Hà Nội: Nguyên nhân vụ ngộ độc tập thể ở quận Long Biên khiến 2 người chết

Hóa chất trong rượu trắng gây ra vụ ngộ độc

Liên quan đến vụ ngộ độc tập thể xảy ra ở Long Biên (Hà Nội), Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội đã có kết quả điều tra.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội, sau bữa tiệc ngày 19/12 tại một trung tâm hội nghị trên địa bàn quận Long Biên, có 20 người đã phải nhập viện (Bệnh viện Bạch Mai: 18 bệnh nhân; Bệnh viện Đức Giang: một bệnh nhân; Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn: một bệnh nhân).

Đơn vị tổ chức sự kiện đã mang rượu trắng từ bên ngoài vào bữa tiệc (Ảnh minh họa: Getty).

Bên cạnh đó, có 2 trường hợp tử vong chưa rõ nguyên nhân. Trong đó, một trường hợp sinh năm 1988 tử vong khi đang trên đường đến Bệnh viện Quân y 103 và một trường hợp sinh năm 1985 tử vong tại nhà.

Theo kết quả điều tra, trong bữa ăn ngoài sử dụng thực đơn của trung tâm hội nghị cung cấp, công ty tổ chức sự kiện còn tự mang đồ uống (rượu) vào bữa ăn.

Cụ thể, một lái xe của công ty đã mang vào 20 lít rượu trắng. Bên cạnh đó, có 2 chai rượu 1 lít khác cũng được mang từ bên ngoài vào (Trung tâm hội nghị không có thông tin về 2 chai rượu này).

Theo điều tra, tất cả bệnh nhân trên đều liên quan đến sử dụng dịch vụ ăn uống tại trung tâm hội nghị và sử dụng rượu tự mang vào. Chi cục đã lấy tổng số 53 mẫu kiểm nghiệm bao gồm thức ăn và rượu gửi đi xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy trong 6 mẫu rượu do công ty tự mang đến, có 2 mẫu rượu nồng độ methanol vượt quá giới hạn cho phép và phát hiện acetonitrile; 4 mẫu rượu khác các chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép.

14 mẫu thức ăn lưu không phát hiện vi sinh vật gây bệnh; 4 mẫu nước uống có các chỉ tiêu kiểm nghiệm vi sinh, hóa học trong giới hạn. Các mẫu bệnh phẩm (máu, nước tiểu) phát hiện acetonitrile và cyanide.

Qua công tác điều tra, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội kết luận nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do ngộ độc hóa chất acetonitrile có trong rượu trắng do phía công ty tổ chức sự kiện mang đến.

Các bệnh viện khẩn trương cấp cứu, giữ tính mạng bệnh nhân

Trong số 18 người được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, kết quả xét nghiệm mẫu máu các bệnh nhân cho thấy có acetonitrile và cyanide, hàm lượng methanol thấp hoặc âm tính.

Kết hợp với bệnh cảnh của các bệnh nhân, các bác sĩ nhận định ngộ độc acetonitrile (acetonitrile khi vào cơ thể có thể chuyển hóa chậm thành cyanide gây ngộ độc với biểu hiện sau uống nhiều giờ).

Một bệnh nhân của vụ ngộ độc được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang là nơi tiếp nhận điều trị bệnh nhân N.V.T., 52 tuổi. Bệnh nhân vào viện lúc 19/12 trong tình trạng kích thích vật vã, vân tím toàn thân.

Bệnh nhân được chẩn đoán: Toan chuyển hóa, ngộ độc chưa rõ nguyên nhân. Xét nghiệm nồng độ methanol trong máu 2,7 mg/dL.

Sau đó khoảng một giờ, bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng lơ mơ, thở nhanh, nổi vân tím toàn thân, làm điện tâm đồ thấy dấu hiệu bất thường của mạch vành, nhịp tim nhanh.

Kết quả xét nghiệm khí máu có biểu hiện tình trạng toan chuyển hóa nặng. Bệnh nhân T. đã được hội chẩn cấp cứu.

Các bác sĩ kết luận, bệnh nhân bị toan chuyển hóa nặng theo dõi ngộ độc, được xử trí đặt ống nội khí quản, thở máy xâm nhập, an thần, truyền bicarbonat, chỉ định lọc máu cấp cứu IHD tại khu Thận nhân tạo.

Sau lọc 4 tiếng, tình trạng toan của bệnh nhân cải thiện hơn, được chuyển khoa Hồi sức tích cực - Chống độc lúc 3h ngày 20/12.

Tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, bệnh nhân được đánh giá là một tình trạng ngộ độc nặng gây toan chuyển hóa nặng. Bệnh nhân thở máy xâm nhập, thực hiện các kỹ thuật hồi sức cấp cứu và theo dõi liên tục.

Sau 2 tiếng, bệnh nhân có dấu hiệu suy tuần hoàn, được sử dụng thuốc vận mạch, chỉ định lọc máu liên tục cấp cứu.

Sau lọc máu 4 tiếng, tình trạng toan chưa cải thiện nhiều, phải tăng liều thuốc vận mạch.

Sau hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định lọc máu hấp phụ. Bệnh viện cũng liên hệ hội chẩn qua điện thoại với các chuyên gia tại Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, để đưa ra phương án điều trị kịp thời và tích cực cho bệnh nhân.

Bệnh nhân được tiếp tục lọc máu cấp cứu kết hợp thêm quả lọc hấp phụ, lợi tiểu cưỡng bức, kháng sinh phổ rộng, dinh dưỡng và theo dõi hết sức sát sao các chỉ số sinh tồn và các thông số xét nghiệm, các đánh giá chức năng tim mạch.

Sau 10 tiếng tiếp theo, điện tâm đồ các sóng bất thường đã trở về đường cơ bản. Hiện tại, bệnh nhân hết toan, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vận động bình thường.

Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn là ông P.V.Q., 54 tuổi. Ông Q. được đưa vào khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng rối loạn tiêu hóa. Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vận động bình thường.