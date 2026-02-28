Hà Nội thí điểm AI phát hiện sớm ung thư, dùng thiết bị bay vận chuyển máu

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 26/2/2026 về thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 12/1/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng (Ảnh: Mạnh Quân).

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa toàn bộ các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ của Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Thành ủy thành các đề án, dự án, kế hoạch công tác cụ thể của UBND Thành phố; xác định rõ lộ trình, thời gian hoàn thành và sản phẩm đầu ra cho từng giai đoạn.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, dân số già hóa nhanh và yêu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ, Kế hoạch số 71 đặt ra nhiều giải pháp có tính nền tảng và đột phá.

Thí điểm trí tuệ nhân tạo, xây dựng bệnh viện thông minh

Một trong những nội dung đáng chú ý của kế hoạch là việc thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích hình ảnh y khoa tại 3 bệnh viện của Hà Nội, bao gồm: Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Theo kế hoạch, trong tháng 3/2026, hệ thống AI sẽ được triển khai để hỗ trợ phân tích hình ảnh X-quang, CT, MRI nhằm phát hiện sớm ung thư, đột quỵ và bệnh lý tim mạch, đồng thời hỗ trợ bác sĩ trong quá trình ra quyết định lâm sàng.

Ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh góp phần hỗ trợ bác sĩ đưa ra đánh giá chính xác (Ảnh: BVCC).

Thành phố cũng đặt mục tiêu xây dựng các bệnh viện trên trở thành bệnh viện thông minh, tích hợp hệ thống điều hành số, quản lý dữ liệu tập trung và kết nối hội chẩn từ xa.

Trong quý III/2026, hệ thống điều phối thông minh và khám chữa bệnh từ xa trong cấp cứu ngoại viện sẽ được triển khai nhằm nâng cao khả năng xử trí tình huống khẩn cấp.

Tháng 12/2026, Hà Nội dự kiến thí điểm sử dụng thiết bị bay không người lái để vận chuyển máu, bệnh phẩm, mẫu xét nghiệm, thuốc và vật tư y tế tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

Khi sử dụng UAV, thời gian vận chuyển thuốc, bệnh phẩm, vật tư y tế chỉ khoảng 5-10 phút, không phụ thuộc giao thông và có thể hoạt động ổn định trong bán kính 15-20km (Ảnh: Mạnh Quân).

Song song đó, dự án Hà Nội khỏe sẽ được triển khai theo hướng hình thành hệ sinh thái y tế đô thị thông minh, kết nối dữ liệu từ tuyến y tế ban đầu đến tuyến chuyên sâu.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo về dữ liệu Thành phố Hà Nội tạo nền tảng điều phối liên ngành, bảo đảm tích hợp, chia sẻ và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý và chăm sóc sức khỏe.

Tăng cường chăm sóc người cao tuổi, phát triển “kinh tế bạc”

Trước xu hướng già hóa dân số, Kế hoạch số 71 xác định việc thành lập Bệnh viện Lão khoa Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc thù cho người cao tuổi.

Thành phố cũng triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi tại xã, phường theo hình thức công lập kết hợp công tư và xã hội hóa.

Khám sức khỏe cho người dân (Ảnh: Tú Anh).

Các dịch vụ bao gồm theo dõi sức khỏe định kỳ, phục hồi chức năng, tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ tâm lý và tổ chức hoạt động sinh hoạt văn hóa, thể dục dưỡng sinh.

Việc phát triển mô hình kinh tế bạc được xác định là hướng đi dài hạn, tập trung vào y tế lão khoa, chăm sóc dài hạn, công nghệ hỗ trợ sức khỏe và bảo hiểm. Thành phố cũng nghiên cứu triển khai vòng tay thông minh cho người cao tuổi để theo dõi, quản lý sức khỏe liên tục và chủ động.

Đối với trẻ em và thanh thiếu niên, Hà Nội xây dựng bộ tiêu chí thể lực và tầm vóc học sinh Hà Nội, đồng thời đẩy mạnh chăm sóc dinh dưỡng cho nhóm 0-18 tuổi.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tư vấn dinh dưỡng tại các trường có bếp ăn tập thể sẽ được thí điểm nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn học đường và phòng ngừa các vấn đề sức khỏe từ sớm.

Mở rộng tiếp cận dịch vụ và từng bước giảm gánh nặng chi phí

Kế hoạch đặt mục tiêu thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần cho người dân Hà Nội.

Các trạm y tế xã, phường sẽ được đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nhân lực để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu và quản lý sức khỏe theo vòng đời.

Thành phố cũng từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản, trước hết đối với đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số nhóm ưu tiên khác trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế.

Chương trình Tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, do báo Dân trí cùng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Công ty cổ phần Dược phẩm Pharmacity tổ chức năm 2025 (Ảnh: Thành Đông).

Đồng thời sẽ thí điểm cấp phát thuốc ngoại trú bảo hiểm y tế tại nhà thuốc tư nhân nhằm tạo thuận lợi cho người bệnh.

Cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố được giao nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng bền vững quỹ bảo hiểm y tế, cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát chi phí khám chữa bệnh.

Thành phố phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ giường bệnh của các bệnh viện ngoài công lập đạt 25% tổng số giường bệnh trên địa bàn.

Trong quý II/2026, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội sẽ được đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp 3 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cũng sẽ được triển khai nhằm nâng cao năng lực phòng chống dịch và kiểm soát nguy cơ sinh học.

Với hệ thống giải pháp đồng bộ, từ chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực đến mở rộng chính sách an sinh, Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 26/02/2026 cho thấy quyết tâm của Hà Nội trong việc xây dựng nền y tế hiện đại, hiệu quả và lấy người dân làm trung tâm.

Nếu được triển khai đúng lộ trình, những giải pháp này được kỳ vọng tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng dịch vụ và khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe của người dân Thủ đô trong những năm tới.