bỉ nhằm chinh phục những mục tiêu xa hơn".

Việc lựa chọn Nguyễn Phương Linh - một hình mẫu của vẻ đẹp trí tuệ và năng lượng tích cực, giúp Kaitashi khẳng định hình ảnh của một thương hiệu sức khỏe thế hệ mới. Sự đồng hành hứa hẹn mang những trải nghiệm tập luyện bài bản và giải pháp chăm sóc thể chất chuyên sâu của Kaitashi đến gần hơn với cộng đồng.

Qua đó, Kaitashi và Phương Linh kỳ vọng sẽ khơi gợi niềm đam mê vận động, giúp mọi người, đặc biệt là người trẻ, xây dựng một phong cách sống năng động và đầy cảm hứng mỗi ngày.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 chụp ảnh cùng ghế massage toàn thân Kaitashi (Ảnh: Kaitashi).

Chất lượng: Nền tảng giúp Kaitashi vững vàng vị thế sau hơn một thập kỷ

Với hơn một thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực thiết bị chăm sóc sức khỏe, Kaitashi đã xác lập được một vị thế vững chắc trên thị trường Việt Nam. Tầm vóc của thương hiệu được thể hiện qua hệ thống showroom hiện đại phủ khắp toàn quốc, giúp hàng triệu gia đình dễ dàng tiếp cận sản phẩm và dịch vụ.

Chính sự hiện diện rộng khắp kết hợp cùng chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm đã giúp Kaitashi xây dựng nên một mạng lưới niềm tin vững chắc, trở thành cái tên bảo chứng cho sức khỏe của người tiêu dùng Việt.

Ngoài ra, uy tín của Kaitashi còn được ghi nhận bởi những hội đồng chuyên môn uy tín qua chuỗi giải thưởng. Những cột mốc này là minh chứng cho quá trình nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Top 10 Thương hiệu - Nhãn hiệu nổi tiếng (2021): Đánh dấu sự lan tỏa của thương hiệu trong tâm trí người tiêu dùng.

Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam (2022): Khẳng định năng lực cạnh tranh và vị thế vững chắc trong ngành.

Thương hiệu Vàng hai năm liên tiếp (2022-2023): Sự tôn vinh dành cho những cam kết bền vững về chất lượng và định hướng phát triển dài hạn.

Việc liên tiếp đạt được các danh hiệu không chỉ khẳng định giá trị của doanh nghiệp mà còn giúp khách hàng an tâm khi lựa chọn các dòng sản phẩm của Kaitashi.

Hệ sinh thái sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn diện của Kaitashi

Sức mạnh cốt lõi của Kaitashi nằm ở danh mục sản phẩm đa dạng, được phát triển theo hướng cá nhân hóa nhằm đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu từ thư giãn tinh thần đến tập luyện chuyên sâu.

Ghế massage thông minh: Đây là dòng sản phẩm chủ lực được trang bị một loạt những công nghệ tiên tiến hiện nay như hệ thống con lăn 4D-6D di chuyển trên trục ray SL siêu dài, ôm trọn đường cong cơ thể từ cổ đến vùng đùi mông.

Kết hợp cùng sưởi nhiệt hồng ngoại và chế độ massage không trọng lực (Zero Gravity), sản phẩm mang đến liệu pháp thư giãn sâu cho hệ xương khớp. Các phân khúc cao cấp còn được tích hợp tính năng "trợ lý sức khỏe" thông minh, cho phép đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu (SpO2), giúp người dùng chủ động theo dõi thể trạng ngay tại nhà.

Máy chạy bộ: Không chỉ sở hữu thiết kế hiện đại với kiểu dáng gọn nhẹ, tinh tế, các dòng máy chạy bộ của Kaitashi còn được tối ưu hóa về hiệu năng.

Sản phẩm đảm bảo sự vận hành mạnh mẽ, êm ái, mang lại trải nghiệm vận động chuyên nghiệp và an toàn cho mọi thành viên trong gia đình, từ người trẻ năng động đến người cao tuổi cần vận động nhẹ nhàng.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 trải nghiệm ghế massage toàn thân Kaitashi (Ảnh: Kaitashi).

Kaitashi mở rộng hệ sinh thái: Bước đi chiến lược vào thị trường Pickleball

Bên cạnh các thiết bị chăm sóc sức khỏe tại gia, Hoa hậu Phương Linh cũng sẽ là gương mặt đại diện cho hệ sinh thái sản phẩm Pickleball mới của Kaitashi. Thương hiệu mang đến giải pháp thi đấu toàn diện với:

Dòng vợt tiên tiến: Ứng dụng công nghệ ép nhiệt Gen 4 hiện đại, kết hợp bề mặt Carbon T700 nhám thô N02 giúp tối ưu hóa khả năng kiểm soát và tạo xoáy. Cấu trúc lõi tổ ong Honeycomb PP không chỉ giúp hấp thụ rung chấn hiệu quả mà còn phân tán lực đều, đảm bảo sự ổn định và độ chính xác cao trong từng cú đánh.

Bóng pickleball: Được sản xuất bằng công nghệ Injection Molded từ nhựa Polymer cao cấp, bóng pickleball Kaitashi đạt độ đồng nhất về cấu trúc, giúp người chơi kiểm soát bóng tốt. Thiết kế 48 lỗ khí động học vượt trội giúp tối ưu quỹ đạo bay, giảm thiểu rung lắc và duy trì độ nảy chuẩn xác ngay cả trong điều kiện gió mạnh. Với lớp phủ chống tia UV bền bỉ, Kai One Pro48 có tuổi thọ cao gấp 2 lần so với thông thường.

Hệ thống phụ kiện chuyên dụng: Cung cấp giải pháp toàn diện từ giày thi đấu, balo, trang phục thể thao cho đến các thiết bị hỗ trợ chơi chuyên sâu, đảm bảo tính đồng bộ và sự an toàn tối đa cho người chơi trên sân.

Phân khúc sản phẩm dành riêng cho trẻ em: Đây là bước đi chiến lược với các thiết kế được hiệu chỉnh về trọng lượng và kích thước, hỗ trợ phát triển thể chất bài bản cho thế hệ trẻ từ sớm.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 trải nghiệm các sản phẩm Pickleball Kaitashi (Ảnh: Kaitashi).

Khám phá hệ sinh thái sản phẩm Kaitashi tại:

Website: https://kaitashi.com/

Hotline: 1800 6585