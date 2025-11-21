Giải pháp điều trị sỏi thận ít xâm lấn, tỷ lệ sạch trên 90% sau một lần phẫu thuật

Anh Nguyễn Hoàng Long, 35 tuổi, Hải Phòng gửi câu hỏi về chuyên trang Sống khoẻ với nội dung như sau: “Thưa bác sĩ, tôi bị sỏi thận khá lớn, nghe nói có thể phải mổ. Tuy nhiên tôi rất lo vì sợ đau, sợ để lại sẹo và phải nằm viện lâu. Hiện nay có phương pháp nào điều trị sỏi thận hiệu quả mà vẫn ít xâm lấn, hồi phục nhanh không?”.

Dưới đây là giải đáp của BS.CKII Đặng Xuân Tùng, Khoa Ngoại Tổng hợp và Gây mê, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng.

Sỏi thận hình thành do sự lắng đọng các tinh thể khoáng như canxi, oxalat, uric axit… kết tụ lại tạo thành khối và ở các vị trí khác nhau trong thận như đài thận, bể thận. Bệnh có thể gây ra các triệu chứng nghiêm trọng có thể kể đến như đau vùng hông lưng hoặc dưới xương sườn, tiểu máu, nhiễm trùng đường niệu tái phát hoặc ứ nước thận.

Nếu không xử trí kịp thời, sỏi lớn có thể gây ra tình trạng giãn đài thận, giãn bể thận, suy giảm chức năng thận. Nghiêm trọng hơn là nhiễm trùng huyết, thận mất chức năng, thậm chí dẫn đến ung thư thận và viêm nhiễm tái phát nhiều lần tại vị trí sỏi trong thận.

Ê-kíp bác sĩ Vinmec Hải Phòng thực hiện phương pháp tán sỏi qua da đường hầm nhỏ cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

Trường hợp có sỏi lớn hoặc nằm ở vị trí đặc biệt khiến việc điều trị bằng thuốc hoặc tán sỏi ngoài cơ thể không hiệu quả, Vinmec Hải Phòng sẽ sử dụng phương pháp tán sỏi qua da đường hầm nhỏ (Mini PCNL - mini percutaneous nephrolithotomy). Phương pháp đang trở thành lựa chọn hàng đầu bởi ít xâm lấn, thời gian mổ ngắn, hồi phục nhanh và tỷ lệ sạch sỏi cao.

Mini PCNL là phiên bản ít xâm lấn hơn của phương pháp tán sỏi qua da truyền thống. Bác sĩ tạo một đường hầm nhỏ từ da vùng lưng vào trong thận của người bệnh, đưa ống nội soi mini và nguồn năng lương để tán sỏi, sau đó hút mảnh sỏi ra ngoài. Phương pháp thích hợp với bệnh nhân có kích thước trên 2,5 cm, số lượng nhiều, tính chất cứng có biến dạng giải phẫu gây cản trở đường ra của sỏi hoặc người béo phì khó thực hiện nội soi ngược dòng.

So với các phương pháp tán sỏi khác, Mini PCNL mang lại nhiều lợi ích nổi bật như ít xâm lấn hơn (đường hầm nhỏ, tổn thương mô tối thiểu, ít đau sau mổ), hiệu quả cao (tỷ lệ sạch sỏi đạt trên 90-95% chỉ sau một lần phẫu thuật), thời gian hồi phục nhanh (có thể đi lại sau 1 ngày, xuất viện sau 2-3 ngày), tính thẩm mỹ cao (đường rạch da chỉ khoảng 0,5-1 cm, hầu như không để lại sẹo), giảm nguy cơ biến chứng (ít chảy máu, ít nhiễm trùng, bảo tồn tối đa chức năng thận).

Tại Vinmec Hải Phòng, quy trình thực hiện tán sỏi qua da đường hầm nhỏ (Mini PCNL) được chuẩn hóa nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả tối đa cho người bệnh. Kỹ thuật được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, đảm bảo hiệu quả điều trị cao và hạn chế tối đa biến chứng. Mỗi chỉ định can thiệp đều được đánh giá kỹ lưỡng, tránh lạm dụng kỹ thuật. Bệnh nhân được chăm sóc trong môi trường điều trị văn minh, riêng tư, an toàn, với chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, tập luyện và giáo dục sức khỏe được theo dõi toàn diện, đảm bảo trải nghiệm điều trị chuyên nghiệp và thoải mái.