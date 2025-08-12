Giảm đau lưng, tê dọc 2 chân do thoát vị đĩa đệm nhờ tiêm ngoài màng cứng

Đau lưng, tê bì dọc 2 chân - Cảnh báo thoát vị đĩa đệm chèn ép rễ thần kinh

Đau lưng dữ dội hoặc âm ỉ, lan xuống mông, xuống chân là triệu chứng thường gặp của thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Cơn đau trở nên nghiêm trọng hơn khi người bệnh vận động mạnh, đứng lâu, ngồi lâu, ho hoặc hắt hơi. Kèm theo đó là cảm giác tê bì hoặc yếu dọc hai chân, gây khó khăn trong việc đi lại hay duy trì thăng bằng.

Sở dĩ thoát vị đĩa đệm gây ra những triệu chứng trên là do nhân nhầy đĩa đệm thoát ra ngoài chèn ép trực tiếp lên các rễ thần kinh hoặc tủy sống. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến thể chất mà còn tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của bệnh nhân, gây lo âu, mất ngủ và giảm chất lượng cuộc sống.

Đáng lo ngại hơn, nếu không được can thiệp kịp thời và đúng cách, việc chèn ép rễ thần kinh kéo dài có thể dẫn đến nguy cơ bệnh nhân bị liệt vận động.

Triệu chứng điển hình của thoát vị đĩa đệm là những cơn đau lưng (Ảnh: BVCC).

“Thông thường, thoát vị đĩa đệm có thể điều trị bằng thuốc để giảm đau và cải thiện triệu chứng. Tuy nhiên, ở một số trường hợp như cơn đau cấp tính không đáp ứng thuốc hoặc bệnh nhân có các bệnh lý nền như tim mạch, huyết áp, suy thận, suy gan, dạ dày, sử dụng thuốc giảm đau kéo dài hoặc liều cao có thể gây tác dụng phụ, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Khi đó, phác đồ điều trị sẽ hướng đến giải pháp thay thế hiệu quả mà vẫn đảm bảo an toàn là phương pháp tiêm ngoài màng cứng”, ThS.BS Nguyễn Thanh Kim Huệ, Khoa Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, cho biết.

Tiêm ngoài màng cứng - Giải pháp giảm đau hiệu quả cho người có bệnh lý nền và không đáp ứng thuốc uống

Tiêm ngoài màng cứng là thủ thuật y khoa tối ưu giúp giảm đau lưng và tê bì chân do thoát vị đĩa đệm, phù hợp với những bệnh nhân không đáp ứng thuốc bằng đường uống hoặc có bệnh lý nền.

Khi thực hiện tiêm, các bác sĩ sẽ siêu âm để xác định chính xác vị trí, đảm bảo thuốc được đưa thẳng tới khoang ngoài màng cứng ở khu vực tổn thương giúp chống viêm và giảm kích thích dây thần kinh cảm giác đau tức thì, vì vậy người bệnh sẽ cảm nhận được hiệu quả ngay sau khi tiêm.

Một ưu điểm nữa là thuốc tác động trực tiếp tại chỗ, không đi vào toàn bộ cơ thể như đường uống, tránh ảnh hưởng đến các bệnh lý nền của bệnh nhân. Sau khi tiêm, bệnh nhân sẽ được theo dõi chặt chẽ trong khoảng 30 phút để đảm bảo không có tác dụng phụ.

Triệu chứng đau lưng và tê bì thuyên giảm đáng kể sau một liệu trình tiêm (Ảnh: BVCC).

Liệu trình và tần suất tiêm sẽ được bác sĩ chỉ định dựa trên mức độ đau, tình trạng bệnh lý và đáp ứng của từng bệnh nhân. Sau liệu trình tiêm, nhiều bệnh nhân cảm thấy các cơn đau lưng và tê bì thuyên giảm rõ rệt.

Bệnh nhân T.T.Q.A (57 tuổi) là một trường hợp điển hình, bà đã sống chung với thoát vị đĩa đệm trong nhiều năm, thường xuyên bị đau lưng dữ dội, tê bì 2 chân. Mặc dù bà đã uống nhiều loại thuốc khác nhau nhưng không thuyên giảm, thậm chí gây đau dạ dày. Sau khi thăm khám và nghe tư vấn tại Khoa Cơ Xương Khớp - Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, bà đã quyết định thực hiện tiêm ngoài màng cứng.

“Ngay khi tiêm mũi đầu tiên, tôi đã thấy đỡ đau lưng và chân bớt tê bì. Tôi không ngờ hiệu quả lại nhanh đến vậy. Trước đây tôi cứ nghĩ mình sẽ phải sống chung với nó cả đời, may mà có phương pháp này”, bà A. chia sẻ.

ThS.BS Kim Huệ khuyến cáo, tiêm ngoài màng cứng là phương pháp giảm đau, giảm tê bì tối ưu nhưng không thể giải quyết triệt để căn bệnh thoát vị đĩa đệm mà cần kết hợp với vật lý trị liệu và thay đổi lối sống để duy trì hiệu quả lâu dài. Khi có những dấu hiệu đau kèm tê bì 2 chân, người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để thăm khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.