Hà Nội lên giải pháp quản lý an toàn thực phẩm các chợ giai đoạn 2022-2025

Dân trí Trong Đề án" Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025" đặt mục tiêu, 100% chợ bảo đảm an toàn thực phẩm.

Tại Đề án "Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025" nêu rõ, đến hết tháng 12/2022, toàn TP Hà Nội phấn đấu 100% đơn vị quản lý chợ, cơ sở kinh doanh thực phẩm cố định tại chợ được tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm; 100% đơn vị quản lý chợ xây dựng, ban hành quy chế về quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ; 100% chợ được giám sát, lấy mẫu kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm.

Giám sát an toàn thực phẩm tại các chợ mùa Covid-19.

Trong Đề án cũng nêu mục tiêu đến hết tháng 12/2022, tỉ lệ thực phẩm được giám sát, lấy mẫu tại các chợ vi phạm quy định về an toàn thực phẩm giảm 30% so với thời điểm chưa thực hiện đề án trên. Tối thiểu 50% chợ đang hoạt động được nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, đầu tư và 100% chợ xây dựng mới đáp ứng các tiêu chí chợ bảo đảm an toàn thực phẩm, văn minh thương mại theo quy định.

Ngoài ra, Đề án đặt mục tiêu theo từng lộ trình cụ thể như sau:

Đến hết tháng 12/2024, có 100% các chợ được giám sát, lấy mẫu kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm. Tỷ lệ thực phẩm được giám sát, lấy mẫu tại các chợ vi phạm quy định về an toàn thực phẩm giảm 70% so với thời điểm chưa thực hiện đề án. Tối thiểu 80% các chợ đang hoạt động được nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, đầu tư và 100% chợ xây dựng mới đáp ứng các tiêu chí chợ bảo đảm an toàn thực phẩm, văn minh thương mại.

Đến hết tháng 12-2025, có 100% cơ sở kinh doanh thực phẩm tại các chợ trên địa bàn đáp ứng yêu cầu đề án trên và được cấp biển nhận diện cơ sở kinh doanh thực phẩm an toàn. 100% chợ đang hoạt động được nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, đầu tư; 100% chợ xây dựng mới đáp ứng các tiêu chí chợ bảo đảm an toàn thực phẩm, văn minh thương mại. 100% chợ được giám sát, lấy mẫu kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm và cơ bản đáp ứng quy định pháp luật về an toàn thực phẩm.

Để đạt được các mục tiêu đặt ra, Hà Nội triển khai 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp về quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ. Trong đó, đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm và các quy định khác có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh tại chợ; tập trung quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở hoàn thiện các thủ tục pháp lý và các điều kiện kinh doanh thực phẩm an toàn theo quy định.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng sẽ tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp chợ theo quy hoạch; thúc đẩy sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn cho thành phố và các chợ; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm; rà soát hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế chính sách liên quan…

Hải Minh