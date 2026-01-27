Hà Nội kiểm soát 4 dịch bệnh ghi nhận hơn 1.000 ca mắc trong năm 2025

4 dịch bệnh có hơn 1.000 ca mắc trong năm 2025

Chiều 26/1, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế dự phòng trên địa bàn thành phố năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Theo báo cáo của CDC Hà Nội, năm 2025 trong bối cảnh dịch bệnh truyền nhiễm trên thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, công tác phòng chống dịch trên địa bàn Hà Nội tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Ngành y tế Thủ đô tăng cường kiểm tra, giám sát các ổ dịch, tuyên truyền người dân chủ động phòng chống (Ảnh: Hải Long).

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sớm, chủ động và quyết liệt, thành phố đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh, không để dịch lan rộng, kéo dài, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Năm 2025, thành phố ghi nhận 6.628 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không có trường hợp tử vong, với 311 ổ dịch tại 83 phường, xã. Trong đó, các xã, phường ghi nhận nhiều ổ dịch gồm Thanh Oai, Đại Mỗ, Thường Tín, Tam Hưng.

Bệnh tay chân miệng ghi nhận 6.271 ca mắc tại 126 xã, phường; không có trường hợp tử vong; xuất hiện hai đỉnh dịch vào các tháng 4-5 và 9-10, đồng thời có xu hướng gia tăng cuối năm 2025, đầu năm 2026 liên quan đến chủng virus EV71. Một số địa phương ghi nhận tỷ lệ mắc cao như Tây Mỗ, Từ Liêm, Vật Lại.

Thành phố ghi nhận 4.532 trường hợp mắc sởi, số ca mắc tăng so với năm 2024 (573 ca), một số phường có tỷ lệ mắc cao như Từ Liêm, Tây Mỗ, Vĩnh Hưng.

Ngoài ra, trong năm 2025, thành phố cũng ghi nhận 37 ca mắc ho gà; 9 ca mắc liên cầu lợn; 31 ca mắc uốn ván người lớn; 4 ca mắc não mô cầu; 3 ca mắc viêm não Nhật Bản; 2.228 ca mắc Covid-19…

Giữ vững lá chắn y tế trong tình hình mới

Công tác giám sát dịch bệnh được triển khai đồng bộ tại cộng đồng; hệ thống giám sát chủ động được duy trì tại 61 bệnh viện và cơ sở y tế với tần suất ít nhất 2 lần/tuần. Hàng nghìn ca bệnh nghi ngờ được phát hiện sớm, điều tra và xử lý kịp thời.

CDC Hà Nội đã kiện toàn 8 đội cơ động phòng, chống dịch; tổ chức giám sát, hỗ trợ 126 xã, phường sau sắp xếp địa giới hành chính; đồng thời tham mưu Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các xã, phường kiện toàn, duy trì hoạt động của hơn 27.500 đội xung kích diệt bọ gậy với trên 60.000 thành viên, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Trong năm 2025, toàn thành phố đã tổ chức hơn 2.700 chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt bọ gậy; kiểm tra trên 97% số hộ gia đình; huy động hơn 120.000 lượt người tham gia, hàng trăm nghìn dụng cụ chứa nước có bọ gậy được phát hiện và xử lý.

Công tác giám sát côn trùng truyền bệnh sốt xuất huyết được triển khai toàn diện.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, 100% ổ dịch sốt xuất huyết cũ năm 2024 đã được giám sát; CDC Hà Nội thực hiện 90 lượt giám sát, hơn 80% số lượt ghi nhận chỉ số BI vượt ngưỡng nguy cơ (BI >20).

Đối với các ổ dịch mới năm 2025, 100% được giám sát sau xử lý; thực hiện hơn 1.300 lượt giám sát tại các khu vực nguy cơ, phát hiện trên 26% điểm có chỉ số BI cao.

Kết quả giám sát cho thấy muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phân bố rộng khắp các xã, phường, tập trung chủ yếu tại khu vực nội thành và một số địa bàn ven đô.

Công tác tiêm chủng mở rộng tiếp tục được duy trì hiệu quả. Năm 2025, thành phố triển khai tiêm bù, tiêm vét cho các đối tượng chưa được tiêm đủ mũi; đồng thời tổ chức tiêm chủng thường xuyên theo kế hoạch.

Các chỉ tiêu tiêm chủng mở rộng đều đạt kế hoạch đề ra. Hàng chục nghìn liều vaccine các loại được tiêm an toàn, hiệu quả, góp phần phòng ngừa nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em.

Cùng với đó, thành phố sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, giám sát và báo cáo dịch bệnh; tăng cường truyền thông, nâng cao ý thức phòng bệnh của người dân, qua đó giữ vững “lá chắn” y tế dự phòng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong tình hình mới.

TS.BS Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác y tế dự phòng đạt được thời gian qua.

Sau khi thực hiện phân cấp, phân quyền, hầu hết nhiệm vụ y tế cơ sở đã được giao trực tiếp về xã, phường, qua đó khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của hệ thống y tế dự phòng và y tế cơ sở trong giai đoạn hiện nay.

Hà Nội có những thuận lợi nhất định khi mô hình quản lý y tế được chuyển giao về địa phương, nhận được sự quan tâm, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Tuy nhiên, với quy mô dân số lớn, địa bàn đông dân cư, áp lực đối với công tác y tế dự phòng và quản lý y tế cơ sở vẫn rất nặng nề, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm, bảo đảm “làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả”, góp phần giữ vững địa bàn an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong thời gian tới.