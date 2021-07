Giải pháp trị liệu giảm đau tại nhà an toàn và hiệu quả mà không dùng thuốc

Dân trí Xung điện trị liệu kích thích thần kinh (TENS) giúp giảm các cơn đau cấp tính, mãn tính một cách đơn giản, hiệu quả và đặc biệt là giảm thiểu những tác dụng phụ không mong muốn khi dùng thuốc giảm đau.

Thận trọng với việc tự ý sử dụng thuốc giảm đau

Đau là một trong những triệu chứng thường gặp nhất, đi kèm với hầu hết các bệnh lý cả cấp và mãn tính. Việc giảm các cơn đau một cách hợp lý không chỉ giúp điều trị bệnh lý, cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn góp phần giúp bệnh nhân tăng tuân thủ điều trị.

Nhóm bệnh về cơ-xương khớp là nguyên nhân hàng đầu gây ra các cơn đau cấp và mãn tính đối với người Việt Nam. Những năm gần đây, nhóm bệnh này không còn được coi là "bệnh người già" mà đã trẻ hóa tới giới văn phòng do áp lực công việc, cuộc sống cộng với thói quen ngồi nhiều.

Đặc thù của các bệnh cơ xương khớp là dễ tái phát, điều này vô tình tạo thói quen cho người bệnh sử dụng lại toa thuốc cũ hoặc tự ý mua và sử dụng thuốc giảm đau, chống viêm. Hậu quả là bệnh chồng bệnh, cơn đau nhức không những không cải thiện mà còn rước thêm nhiều bệnh lý khác.

Khi sử dụng thuốc giảm đau không đúng chỉ định, liều lượng người bệnh sẽ đối diện với các tác dụng phụ nghiêm trọng như viêm gan, suy gan, loét đường tiêu hóa, thậm chí xuất huyết; gây suy thận, suy tim, suy hô hấp…

Công nghệ trị liệu giảm đau tại nhà an toàn và hiệu quả

So với việc giảm đau bằng thuốc, các bác sĩ thường coi việc trị liệu bằng xung điện kích thích thần kinh (TENS) là an toàn hơn vì thuốc luôn đi kèm với những tác dụng phụ không mong muốn. Với đa số người dùng, trị liệu bằng TENS không để lại các tác dụng phụ nghiêm trọng, thậm chí là không có bất cứ tác dụng không mong muốn nào. Một số trường hợp hiếm gặp có thể hơi rát và bị kích ứng da nhẹ sau khi trị liệu bằng TENS.

Hiện tại, trong số các loại máy xung điện trị liệu hiện có trên thị trường, OMRON là thương hiệu về thiết bị y tế gia đình đi đầu trong việc áp dụng những công nghệ mới để giúp người bệnh có thể trị liệu giảm đau tại nhà không dùng thuốc. Các sản phẩm được xuất ra khỏi nhà máy sản xuất của OMRON đã được kiểm định nghiêm ngặt đều đạt Chứng chỉ sản phẩm chất lượng ISO-9001, ISO-12485

Máy xung điện trị liệu OMRON HV-F013 sử dụng công nghệ OMRON TENS, với thiết kế độc quyền của OMRON, HV-F013 là "cứu cánh" cho những cơn đau cơ, xương khớp và đau thần kinh thường trực trong cuộc sống hiện đại. Máy có thiết kế gọn nhẹ, đa năng với ba tác động. Đầu tiên, máy sử dụng dòng điện ở khu vực đau để kích thích dây thần kinh cảm giác, ngăn chặn truyền cảm giác đau. Sau đó, máy thúc đẩy quá trình sản sinh Endorphin - thuốc giảm đau tự nhiên của cơ thể, an toàn và hiệu quả hơn so với thuốc giảm đau kê đơn.

Ngoài chức năng giảm đau, máy phát ra dòng điện nhỏ khiến các cơ được thư giãn, giảm căng cơ, tạo ra chuyển động bơm giúp máu được lưu thông. Toàn bộ quá trình này sẽ giúp tăng cường lưu thông máu và thúc đẩy tuần hoàn, giúp trị liệu khu vực đau và tăng cường sức khỏe người bệnh.

OMRON HV-F013 có kiểu dáng đơn giản, dễ sử dụng. Trọng lượng 75 g cả pin và nằm gọn trong lòng bàn tay giúp bạn bỏ vừa túi xách để mang theo bất kỳ nơi đâu. Bảng điều khiển được thiết kế thông minh chỉ với 4 nút nhấn để chọn chế độ và cường độ: 5 chế độ để điều trị cho nhiều vùng khác nhau trên cơ thể như: Vai, cánh tay, lưng dưới, chân hoặc bàn chân. 10 cường độ từ thấp tới cao để trị liệu giảm đau cơ hiệu quả hơn.

Với hướng dẫn sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Việt và mô tả kỹ lưỡng vị trí đặt miếng dán cùng cách chọn chế độ với từng vùng cơ thể, OMRON HV-F013 an toàn và phù hợp với nhiều đối tượng thuộc các lứa tuổi khác nhau từ người trẻ tới người cao tuổi, từ đối tượng văn phòng tới người làm việc nặng nhọc…. Với mức giá khoảng hơn một triệu đồng và có thể tái sử dụng cho tất cả các thành viên trong gia đình, đầu tư cho một chiếc máy giảm đau sử dụng công nghệ TENS tiết kiệm và an toàn vượt trội so với việc dùng thuốc giảm đau.

Trường Thịnh