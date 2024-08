Hà Nội: 3 người ngộ độc khí CO trong bếp ăn nhà hàng

Liên tục nhiều ca cấp cứu

Ngày 16/8, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Trung tâm đang điều trị cho nhiều bệnh nhân ngộ độc khí CO. Đáng nói, các tai nạn này xảy ra ngay trong bếp ăn nhà hàng, gia đình, từ các đồ dùng làm bếp không an toàn.

Nữ bệnh nhân ngộ độc CO khi đang làm việc trong bếp ăn nhà hàng ở Hà Nội (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Theo đó, Trung tâm đang điều trị 3 ca ngộ độc từ một căn bếp ở Hà Nội và một gia đình 2 mẹ con ở Nghệ An do dùng máy phát điện. Các bệnh nhân có hiện tượng nôn trớ, hôn mê, suy hô hấp do ngộ độc khí CO.

Bệnh nhân trong chùm 3 ca ngộ độc khi đang làm việc trong bếp ăn của nhà hàng cho biết, hôm đó là ngày đầu tháng 8, có 6 người cùng làm việc trong căn bếp khoảng 25-30m2.

Mọi người làm việc không có gì bất thường, căn bếp không có mùi gì đặc biệt. Tuy nhiên, đến tầm 9h thì một người bị ngất, tiếp đó thêm một người cũng ngất và một người khác có biểu hiện khó chịu. Cả 3 bệnh nhân được đưa vào Trung tâm Chống độc, được chẩn đoán ngộ độc khí CO.

"Nồng độ CO trong máu của bệnh nhân rất cao, HbCO lên tới hơn 30% trong khi bình thường chỉ khoảng dưới 1%. Hiện bệnh nhân đã điều trị oxy cao áp hơn 10 ngày, dùng thuốc dự phòng tránh biến chứng tâm thần, thần kinh", TS Nguyên thông tin.

Trong khi đó, trường hợp ngộ độc khí CO ở Nghệ An lại liên quan đến máy phát điện. Anh trai bệnh nhân cho biết, tối ngày 8/8, khoảng 20h, nhà bị mất điện nên gia đình người em có sử dụng máy phát điện khoảng 4 giờ để bật điều hòa trong phòng kín 15-20m2. Máy phát điện được đặt ở phòng thông với phòng ngủ.

Hai ca ngộ độc khí CO ở Nghệ An là mẹ con, người con trai 15 tuổi vẫn hôn mê, có tổn thương não nặng nề (Ảnh chụp CT).

Sáng 9/8, lúc 9h người nhà phát hiện cả 3 người trong gia đình em trai đều hôn mê, bên cạnh có chất nôn. Người bố bị ngộ độc nhẹ, điều trị ở địa phương và đã ra viện, còn hai mẹ con được đặt nội khí quản, đưa thẳng đến Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai.

TS.BS Lê Quang Thuận, Phó Giám đốc Trung tâm Chống độc cho biết, người mẹ (48 tuổi) đã tỉnh, được rút ống thở, nhưng con trai (15 tuổi) vẫn còn hôn mê và nguy kịch.

"Bệnh nhân vào viện trong tình trạng có tổn thương đa cơ quan, đặc biệt não, tim, cơ, hô hấp và một số tạng khác. Cả hai mẹ con có tổn thương rõ trên não nên nguy cơ cao sau này sẽ gặp các di chứng muộn và cần theo dõi, điều trị rất cẩn thận", TS Thuận thông tin.

Trường hợp người mẹ tình trạng cải thiện hơn, nhưng vẫn có thể có những di chứng về sau (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

TS Thuận cũng khuyến cáo người bố nên nhanh chóng đi kiểm tra, bởi cũng đã có tình trạng bất tỉnh, sẽ có nguy cơ cao gặp di chứng với não.

"Các trường hợp ngộ độc lần này có lượng HbCO trong máu cao hơn cả các nạn nhân ở vụ cháy ở Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội hồi tháng 9/2023", TS Thuận nhấn mạnh.

Cẩn thận từ đồ dùng nhà bếp

Theo TS Nguyên, các ca ngộ độc CO có nguyên nhân từ các vụ cháy; do nổ máy xe chạy "rốt-đa" ở trong phòng kín; ngồi trong ô tô và hít phải khí CO từ khói xe...

Nguy cơ ngộ độc CO cũng xảy ra do đặt máy phát điện thông với phòng sinh hoạt, sử dụng bình đun nước nóng chạy bằng khí gas, bồn chiên dầu sử dụng đồng thời khí gas và điện...

Chuyên gia này đánh giá, chùm 3 bệnh nhân ngộ độc CO khi đang làm việc tại bếp ăn của nhà hàng, trong căn bếp chắc chắn có thiết bị đun nấu đốt khí gas nhưng cháy không hoàn toàn nên tạo ra khí CO.

Trong khi đó, các bệnh nhân cho biết, thiết bị trong bếp đều mới lắp đặt, đang trong giai đoạn ngày đầu chạy thử.

"CO là chất khí không màu, không mùi, không gây kích ứng đường hô hấp. Do đó, rất khó nhận biết được sự có mặt của CO trong không khí.

Khi ngộ độc CO, trường hợp nhẹ thì gây buồn nôn, đau đầu, dễ tưởng nhầm là cảm cúm hay ngộ độc thức ăn, nặng thì có thể khiến người/vật hít phải bất tỉnh và tử vong.

"Khi hít phải khí CO, nó nhanh chóng hấp thu vào máu. Lúc này, CO gắn chặt với hồng cầu làm mất khả năng vận chuyển oxy của máu tới các cơ quan, khi tới các cơ quan thì CO ức chế, bóp nghẹt hoạt động của tế bào, gây chết tế bào và gây một loạt các phản ứng dây chuyền phức tạp và tổn thương cấp tính cũng như di chứng về sau", TS Nguyên phân tích.

Theo đó, ngộ độc khí CO thường gây tác động sớm nhất và nặng nề tới não, tim, cơ và các cơ quan khác.

Theo Giám đốc Trung tâm Chống độc, 50% các bệnh nhân bị nhiễm độc khí CO dù là nhẹ, sau khi được điều trị vẫn sẽ bị các di chứng về tâm thần, thần kinh, sa sút trí tuệ, suy giảm trí nhớ sau này.

"1/3 những người bị ngộ độc nặng ban đầu có tổn thương tim mạch sẽ tử vong trong vòng 8 năm sau này do biến chứng loạn nhịp tim. Người sau 35 tuổi bị ngộ độc CO thường nguy cơ bị di chứng nhiều hơn. Việc điều trị sớm và tích cực sẽ giảm mức độ nặng, giảm nguy cơ tử vong và hạn chế di chứng", TS Nguyên thông tin.

Vì thế, khi sử dụng các thiết bị có sử dụng khí gas như xe nâng hàng, máy làm lại bề mặt sân trượt băng, bộ phận hấp phụ khí gây mê, máy rang hạt cà phê... cần hết sức chú ý.

"Tất cả các nơi có thể phát sinh khí CO như các bếp có lắp đặt bếp ga, bếp chiên dầu sử dụng gas và điện... cần phải có lắp các thiết bị theo dõi và báo động nồng độ khí CO, khí gas, kịp thời phát hiện và tránh các vụ ngộ độc hoặc cháy nổ đáng tiếc xảy ra", TS Nguyên khuyến cáo.