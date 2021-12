Hà Nội có thể lên 2.000 - 3.000 ca Covid-19 mới mỗi ngày

Dân trí Tại Hà Nội, dịch lan ra toàn bộ 30/30 quận, huyện, thị xã. Đặc biệt, 2 quận Đống Đa và Hoàng Mai vượt 4.000 ca mắc Covid-19.

Vì sao F0 tại Hà Nội tăng nóng trong thời gian gần đây?

Hà Nội đã có ngày thứ 3 liên tiếp ghi nhận hơn 1.800 F0. Hơn một tuần qua số ca mắc mới trong ngày của Hà Nội đứng đầu cả nước. Hiện 8 quận "vùng cam" cũng đã siết chặt nhiều hoạt động, trong đó có việc dừng bán hàng ăn uống tại chỗ.

Nhận định về nguyên nhân số F0 của Thủ đô tăng nhanh trong thời gian qua, theo TS Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, đặc thù của Hà Nội là đô thị lớn, mật độ dân cư cao. Cùng với đó, di biến động dân cư giữa Hà Nội và các tỉnh thành khác rất phức tạp; một bộ phận người dân đã tiêm vaccine có tâm lý chủ quan…

Ngoài ra, trong thời gian qua, nhiều người dân Thủ đô cũng đã tự chủ động xét nghiệm bằng test nhanh và thông báo với chính quyền địa phương, sau đó được y tế cơ sở xác nhận và quản lý. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến số lượng F0 ghi nhận trong ngày ở mức cao.

Mặc dù ca bệnh tăng nhanh, nhưng theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, thành phố vẫn đang rất nghiêm túc chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt với Covid-19 và hiện Hà Nội vẫn đang chủ động kiểm soát dịch.

Hà Nội có thể ghi nhận 2.000 - 3.000 F0 mỗi ngày dịp cuối năm

Theo một lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, với việc dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, dự kiến số F0 trong ngày của Thủ đô có thể tăng lên mức 2.000 - 3.000 ca trong dịp cuối năm.

"Thành phố đã có phương án đáp ứng với kịch bản này. Hà Nội cũng bám sát chiến lược thích ứng Covid-19 sẽ chỉ khoanh vùng gọn theo khu vực nguy cơ, thay vì cách ly xã hội diện rộng như trước đây", vị lãnh đạo này cho hay.

Trước đó, trao đổi với báo chí sau cuộc họp được Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của người dân triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống nên dù số ca bệnh bình quân gia tăng mạnh, nhưng thành phố vẫn kiểm soát được tình hình.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng đi đến thống nhất và yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo xây dựng kịch bản, phương án ứng phó khi số ca F0 tăng lên 2.000 và 3.000 ca/ngày; tiếp tục tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng theo kế hoạch…

Ban Cán sự đảng UBND thành phố có phương án chỉ đạo chung để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trên toàn địa bàn thành phố, nhất là tại các điểm vui chơi, nơi thường tập trung đông người vào những ngày lễ lớn. Cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã chỉ đạo các lực lượng, nòng cốt là công an có phương án bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết phân luồng giao thông tránh tụ tập đông người trong dịp này.

Cần kiểm soát chặt số F0 chuyển nặng

Trao đổi với Dân trí, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng, Hà Nội nới lỏng thì chắc chắn ca nhiễm, ổ dịch tăng lên. Cơ bản thành phố phải kiểm soát các tiêu chí như số ca mắc nặng, ca nhập viện, số lượng tiêm chủng vaccine; đặc biệt hệ thống y tế trong đó có hệ thống y tế cơ sở phải tư vấn, điều trị, theo dõi kịp thời. Từ đó, phân tầng thật tốt các trường hợp F0 để không gây quá tải hệ thống y tế cũng như giảm số ca tử vong.

Theo PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, tuyến y tế phường, xã cùng chính quyền phải rà soát lại toàn bộ các trường hợp trên 50 hoặc trên 60 tuổi, những người có bệnh nền chưa được tiêm vaccine. "Đi từng ngõ, gõ từng nhà" để lập danh sách, tuyên truyền giáo dục việc cần phải tiêm vaccine cho người dân. Sau đó, Sở Y tế phân công các bệnh viện, kể cả kêu gọi các bệnh viện trung ương đóng trên địa bàn, tổ chức tiêm cho các đối tượng này 100%.

