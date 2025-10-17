Hành trình 11 năm Orgalife vì sức khỏe người Việt

Từ khát vọng tiên phong đến hành trình 11 năm kiến tạo

Với mong muốn ứng dụng các giải pháp dinh dưỡng khoa học để nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người Việt, Công ty TNHH Khoa học Dinh dưỡng Orgalife được thành lập, nghiên cứu dinh dưỡng ứng dụng, hướng tới mục tiêu phát triển các giải pháp dinh dưỡng y học dựa trên nền tảng sinh học - y học - dinh dưỡng.

Hơn một thập kỷ qua, Orgalife đã không ngừng đầu tư hệ thống nghiên cứu và sản xuất khép kín, với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực dinh dưỡng lâm sàng, công nghệ sinh học và y học thực chứng.

Orgalife là đơn vị tiên phong trong nghiên cứu, phát triển và sản xuất thực phẩm dinh dưỡng y học tại Việt Nam (Ảnh: Orgalife).

Ông Nguyễn Nhất Phi, Phó tổng giám đốc Orgalife nhấn mạnh: “Lấy khoa học làm nền tảng, sức khỏe cộng đồng làm sứ mệnh, 11 năm qua, Orgalife kiên định với triết lý ‘Không chạy theo thị trường, chỉ dựa trên bằng chứng khoa học và nghiên cứu lâm sàng’, từ đó khẳng định vị thế khác biệt của thương hiệu tiên phong xây dựng giá trị chuẩn hóa khoa học trong ngành dinh dưỡng Việt Nam”.

Với tầm nhìn dài hạn, Orgalife đã và đang phát triển một hệ sinh thái sản phẩm dinh dưỡng dựa trên các nghiên cứu lâm sàng tại các bệnh viện đầu ngành như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Bệnh viện K, Bệnh viện Hữu Nghị... Những kết quả thử nghiệm, đánh giá lâm sàng là cơ sở khoa học cho từng công thức sản phẩm, hướng đến sự phù hợp tối ưu với thể trạng và bệnh lý của người Việt.

Khoa học - nền tảng tạo nên giá trị Orgalife

Orgalife xem khoa học là cốt lõi của sáng tạo, vì vậy, từ khâu nguyên liệu, quy trình sản xuất đến kiểm định chất lượng, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000, FSSC 22000 và HACCP Codex. Công nghệ nổi bật của Orgalife là công nghệ enzyme-thủy phân - sáng chế được cấp bằng độc quyền tại 16 quốc gia. Công nghệ này giúp tối ưu khả năng hấp thu dinh dưỡng và bảo toàn cấu trúc sinh học tự nhiên của protein. Song song đó, công nghệ tiệt trùng UHT và đóng gói vô trùng được ứng dụng để duy trì độ an toàn và giá trị dinh dưỡng mà không cần chất bảo quản.

Tại nhà máy Orgalife đặt trong khu công nghiệp Phúc Long (Tây Ninh), toàn bộ dây chuyền tiệt trùng UHT được vận hành tự động hóa hoàn toàn và sản xuất khép kín. Các nguyên liệu đầu vào được chọn lọc kỹ lưỡng, minh bạch về nguồn gốc, có chứng nhận kiểm dịch và ưu tiên từ những vùng sản xuất bền vững. Tất cả thể hiện rõ triết lý “trở về với thiên nhiên” Orgalife kiên định theo đuổi.

Orgalife còn vận hành theo mô hình “phòng thí nghiệm mở”, nơi các nhà khoa học dinh dưỡng, bác sĩ lâm sàng và kỹ sư sinh học cùng hợp tác nghiên cứu sản phẩm dựa trên dữ liệu thực tế từ bệnh nhân. Mô hình cho phép quy trình R&D của Orgalife vừa mang tính khoa học chuẩn hóa, vừa đảm bảo ứng dụng thực tiễn lâm sàng.

Nhờ vậy, các dòng sản phẩm dinh dưỡng y học của Orgalife không chỉ đáp ứng nhu cầu phục hồi cho bệnh nhân mà còn góp phần điều chỉnh tình trạng dinh dưỡng ở các nhóm bệnh lý mạn tính như ung thư, tiểu đường, bệnh thận, bệnh gan hay rối loạn chuyển hóa.

ThS.BS. Trần Thị Anh Tường - Trưởng Khoa Dinh dưỡng tiết chế - Bệnh viện Ung Bướu TPHCM chia sẻ tại hội nghị khoa học được phối hợp tổ chức bởi Orgalife (Ảnh: Orgalife).

Tại Hội nghị Khoa học Bệnh viện Ung Bướu TPHCM vừa qua, các bác sĩ đầu ngành đã nhấn mạnh vai trò của dinh dưỡng y học cho bệnh nhân ung thư. Các nghiên cứu hợp tác giữa Orgalife và các bệnh viện cho thấy, việc bổ sung các công thức giàu protein, omega, MTC, các vitamin và khoáng chất đã góp phần cải thiện tình trạng hấp thu và phục hồi cơ thể ở nhóm bệnh nhân suy mòn sức khoẻ sau hóa trị, xạ trị.

Cống hiến vì cộng đồng, lan tỏa giá trị nhân văn

Không chỉ dừng lại ở nghiên cứu, Orgalife là đơn vị tiên phong trong việc lan tỏa tri thức dinh dưỡng đến cộng đồng tại Việt Nam. Trong 11 năm qua, doanh nghiệp đã tổ chức và đồng hành cùng hơn 45.000 người thông qua các chương trình tư vấn, hội thảo khoa học, câu lạc bộ bệnh nhân và chiến dịch thiện nguyện khắp cả nước.

Orgalife đồng hành cùng Hội nghị khoa học HoSPEN 2025 (Ảnh: Orgalife).

Thông qua các chương trình như “Dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư”, “Dinh dưỡng phục hồi sau phẫu thuật”, hay “Bữa ăn lành mạnh cho người cao tuổi”, đội ngũ chuyên gia Orgalife cùng các bác sĩ bệnh viện đánh giá thể trạng, tư vấn và hướng dẫn thực hành dinh dưỡng tại nhà cho hàng chục nghìn người.

Song song đó, Orgalife cũng dành hàng nghìn phần quà và sản phẩm dinh dưỡng cho các trung tâm cứu trợ, viện dưỡng lão, tổ chức nhân đạo, lan tỏa tinh thần vì sức khỏe cộng đồng. Mỗi sản phẩm được trao đi không chỉ là sự chia sẻ vật chất, mà còn chứa đựng giá trị nhân văn: “Đưa khoa học phục vụ cuộc sống, để ai cũng có được cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn”.

Phần quà dinh dưỡng Orgalife gửi tặng Trung tâm công tác xã hội và quỹ bảo trợ trẻ em - Sở Y tế tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Orgalife).

Với những nỗ lực trong nghiên cứu khoa học dinh dưỡng, Orgalife đã trở thành thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế, hiện diện tại hàng trăm bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh, và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu, cùng nhiều thị trường châu Á. Các giải thưởng về đổi mới công nghệ, sáng tạo khoa học và trách nhiệm xã hội là sự ghi nhận cho hành trình 11 năm cống hiến của Orgalife.

Mới đây, Orgalife được vinh danh “Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2025” và "Top 10 Asia’s Top Trusted Brand Awards 2025”, minh chứng cho sự nỗ lực của Orgalife trong việc mang đến các giải pháp dinh dưỡng khoa học, an toàn và bền vững cho cộng đồng.