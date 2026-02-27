“Giúp bệnh nhân phục hồi các chức năng thần kinh là niềm hạnh phúc đặc biệt”

BS.CKII. Nguyễn Đình Tuấn đang thăm khám cho người bệnh (Ảnh: BVCC).

Nhân dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, BS.CKII. Nguyễn Đình Tuấn - Chuyên khoa Thần kinh, Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC, đã có những chia sẻ về cơ duyên đến với nghề, hành trình trưởng thành trong chuyên môn và triết lý hành nghề anh luôn bền bỉ gìn giữ.

Cơ duyên nào đã đưa anh đến với nghề y và quyết định gắn bó suốt nhiều năm qua?

- Tôi đến với ngành y không chỉ bằng sự lựa chọn nghề nghiệp mà bằng một niềm tin rất rõ ràng: Nghề y là nghề có thể chạm trực tiếp đến nỗi đau và sự sống của con người.

Từ khi còn nhỏ, chứng kiến người thân phải điều trị bệnh dài ngày, tôi nhận ra rằng phía sau mỗi quyết định chuyên môn của bác sĩ là hy vọng của cả một gia đình. Chính sự thấu cảm đó đã thôi thúc tôi theo đuổi chiếc áo blouse trắng và là kim chỉ nam cho tôi đến tận hôm nay.

Trong ngành y, hai chữ "y đức” được đặt lên hàng đầu. Anh định nghĩa về điều này như thế nào?

- Theo tôi, y đức không phải là những khẩu hiệu lớn lao, xa vời mà là hành động được duy trì mỗi ngày. Nó thể hiện ở sự trung thực khi chẩn đoán, sự thận trọng khi điều trị và lòng tôn trọng với người bệnh. Một bác sĩ giỏi chuyên môn là điều kiện cần, nhưng một bác sĩ có tâm mới là người giữ được niềm tin lâu dài của người dân.

Là chuyên gia về nội thần kinh - một lĩnh vực phức tạp, điều gì ở chuyên khoa này đã "mê hoặc" anh?

- Nội thần kinh giống như một mê cung. Nhưng chính sự phức tạp ấy lại hấp dẫn tôi. Mỗi ca bệnh là một bài toán cần giải bằng tư duy logic, kinh nghiệm và sự tỉ mỉ. Tôi yêu cảm giác được "giải mã" những triệu chứng mơ hồ để tìm ra căn nguyên cốt lõi. Khi giúp bệnh nhân phục hồi các chức năng thần kinh, đó là niềm hạnh phúc rất đặc biệt.

Bác sĩ Tuấn “giải mã” căn nguyên bệnh để giúp bệnh nhân phục hồi các chức năng thần kinh (Ảnh: BVCC).

Để trở thành một bác sĩ giỏi, chắc hẳn hành trình học tập của anh rất gian nan?

- Hành trình học y là một quá trình tích lũy bền bỉ. Từ những năm học đại học đến đào tạo sau đại học, tôi xác định phải trau dồi, cập nhật liên tục.

Tôi may mắn được làm việc và học hỏi từ nhiều thầy cô giỏi. Các thầy không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy cách suy nghĩ: không vội vàng kết luận, luôn đặt câu hỏi “vì sao” trước mỗi triệu chứng. Chính cách tư duy lâm sàng cẩn trọng, dựa trên bằng chứng đó đã định hình phong cách làm nghề của tôi.

Cơ duyên nào đã đưa anh đến với Hệ thống Y tế MEDLATEC?

- Tôi lựa chọn MEDLATEC vì nhận thấy đây là hệ thống có tầm nhìn phát triển bền vững, đầu tư nghiêm túc vào chuyên môn và công nghệ. Tôi tin rằng môi trường năng động, minh bạch và lấy người bệnh làm trung tâm sẽ giúp mình phát huy được năng lực chuyên môn tốt hơn.

Bác sĩ Tuấn (giữa) được nhận quyết định bổ nhiệm vị trí phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC (Ảnh: BVCC).

Với cương vị phó giám đốc chuyên môn, anh làm thế nào để cân bằng giữa việc khám chữa bệnh và quản lý?

- Tôi xác định phải xây dựng đội ngũ mạnh thì mình mới có thể làm tốt vai trò quản lý. Tôi dành thời gian chuẩn hóa quy trình, đào tạo liên tục và phân quyền rõ ràng. Đồng thời, tôi vẫn duy trì khám bệnh để không xa rời thực tiễn lâm sàng.

Trong suốt những năm làm nghề, có khoảnh khắc nào khiến một người bản lĩnh như anh cảm thấy yếu lòng không?

- Có chứ. Đó là những ca bệnh quá nặng, dù mình và đồng nghiệp đã nỗ lực 200% sức lực, trí tuệ nhưng kết quả không như ý. Nhìn ánh mắt chờ đợi của người nhà bệnh nhân, chúng tôi không tránh khỏi xúc động. Nhưng chính những giây phút ấy không làm tôi yếu đi, mà nhắc nhở tôi phải cố gắng, cẩn trọng hơn trong từng quyết định sau này.

Kỷ niệm nào khiến anh cảm thấy tự hào nhất về nghề nghiệp của mình?

- Đáng nhớ nhất có lẽ là những ca đột quỵ. Có những bệnh nhân được đưa đến trong tình trạng nguy kịch, nhưng nhờ phát hiện và xử trí kịp thời trong "giờ vàng", họ đã phục hồi gần như hoàn toàn. Khi thấy bệnh nhân quay lại tái khám, tự đi lại được và bắt tay cảm ơn, tôi cảm nhận rất rõ ý nghĩa thiêng liêng của công việc mình đang làm.

Hệ thống xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế cùng trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại là nền tảng giúp bác sĩ đưa ra quyết định nhanh và chính xác (Ảnh: BVCC).

Đâu là thế mạnh của MEDLATEC giúp các bác sĩ như anh tự tin hơn trong chẩn đoán?

- Đó chính là nội lực về công nghệ. Hệ thống xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế (ISO 15189:2022 và CAP) cùng trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại là nền tảng giúp bác sĩ đưa ra quyết định nhanh và chính xác. Bên cạnh đó, văn hóa phối hợp liên chuyên khoa tại đây rất chặt chẽ, giúp bệnh nhân được điều trị toàn diện.