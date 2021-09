Hải Phòng: Lên kịch bản tiêm vắc xin Vero Cell cho người được ưu tiên

Dân trí TP Hải Phòng dự kiến từ ngày 8/9 đến ngày 15/9, ngay khi 500.000 liều vắc xin Vero Cell được chuyển từ TPHCM về sẽ phân phối cho các điểm trên địa bàn để triển khai tiêm cho các đối tượng ưu tiên.

Dự kiến trên địa bàn thành phố có tổng số 250.000 người sẽ được tiêm đủ 2 mũi vắc xin Vero Cell (Ảnh minh họa: Nguyễn Đức Nghĩa).

Để việc triển khai thực hiện tiêm vắc xin an toàn, TP Hải Phòng trước đó đã lên kế hoạch cụ thể.

Theo đó, dự kiến trên địa bàn thành phố có tổng số 250.000 người sẽ được tiêm đủ 2 mũi vắc xin Vero Cell, trong đó nhóm ưu tiên số một là lái xe, phụ xe đường dài; nhóm ưu tiên số 2 là công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố; nhóm ưu tiên số 3 là người dân tự nguyện tiêm chủng vắc xin.

Thành phố sẽ bố trí 3 điểm tiêm chính tại 3 quận Hải An, Ngô Quyền và Hồng Bàng để tiêm cho đối tượng lái xe, phụ xe đường dài (do các địa phương bố trí và thông báo cho Sở Giao thông vận tải). Các điểm tiêm tại khu, cụm công nghiệp cho đối tượng công nhân, người lao động các khu, cụm công nghiệp (do Sở Công thương và Ban quản lý Khu kinh tế bố trí theo yêu cầu của đơn vị tổ chức tiêm). Các điểm tiêm tại các quận, huyện để tiêm cho người dân và các đối tượng trên (nếu có).

Thành phố cũng sẽ triển khai đồng loạt tại các điểm tiêm cố định và lưu động, phấn đấu hoàn thành trong thời gian 1 tháng kể từ ngày bắt đầu triển khai tiêm mũi một.

Nhân lực tiêm chủng là cán bộ y tế tại các Bệnh viện, Trung tâm Y tế, Trạm Y tế tại các xã/phường, Trung tâm tiêm chủng, phòng tiêm… trên địa bàn đã được tập huấn về công tác tiêm chủng (dự kiến huy động 500 cán bộ y tế/ngày).

Thành phố cũng sẽ triển khai đồng loạt tại các điểm tiêm cố định và lưu động (Ảnh minh họa của Nguyễn Đức Nghĩa).

Bên cạnh đó, mỗi điểm tiêm chủng sẽ bố trí một nhóm cấp cứu. Các đơn vị, doanh nghiệp có đối tượng tham gia tiêm có trách nhiệm phối hợp với Ban tổ chức để điều phối người đến tiêm, khung thời gian, ổn định an ninh trật tự.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, ngày 3/6/2021 vắc xin Vero Cell được Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt sử dụng khẩn cấp, trở thành vắc xin thứ 3 được phê duyệt sau vắc xin AstraZeneca, Sputnik V.

Cũng theo đại diện của Trung tâm này, về phản ứng sau tiêm, trong giai đoạn vừa qua, khi triển khai tiêm cho trên 6.000 liều vắc xin tại thành phố, chưa ghi nhận trường hợp phản ứng nặng sau tiêm; có ghi nhận phản ứng thông thường sau tiêm như sưng đau tại chỗ tiêm, đau mỏi người, tuy nhiên những triệu chứng này sẽ hết trong một ngày, không để lại biến chứng gì.

An Nhiên