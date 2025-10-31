Ho kéo dài và tái phát thường xuyên: Đừng coi thường

Ho là một phản ứng sinh lý để bảo vệ cơ thể khi có các vật lạ hoặc các dịch kích thích niêm mạc đường hô hấp. Nếu tình trạng ho kéo dài, khiến người bệnh mệt mỏi, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đây có thể là cảnh báo của bệnh lý như trào ngược dạ dày - thực quản, viêm xoang, viêm phế quản mạn tính…

Đừng chủ quan khi ho kéo dài và tái phát thường xuyên (Ảnh minh họa: Freepik).

Vì vậy, người bệnh không nên coi thường những cơn ho bất thường. Câu chuyện của chị Lê Hòa - một nhân viên văn phòng trẻ từng trải qua nhiều đêm mất ngủ vì ho dai dẳng là ví dụ cho sự chủ quan. Chỉ đến khi quyết tâm thay đổi thói quen và tìm kiếm giải pháp hỗ trợ an toàn, chị mới dần thoát khỏi những đêm dài vật vã.

“Ban ngày thì ngại đồng nghiệp vì tiếng ho, ban đêm thì mất ngủ liên miên, người lúc nào cũng bơ phờ, đến mức tôi thấy chỉ muốn xin nghỉ làm để ở nhà", chị Hòa chia sẻ. Nhưng nhờ sử dụng thảo dược, chị Hòa đã cải thiện cơn ho đeo bám suốt bao năm.

Hành trình thay đổi thói quen, bảo vệ họng khỏe mạnh

Để thoát khỏi những cơn ho dai dẳng, mỗi người có thể thay đổi thói quen trong sinh hoạt hàng ngày.

Uống nước ấm, hạn chế nước đá và đồ lạnh. Môi trường lạnh đột ngột có thể kích thích niêm mạc họng, làm cơn ho khởi phát hoặc nặng hơn. Nước ấm giúp giữ ẩm niêm mạc và làm loãng dịch nhầy, nhờ đó đờm dễ tống ra ngoài.

Súc miệng bằng nước muối sinh lý 0,9% mỗi ngày. Đây là cách đơn giản giúp sát khuẩn họng, làm sạch bụi bẩn và dị nguyên, đồng thời giảm tình trạng viêm sưng. Bộ Y tế cũng thường xuyên khuyến nghị biện pháp này trong chăm sóc sức khỏe hô hấp cộng đồng.

Giữ môi trường sống thông thoáng, tránh khói bụi và khói thuốc. Khói thuốc lá được xem là “thủ phạm giấu mặt” khiến nhiều người ho kéo dài, ngay cả khi không hút thuốc trực tiếp.

Lựa chọn giải pháp hỗ trợ từ thảo dược.

Ích Phế Khang New - Giải pháp hỗ trợ giảm ho, dịu họng từ thảo dược.

Vai trò của thảo dược trong hành trình hồi phục

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên ngậm Ích Phế Khang New là sản phẩm kết hợp giữa dược liệu cổ truyền và công nghệ bào chế hiện đại. Các thành phần trong Ích Phế Khang New như bách bộ, kha tử, trần bì, thiên môn từ lâu đã được dùng trong y học cổ truyền để hỗ trợ giảm ho, bổ phế, tiêu đờm. Khi kết hợp cùng tinh dầu dược liệu không chỉ tạo cảm giác dễ chịu cho họng mà còn giúp sát khuẩn tại chỗ, tan đờm và giảm nhanh các cơn ho.

Sản phẩm sử dụng đường isomalt nhập khẩu từ Đức, an toàn cho người tiểu đường, không gây chua miệng, không ảnh hưởng đến men răng - phù hợp cho người có vấn đề về răng miệng.

Ho kéo dài không nên chủ quan. Điều chỉnh lối sống, đi khám khi cần và chọn giải pháp hỗ trợ từ thảo dược có thể giúp bạn rút ngắn hành trình hồi phục.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Ích Phế Khang New - Hỗ trợ giảm ho, giảm khản tiếng.

Tham khảo thêm thông tin chi tiết về sản phẩm Ích Phế Khang New tại đây.

Sản phẩm được bán tại nhà thuốc trên toàn quốc hoặc trên gian hàng Shopee chính hãng của Dược phẩm Tất Thành tại đây.

Liên hệ hotline: 090 443 7780 hoặc Fanpage để được hỗ trợ tư vấn về sức khỏe và sản phẩm.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên ngậm Ích Phế Khang New có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 2398/2023/XNQC-ATTP. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Người đang dùng thuốc, phụ nữ có thai, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi sử dụng.