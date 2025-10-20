Hành trình mang nguồn “đạm lành từ đậu nành” đến trẻ vùng cao của Vinasoy

“Dinh dưỡng lành” trong hạt đậu nành

Sữa là nguồn dinh dưỡng giàu đạm cho trẻ nhỏ, đặc biệt là trong độ tuổi đi học. Song không phải trẻ em nào cũng được uống sữa, bởi có trẻ không dung nạp lactose, có em lại dị ứng với đạm bò… và sữa còn là điều xa xỉ ở vùng sâu vùng xa.

Tất cả trẻ em đều xứng đáng được lớn lên bằng nguồn “đạm lành”, an toàn và tự nhiên. Đó là ly sữa đậu nành chứa trọn nguồn đạm thực vật tinh khiết, được đưa vào chế độ ăn của trẻ em phương Đông hơn 2.000 năm qua và được chứng thực bởi kinh nghiệm của bao thế hệ gia đình Việt.

Từ những hạt đậu nành dân dã và thân thuộc, khoa học dinh dưỡng ngày nay đã chứng minh đạm đậu nành dễ hấp thu, hỗ trợ hiệu quả cho trẻ phát triển khỏe mạnh. Sữa đậu nành chứa nguồn đạm lành tính từ thực vật, không chứa lactose và casein từ động vật, dịu êm với bụng trẻ và phù hợp với nhiều độ tuổi.

Tất cả trẻ em đều xứng đáng được lớn lên bằng nguồn đạm lành, an toàn và tự nhiên (Ảnh: Vinasoy).

Sữa đậu nành còn chứa đạm thực vật chất lượng cao, được nhiều tổ chức quốc tế công nhận. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc (FAO) đánh giá, đạm thực vật từ đậu nành có mức giá trị sinh học cao (PDCAAS đạt 1.0) - tương đương với đạm từ sữa bò và lòng trắng trứng. Cùng với đó là đầy đủ 9 axit amin thiết yếu, giàu canxi tự nhiên và vi chất khác, tốt cho trẻ đang tuổi lớn.

Sữa đậu nành bổ sung dưỡng chất còn là loại sữa thay thế giúp đáp ứng nhu cầu sữa của trẻ, được 2 cơ quan hàng đầu trong hệ thống y tế Mỹ - Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) lẫn Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đồng khuyến nghị.

Dù lịch sử bản địa hay khoa học quốc tế, nhiều dữ liệu đều khẳng định: đậu nành mang nguồn dinh dưỡng thực vật tự nhiên, lành tính và giá trị cao. Từ niềm tin bền bỉ với hạt đậu nành, Vinasoy cũng đã dành gần 30 năm chuyên tâm nghiên cứu và phát triển các sản phẩm sữa đậu nành thơm ngon, giàu dinh dưỡng đến hàng triệu gia đình Việt.

Đưa “dinh dưỡng lành” lên vùng cao

Hộp sữa Fami được các em học sinh tái chế thành những mô hình sáng tạo và sinh động (Ảnh: Vinasoy).

Sáng sớm ở trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Đinh Thanh Kháng - ngôi trường nằm sâu trong xã nhỏ miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, những hộp sữa đậu nành Fami Canxi được xếp gọn gàng trước hơn 650 học sinh. Cô hiệu trưởng Đoàn Thị Bích Nguyệt không giấu được niềm vui, nói nhỏ với những tình nguyện viên từ Vinasoy: “Bọn trẻ háo hức lắm, vì hôm nay được uống sữa ngon”.

Nụ cười hân hoan và ánh mắt rạng rỡ trên khuôn mặt của bao em nhỏ nơi đây là động lực cho Vinasoy bước tiếp trên hành trình đưa đạm lành ngược lên vùng cao. Cũng từ ý niệm tri ân “lấy của đất, trả về cho đất”, Vinasoy đã bền bỉ thực hiện chương trình “Sữa đậu nành học đường” trong thập kỷ qua, trao đi những hộp sữa mang “đạm lành từ đậu nành” đến gần với học sinh vùng khó khăn.

Bước sang năm thứ 10, chương trình đã và đang trao tặng gần 1 triệu hộp sữa đậu nành Fami Canxi (trị giá 4,5 tỷ đồng) đến 16.000 học sinh vùng khó ở 4 tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Quảng Trị và Lai Châu. Vì một tương lai nơi mọi đứa trẻ đều xứng đáng được lớn lên bằng nguồn “đạm lành”, những chuyến xe Vinasoy đã không quản ngại đèo núi, mưa bão vừa qua để đưa sữa đến các điểm trường.

Mỗi hộp sữa không chỉ tiếp “đạm lành”, mà còn tiếp thêm động lực đến trường cho các em nhỏ (Ảnh: Vinasoy).

Không chỉ trao hộp sữa, Vinasoy còn nâng cao nhận thức về lợi ích của dinh dưỡng đậu nành, đồng thời giáo dục trẻ về ý thức bảo vệ môi trường thông qua nhiều hoạt động. Chuyến xe “Dinh dưỡng lành” dù chỉ mới lăn bánh, cuộc thi “Chiếc vỏ xinh kỳ diệu” dù vừa mới khởi động… nhưng đã được học sinh vùng cao hưởng ứng.

Chia sẻ về hành trình xã hội nhân văn này, đại diện Vinasoy tâm niệm: “Vinasoy không chỉ trao sữa, Vinasoy trao niềm hy vọng, gieo mầm tương lai xanh cho thế hệ mai sau. Bằng một cách tự nhiên, những điều xuất phát từ trái tim đã đến với trái tim. Cho đến nhiều thập kỷ sau, chúng tôi vẫn sẽ bền bỉ trao đi ‘đạm lành’, bởi đó là sứ mệnh gắn bó với ngành hàng dinh dưỡng thực vật và chiến lược phát triển bền vững của Vinasoy”.

Cô Trần Thị Liên, trường Đinh Thanh Kháng chia sẻ: “Tôi mong hành trình của Vinasoy sẽ thật bền bỉ, dài lâu”. Nhìn những học sinh ngoan đi bộ hàng cây số đi học, cô kể: "Mỗi ngày các em có thêm hộp sữa, là mỗi ngày các em có thêm động lực đến trường. Chúng tôi xúc động khi thấy học sinh được Vinasoy hỗ trợ sữa hằng ngày. Chương trình không chỉ ý nghĩa với trường, mà còn là món quà đối với trẻ em vùng khó khăn”.