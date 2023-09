PGS.TS Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cùng các bác sĩ, điều dưỡng đã tặng hoa, chúc mừng và dặn dò 2 bệnh nhân trước khi xuất viện.

Bệnh nhân Nguyễn Đức Quân (xã Cát Thành, huyện Vũ Cát, tỉnh Bình Định), cho biết, 2 năm trước, khi mới 25 tuổi, bác sĩ phát hiện anh bị suy thận giai đoạn cuối.

Sau ghép thận sức khỏe bệnh nhân Lưu Tuấn Thành, ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ổn định và được xuất viện (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Tương lai tưởng chừng đã khép lại khi cuộc sống của anh phải gắn liền với bệnh viện và những lần lọc máu nhưng may mắn đã đến khi anh được nhận quả thận từ người hiến chết não ở Nghệ An.

Anh xúc động gửi lời cảm ơn đến người đã hiến thận đã cứu cuộc đời mình, cảm ơn đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An và đoàn cán bộ của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Huế.

Bệnh nhân thứ hai được ghép thận là anh Lưu Tuấn Thành, ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Quả thận mà anh được ghép 10 năm trước đã có dấu hiệu đào thải hơn một năm nay và đây là lần thứ hai anh may mắn tìm được thận thay thế khi các chỉ số của người hiến tương đồng.

Anh Thành chia sẻ: "Rất may mắn khi nhận được thận từ nghĩa cử cao đẹp của người hiến, mong cho những người cùng tình trạng như mình cũng nhận được nhiều điều may mắn trong cuộc sống".

Hơn 10 ngày được điều trị sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân ổn định, được xuất viện về nhà theo dõi và tái khám theo hẹn.

Thành công từ ca ghép tạng đã mở ra cơ hội cho các bệnh nhân tại tỉnh Nghệ An cũng như khu vực Bắc Trung Bộ không phải ra các bệnh viện tuyến Trung ương, giảm thiểu các chi phí về ghép tạng cũng như chi phí đi lại, sinh hoạt.

Trước đó, ngày 6/9, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An nhận được đơn tự nguyện xin đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể sau khi người cho bị chết/chết não của thân nhân 1 trường hợp ở Hoàng Mai (Nghệ An). Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Nghệ An đã liên hệ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và các Trung tâm ghép tạng trong toàn quốc.

Sáng 7/9, đoàn cán bộ của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Huế, đã về Nghệ An làm việc, sẵn sàng cho công tác nhận tạng từ người cho và ghép tạng cho người nhận.

PGS.TS Nguyễn Văn Hương tặng hoa cho bệnh nhân Nguyễn Đức Quân, xã Cát Thành, huyện Vũ Cát, tỉnh Bình Định (Ảnh BVĐK Nghệ An).

Đúng 15h30 ngày 7/9, các bác sĩ tiến hành lấy đa tạng gồm: Gan, thận, giác mạc, van tim, mạch máu... từ người cho chết não, đồng thời triển khai ghép thận cho 2 bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối ở Huế và Bình Định. Các bộ phận tạng còn lại được chuyển ra Hà Nội để triển khai ghép cho các bệnh nhân khác.

Hai bệnh nhân được ghép thận này đều có hoàn cảnh khó khăn. Thế nhưng, họ đã được hồi sinh sau khi người thân của bệnh nhân chết não trước đó đồng ý hiến tặng các bộ phận tạng của con em mình để cứu sống những bệnh nhân khác.

Để thực hiện hai ca ghép tạng từ người cho chết não, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã huy động 6 ê kíp y bác sĩ tham gia với tổng nhân lực khoảng gần 200 người.

Cùng với đó là sự hỗ trợ về nhân lực, vật tư y tế của Bệnh viện Trung ương Huế và sự phối hợp của Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia và Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã thực hiện thành công ca ghép thận cho 2 bệnh nhân.

Lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, thành công 2 ca ghép thận từ người cho chết não có ý nghĩa quan trọng, giúp cho người dân trong khu vực có cơ hội ghép tạng mà không phải di chuyển xa, tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị, đồng thời giảm tải cho tuyến trên.