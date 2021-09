Hai huyện ở An Giang chống dịch ra sao sau khi bị Thủ tướng "điểm danh"?

Dân trí Trong ngày 15/9, An Giang ghi nhận 126 ca F0, trong đó huyện Phú Tân và An Phú có 108 ca ngoài cộng đồng. Đây là 2 địa phương vừa bị Thủ tướng Phạm Minh Chính "điểm danh" vào đêm 14/9.

Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang, đến cuối ngày 15/9, qua xét nghiệm cộng đồng, tỉnh ghi nhận 126 ca F0 tại 10/11 địa phương. Trong đó, các huyện An Phú, Phú Tân, TP Long Xuyên là những địa phương có số ca F0 tăng cao.

Đáng nói, tại 2 huyện Phú Tân và huyện An Phú là 2 địa phương vừa bị Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truy về công tác phòng, chống dịch vào đêm 14/9, đã phát hiện 108 ca F0 ngoài cộng đồng.

Cụ thể, huyện Phú Tân ghi nhận 92 ca F0 ngoài cộng đồng, nâng tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn huyện 33 ca; huyện An Phú phát hiện 22 ca, trong đó có 16 ca ngoài cộng đồng, nâng tổng số lên 967 ca. An Phú trở thành huyện có số ca mắc nhiều nhất tỉnh An Giang.

Sáng ngày 16/9, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết: " Hôm qua, tỉnh tăng cường đội ngũ y tế, công an lên An Phú và Phú Tân khẩn trương xét nghiệm trong các khu phong tỏa, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng".

Theo ông Phước, tại những ổ dịch trên địa bàn huyện Phú Tân và An Phú, lực lượng y tế sẽ xét nghiệm 3 lần/tuần. Còn đối với những khu bên ngoài cũng tiến hành xét nghiệm song song, nhưng tần suất ít hơn. Hiện toàn lực lượng đang siết chặt và xét nghiệm nhanh tại những ổ dịch vừa phát hiện.

Hiện Công an tỉnh An Giang đã tăng cường 500 cán bộ, chiến sĩ cho huyện An Phú, thực hiện công tác chia nhỏ khu dân cư, chốt chặn, thực hiện nghiêm việc "ai ở đây ở yên đấy" để ngành y tế xét nghiệm, bóc F0 ra khỏi cộng đồng.

Như Dân trí đã thông tin, hôm qua (15/9), lãnh đạo tỉnh An Giang vừa tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các huyện Phú Tân, An Phú, thị xã Tân Châu và TP Châu Đốc về công tác phòng, chống dịch sau khi bị Thủ tướng Phạm Minh Chính "điểm danh".

Theo đó, lãnh đạo tỉnh An Giang chỉ đạo các địa phương không để người dân ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết như khám chữa bệnh.

Ngoài ra, cho xét nghiệm liên tục để bóc tách F0, thậm chí giãn dân trong các khu phong tỏa để giữ vững an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cũng yêu cầu lãnh đạo huyện An Phú giao nhiệm vụ cụ thể cho các xã, thị trấn. "Nơi nào "vùng xanh" thành "vùng đỏ" phải xử lý trách nhiệm, thậm chí thay cả lãnh đạo" - Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh An Giang đã điều động 500 cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho huyện An Phú, hỗ trợ địa phương truy vết, sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Đồng thời chốt chặn, thực hiện giới nghiêm không để người dân ra khỏi nhà khi không có lý do cần thiết.

