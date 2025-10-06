Giáo sư người Nhật mắc bệnh hiếm, sang Việt Nam điều trị thành công

Nhiễm trùng cột sống khiến đốt sống bị phá hủy, giáo sư người Nhật không thể xoay, ngửa cổ

Ông Nishio Atsuto (75 tuổi - Giáo sư chuyên ngành kỹ thuật quản lý công nghiệp tại Nhật Bản) có biểu hiện đau nhức vùng cổ vai gáy nhiều tháng nay, dù đã thăm khám và điều trị nội khoa ở một số bệnh viện tại Nhật Bản nhưng không cải thiện.

2 tháng gần đây tình trạng đau nhức tăng lên, kèm biểu hiện tê bì và yếu hai tay, thậm chí cổ luôn trong tư thế cúi gập, không thể ngửa lên.

Nhiễm trùng cột sống khiến cổ bệnh nhân luôn trong tư thế gập, không thể xoay hay ngửa cổ (Ảnh: BVCC).

Được học trò giới thiệu BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh là cơ sở y tế có chuyên khoa điều trị bệnh lý cột sống. Giáo sư Nishio Atsuto đã tìm hiểu và quyết định vượt hơn 3.000km sang Việt Nam thăm khám.

“Tôi nhận thấy những triệu chứng đau mỏi, tê bì không giống cơn đau xương khớp do tuổi cao, tình trạng tiến triển nặng khiến tôi thực sự lo lắng. Qua tìm hiểu tôi được biết BVĐK Hồng Ngọc có chuyên gia giỏi, cơ sở vật chất tốt. Cùng với sự động viên của học trò, tôi đã quyết tâm sang Việt Nam để tìm ra nguyên nhân chính xác và điều trị”, Giáo sư Atsuto chia sẻ.

PGS.TS.BS Hà Kim Trung, chuyên gia phẫu thuật cột sống - Phó giám đốc Y khoa BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh - cho hay qua kết quả chụp MRI cho thấy bệnh nhân bị nhiễm trùng cột sống cổ.

Theo nhiều nghiên cứu y văn trên thế giới, đây là tình trạng hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 2-7% trong tổng số các ca nhiễm trùng cơ xương khớp; có thể xuất phát từ chấn thương, biến chứng sau phẫu thuật hoặc lây lan qua đường máu.

Tình trạng viêm, áp xe phá hủy thân đốt sống và đĩa đệm C7/T1, tạo dải xơ co kéo khiến cổ bệnh nhân luôn trong tư thế gập, không thể xoay, ngửa. Nếu không phẫu thuật sớm, người bệnh có nguy cơ liệt vận động rất cao.

Tình trạng xơ dính và đốt sống bị biến dạng trước phẫu thuật (Ảnh: BVCC).

Ngay sau khi có kết quả thăm khám và chẩn đoán, các chuyên khoa đã hội chẩn và đưa ra phương án phẫu thuật để xử lý ổ viêm, đồng thời khôi phục lại cấu trúc và chức năng vận động của cột sống cổ, giúp bệnh nhân thoát khỏi cơn đau kéo dài và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phẫu thuật xử lý ổ viêm, làm vững cột sống cổ, khôi phục vận động

Phẫu thuật cột sống cổ được đánh giá là một trong những phương pháp mổ khó, đòi hỏi phẫu thuật viên có tay nghề cao và nhiều kinh nghiệm. Với trường hợp của Giáo sư Atsuto, thách thức càng lớn khi bệnh nhân có dải xơ chèn ép cùng ổ viêm lan rộng.

Vì vậy, ê-kíp phẫu thuật phải thao tác chính xác để bóc tách, loại bỏ tổ chức viêm, giải phóng chèn ép, không gây tổn thương rễ thần kinh và tủy sống. Đồng thời, kiểm soát tốt thời gian phẫu thuật, tránh ảnh hưởng tới thể trạng của bệnh nhân cao tuổi, giúp quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi.

Dải xơ và ổ viêm được xử lý, lấy lại đường cong sinh lý, làm vững cột sống cổ (Ảnh: BVCC).

Dưới sự hỗ trợ của máy C-arm 3D tích hợp trí tuệ nhân tạo AI, sau hơn 2 giờ phẫu thuật PGS. Hà Kim Trung; ThS.BSNT Nguyễn Quang Trung cùng toàn bộ ê-kíp đã thành công bóc tách phần xơ dính, xử lý ổ viêm, làm vững cột sống cổ. Hậu phẫu bệnh nhân tỉnh, tình trạng tê bì, đau mỏi đã cải thiện, không yếu liệt chi, cổ có thể xoay, ngửa nhẹ nhàng.

Đồng thời, các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm và tìm ra chính xác loại vi khuẩn gây nhiễm trùng cột sống, từ đó, đưa ra phác đồ điều trị căn nguyên gây bệnh, hạn chế nguy cơ kháng thuốc, kiểm soát và ngăn ngừa nhiễm trùng tái phát, đảm bảo vết mổ liền tốt.

Sau 1 tháng phẫu thuật, bệnh nhân khỏe mạnh, cổ vận động tốt (Ảnh: BVCC).

Sau 10 ngày, Giáo sư Atsuto xuất viện trong tình trạng ổn định. Một tháng sau tái khám, vết mổ liền tốt, vận động cổ linh hoạt, không còn nhiễm trùng. Ông tiếp tục duy trì thuốc theo chỉ định và quay trở lại sinh hoạt bình thường.

“Tôi bất ngờ về hiệu quả mà ca phẫu thuật đem lại. Hiện tại, tôi có thể cử động cổ linh hoạt, tình trạng đau nhức đã giảm nhiều và trở lại cuộc sống bình thường. Tôi cảm ơn các bác sĩ BVĐK Hồng Ngọc đã tận tâm điều trị”, Giáo sư Atsuto chia sẻ.

Thành công của ca phẫu thuật một lần nữa khẳng định năng lực chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc nói riêng và y tế Việt Nam nói chung trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, những lĩnh vực khó như chẩn đoán và phẫu thuật điều trị bệnh lý thần kinh, cột sống đã có những bước phát triển mạnh mẽ, sánh ngang các nước có nền y học tiên tiến, trở thành địa chỉ tin cậy không chỉ cho bệnh nhân trong nước mà còn cho nhiều bệnh nhân quốc tế.