Hành trình 5 năm một chặng đường của Yobe tại Việt Nam

Khởi đầu với mô hình chuỗi showroom trên toàn quốc và ứng dụng công nghệ app (ứng dụng) bán lẻ hiện đại, nhưng ngay sau ngày ra mắt thị trường, Yobe đã phải đối mặt với thử thách khi Covid-19 bùng nổ. Trong lúc nhiều doanh nghiệp khó khăn, Yobe cũng đã không tránh khỏi nhưng sau một thời gian oằn mình, thương hiệu đã xoay mình, chuyển đổi mô hình bán hàng sang livestream trực tiếp.

Showroom Yobe khi mới khai trương (Ảnh: Yobe).

Giữ vững kim chỉ nam ban đầu, các sản phẩm của Yobe được sản xuất tại các nhà máy uy tín trên thế giới và livestream bán sản phẩm tới tay người tiêu dùng, không qua đại lý hay trung gian phân phối. Livestream là con đường tắt ngắn nhất, tối ưu hóa tất cả các chi phí để phân phối các sản phẩm từ nhà máy đến tay khách hàng.

Mỗi sản phẩm Yobe gửi đi đều chứa đựng sự tâm huyết và trách nhiệm. Sự tận tâm, giá trị thật mang đến sự bền vững, quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Khách hàng có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt về chất lượng và giá cả khi so sánh sản phẩm của Yobe với những sản phẩm khác trên thị trường.

CEO Nguyễn Thúy Hường (ngoài cùng bên phải) cùng đội ngũ lãnh đạo nhà máy Cosmax (Ảnh: Yobe).

Trong khi nhiều thương hiệu chọn cách “đốt tiền” cho KOL, KOC, quảng cáo, Yobe lại chọn sự tối giản: không phô trương, không ồn ào. Bởi chi phí quảng cáo khổng lồ đều cộng vào giá thành sản phẩm, và cuối cùng người tiêu dùng phải gánh chịu. Yobe loại bỏ chi phí này, đồng thời tinh gọn và tối ưu vận hành để khách hàng nhận lợi ích từ giá gốc.

“Yobe tin rằng khách hàng chính là người kể câu chuyện, là người lan tỏa tự nhiên bằng sự tin tưởng và trải nghiệm thực tế. Mỗi khách hàng chia sẻ Yobe với gia đình, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp. Cứ thế, lượng khách hàng ủng hộ Yobe ngày càng được nhân lên với niềm tin cao nhất, không băn khoăn về chất lượng và giá sản phẩm”, đại diện thương hiệu chia sẻ.

Yobe đi theo con đường: lựa chọn những mặt hàng chất lượng, nhập khẩu trực tiếp, bán giá gốc, nhờ vậy Yobe phục vụ ngày càng nhiều số lượng lớn khách hàng và được lan tỏa nhiều hơn mỗi ngày. Niềm vui không chỉ nằm ở các con số, mà là ở sự tin tưởng, yên tâm của khách hàng.

Buổi họp của Yobe và ông Dan Neary - Phó chủ tịch Meta khu vực châu Á Thái Bình Dương tại văn phòng Yobe (Ảnh: Yobe).

Cột mốc 5 năm của Yobe được đánh dấu bằng một khoảnh khắc: sự ra đời của hai dòng sản phẩm dưỡng da chuyên sâu: Premium và Signature. Đây là đứa con tinh thần thai nghén nhiều năm dựa trên kết tinh của nhiều thành quả nghiên cứu. Sự ủng hộ và lan tỏa từ khách hàng là minh chứng cho chất lượng sản phẩm, đồng thời là phần thưởng cho mọi nỗ lực và đam mê Yobe đã kiên định theo đuổi.

Một số sản phẩm ra mắt nhân dịp kỷ niệm 5 năm của thương hiệu (Ảnh: Yobe).

Hành trình 5 năm là minh chứng cho tâm huyết, trí tuệ, mồ hôi, nước mắt của ban lãnh đạo và đội ngũ Yobe. “Những ai từng đồng hành từ những ngày đầu đều chứng kiến sự trưởng thành không dễ dàng này. Yobe luôn kiên định, vững tâm và tin tưởng vào sứ mệnh đã chọn. Cột mốc 5 năm chỉ mới là khởi đầu. Yobe sẽ bước thêm 5 năm lần 2, lần 3 và nhiều lần nữa để hoàn thành sứ mệnh đã cam kết”, đại diện thương hiệu chia sẻ.

Đại diện Yobe cho hay sẽ tiếp tục hợp tác cùng các nhà máy lớn trên thế giới như Mỹ, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc… để nghiên cứu và phát triển những sản phẩm chất lượng cao, cập nhật và ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến.

Các container hàng hóa được nhập khẩu về Việt Nam và phân phối qua kênh livestream, bỏ qua các chi phí trung gian, mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng, với mức giá hợp lý. Đây cũng là bài toán ban lãnh đạo Yobe tâm huyết, tìm lời giải tối ưu.

