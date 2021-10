Hiểu đúng về bơ thực vật - đối thoại cùng BS. CKII Đỗ Thị Ngọc Diệp

Dân trí Bơ thực vật là một nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp gia đình. Tuy nhiên, nhiều chị em nội trợ vẫn chưa biết cách dùng đúng cách và hiệu quả. Hãy cùng gặp gỡ Bác sĩ CKII Đỗ Thị Ngọc Diệp để giải mã sự thật về bơ thực vật.

1. Bơ thực vật (margarine) là một nguyên liệu phổ biến được ưa chuộng trong chế biến món ăn. Vậy bơ thực vật có nguồn gốc từ đâu?

Để đáp ứng với nhu cầu dinh dưỡng ngày càng cao của người tiêu dùng Việt Nam, sản phẩm bơ trên thị trường cũng ngày càng đa dạng và thường được chia làm hai loại phổ biến là bơ thực vật (margarine) và bơ động vật (butter). Bơ thực vật (margarine) là một loại thực phẩm được dùng trong chế biến thức ăn, có nguồn gốc từ một số loại dầu thực vật và được sản xuất qua quá trình hydro hóa để chuyển từ dạng lỏng thành dạng cứng hoặc dẻo và có thể đóng thành bánh. Trong khi đó, bơ động vật (butter) được sản xuất từ việc dùng sữa của bò dê nên có vị béo ngậy và mùi thơm hấp dẫn.

Bơ thực vật có nguồn gốc từ các loại hạt có dầu chứa nhiều chất béo không bão hòa đa nối đôi, không chứa cholesterol giúp làm giảm LDL - cholesterol "xấu". Đặc biệt, công nghệ tiên tiến giúp loại bỏ chất béo chuyển hóa trans fat trong bơ thực vật về 0% theo tiêu chuẩn FDA. Vì thế, bơ thực vật phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng, đặc biệt với những người cần chế độ ăn giảm cholesterol. Không những an toàn về mặt sức khỏe, bơ thực vật cũng ngày càng khẳng định chất lượng với mùi và hương vị không khác gì nhiều so với bơ động vật nhờ vào công nghệ sản xuất phát triển mạnh và hiện đại hơn. Nhờ vậy, bơ thực vật (margarine) ngày càng phổ biến với người tiêu dùng Việt Nam vì không những ngon miệng khi dùng với bánh mì, chế biến thức ăn thường ngày (áp chảo, xào, nướng, làm nước xốt,…) mà còn rất phù hợp với người ăn chay.

2. Bơ thực vật (margarine) có an toàn khi sử dụng thường xuyên hằng ngày không?

Bơ thực vật (margarine) có thể sử dụng để cung cấp năng lượng và chế biến nhiều món ăn ngon như: ăn trực tiếp (trét bánh mì, chấm khoai tây chiên, khoai lang chiên,…), áp chảo, xào, nướng, làm nước xốt,... Chính vì sự tiện lợi cũng như dễ dàng sử dụng hằng ngày mà liều lượng dùng bơ thực vật trở thành nỗi băn khoăn của các chị em nội trợ. Giải đáp thắc mắc đó, chuyên gia dinh dưỡng - bác sĩ CKII Đỗ Thị Ngọc Diệp nhấn mạnh trong buổi chia sẻ cùng độc giả mới đây: "Quan trọng là bạn phải hiểu rõ được thực phẩm mà bạn muốn dùng. Thực phẩm an toàn phải đi kèm với cách sử dụng an toàn, hiệu quả. Tương tự với chất béo, cần cân nhắc hàm lượng chất béo sử dụng mỗi ngày để cân bằng chế độ dinh dưỡng lành mạnh".

"Chất béo bão hòa và chất béo không bão hòa là những chất dinh dưỡng mang đến nhiều lợi ích sức khỏe nếu bạn sử dụng đúng cách", bác sĩ Diệp chia sẻ.

Cụ thể, bác sĩ cho biết: "Lượng chất béo nên dùng hàng ngày trong khoảng 20-25% và không nên quá 30% nhu cầu năng lượng. Lượng chất béo bão hòa dưới 10% tổng năng lượng hàng ngày. Với người trưởng thành ăn trung bình là 40g-60g nhưng đúng nhất và tốt nhất là ít hơn 20g mỗi ngày."

Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, bác sĩ khuyến nghị khi lựa chọn các loại thực phẩm nói chung và bơ thực vật (margarine) nói riêng, người tiêu dùng cần phải kiểm tra kỹ lưỡng thông tin in trên bao bì sản phẩm như nguồn gốc xuất xứ và thành phần nguyên liệu để tránh các thành phần có thể gây ra phản ứng dị ứng. Người dùng cũng nên ưu tiên chọn loại bơ thực vật không có cholesterol, không có trans fat được in trên vỏ hộp và cung cấp từ nhà sản xuất uy tín.

Lựa chọn sản phẩm bơ thực vật từ nhà sản xuất uy tín, với công nghệ sản xuất hiện đại, thành phần nguyên liệu rõ ràng, an toàn cho sức khỏe.

3. Bật mí về cách sử dụng bơ thực vật (margarine) an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng từ bác sĩ - chuyên gia dinh dưỡng Đỗ Thị Ngọc Diệp

Bên cạnh việc lựa chọn đúng, theo bác sĩ CKII Đỗ Thị Ngọc Diệp, người tiêu dùng nên biết cách sử dụng và bảo quản các loại thực phẩm để đảm bảo cho sức khỏe của mình. Hơn thế nữa, bơ thực vật (margarine) sẽ là một thành phần tuyệt vời để gia tăng hương vị món ăn thêm thơm ngon nếu bạn biết sử dụng đúng cách.

Kết lại buổi chia sẻ, bác sĩ Diệp không quên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn nguyên liệu nấu ăn và thực phẩm chế biến. "Đối với các sản phẩm bơ thực vật, chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm của các thương hiệu lớn, uy tín và lâu năm, công nghệ sản xuất hiện đại và thành phần nguyên liệu được thể hiện rõ ràng trên nhãn để đảm bảo an toàn cho sức khỏe".

Trường Thịnh