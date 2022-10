Giải pháp cho da sạm nám ở hội thảo quốc tế tại Hàn Quốc

Sự kiện được tổ chức bởi công ty Janami Beauty và Tập đoàn Reviresco, nhằm trao đổi chuyên môn trong lĩnh vực da liễu và cập nhật các hướng đi khoa học mới trong điều trị sắc tố da. Đây là tiền đề cho việc xây dựng các phác đồ nâng cao, điều trị nám sạm, tàn nhang phù hợp với da của người Việt Nam.

Hội thảo đã thu hút hơn 30 chuyên gia da liễu hàng đầu Việt Nam - Hàn Quốc tham gia như GS.BS Park Kyoung Chan, Chủ tịch Hiệp hội Tế bào Sắc tố châu Á, Chủ tịch Hiệp hội Da liễu Thẩm mỹ Hàn Quốc; PGS.TS.BS Phạm Hữu Nghị - người nghiên cứu ra phương pháp trị nám Multi - Light, BS.CKII Nguyễn Tiến Thành; chuyên gia da liễu Phạm Thị Nguyệt Ánh,…

Ngoài việc trình bày các tham luận chuyên môn, các chuyên gia cũng chia sẻ những góc nhìn mới, đa chiều và những khó khăn, thuận lợi trong điều trị nám hiện nay ở cả 2 quốc gia.

Hội thảo trị nám quốc tế 2022 với hơn 30 bác sĩ, chuyên gia Hàn Quốc - Việt Nam tham gia (Ảnh: Janami).

Tại hội thảo, chuyên đề "Cập nhật mới nhất về nám da và rối loạn sắc tố trong điều trị da liễu thẩm mỹ" do GS.BS Park Kyoung Chan trình bày đã nhận được sự quan tâm từ các bác sĩ và chuyên gia đến từ Việt Nam. Ngoài trình bày những kết quả nghiên cứu của giáo sư, đăng trên các tạp chí quốc tế như Journal of Dermatology, Journal of Cosmetic and Laser Therapy và được giới y khoa ghi nhận là có nhiều bước tiến góp phần nâng cao hiệu quả các phác đồ xóa nám, giải quyết nhiều vấn đề của làn da.

Theo đó, bên cạnh tăng sắc tố, nguyên nhân nám da còn bao gồm lão hóa tế bào, giãn mạch máu, tăng sinh tế bào mast, gây viêm và tổn thương lớp màng đáy. Đây là nguyên nhân khiến nám da khó chữa trị dứt điểm và tái đi tái lại. Do đó, chiến lược tổng thể trong điều trị nám da được đặt ra với các phương pháp tiếp cận mang tính đa chiều.

GS.BS Park Kyoung Chan chia sẻ các biến chứng sắc tố da (Ảnh: Janami).

GS.BS Park Kyoung Chan chia sẻ các ví dụ về biến chứng sắc tố khó phục hồi, từ việc sử dụng Hydroquinone hay các thuốc bôi, bao gồm cả tăng và mất sắc tố. Đây là vấn đề được cộng đồng làm đẹp tại Việt Nam và Hàn Quốc quan tâm.

Trong quá trình tìm kiếm các công thức thay thế an toàn, hạn chế gây kích ứng và biến chứng, các nghiên cứu đã chỉ ra hiệu quả và mức độ an toàn của 4-n-butylresorcinol được bọc trong công nghệ Liposome - công nghệ vận chuyển giúp hoạt chất nhỏ hơn 280 lần để đưa vào da. Điều này đã phát huy hiệu quả ức chế Melanin lên tới 7,5 %, các phản ứng phụ cũng được kiểm soát.

Nói về việc điều trị giảm nám đa chiều, giải quyết nhiều vấn đề của sắc tố da cùng một lúc, GS.BS Park Kyoung Chan nhấn mạnh: "Phức hợp Whitenol này kết hợp với Tranexamic Acid đảo ngược tiến trình nám da liên quan đến những thay đổi ở trung bì như mật độ mạch máu và tăng tế bào mast; cùng với hoạt chất Rhodiola Sach, hỗ trợ tăng cường chống oxy hóa giúp kích hoạt tái tạo tế bào gốc".

GS.BS Park Kyoung Chan trình bày những cập nhật mới về các hoạt chất ức chế sắc tố (Ảnh: Janami).

Các nghiên cứu của GS.BS Park Kyoung Chan được áp dụng trong dòng dược mỹ phẩm hỗ trợ giảm nám và lão hóa SkinMD Laboratories.

Theo bà Park Sung Joo, Chủ tịch Tập đoàn Dược phẩm Reviresco, sự khác biệt của dòng dược mỹ phẩm SkinMD là được phát triển bởi giáo sư có nhiều kinh nghiệm của nền y học Hàn Quốc, vượt qua nhiều kiểm nghiệm về tác dụng hoạt chất, khả năng hạn chế gây kích ứng da tại các Bệnh viện Bundang - Đại học Quốc gia Seoul.

Bên cạnh điều trị sắc tố, các nghiên cứu về trị liệu chống lão hóa và làm trẻ hóa sâu cho da người châu Á nói chung và da nám sắc tố nói riêng cũng được đưa ra trao đổi giữa các chuyên gia Hàn Quốc và Việt Nam. Trong đó, các chuyên gia đánh giá cao phức hợp Toxjet (bao gồm Copper Tripeptide, Hyaluronic Acid phân tử siêu nhỏ, Acetyl Hexapeptide, Tranexamic Acid,..) cho thấy khả năng tăng sinh collagen và elastin từ tầng sâu của biểu bì, hỗ trợ tái tạo cấu trúc nền da, xóa nhăn dần và nâng cơ đa tầng.

Nghiên cứu của GS.BS Park thực hiện tại Bệnh viện Bundang Đại học Quốc gia Seoul với bệnh nhân 52 tuổi cho thấy sau 12 tuần có sản sinh collagen tăng lên đáng kể, các nếp nhăn nơi khóe mắt của bệnh nhân được đầy lên và mờ đi.

Journal of Cosmetic and Laser Therapy: hiệu quả giảm vết chân chim sau 12 tuần (Ảnh: Janami).

Các sản phẩm SkinMD được trưng bày tại hội thảo (Ảnh: Janami).

Với bề dày kinh nghiệm gần 40 năm hoạt động trong lĩnh vực laser thẩm mỹ, PGS.TS.BS Phạm Hữu Nghị đồng ý với quan điểm của GS.BS Park Kyoung Chan về liệu trình nám da ngày nay phải tập trung vào nhiều khâu của quá trình bệnh lý để mang lại nâng cao hiệu quả cho chị em phụ nữ.

Bác sĩ Nghị đã sử dụng các sản phẩm SkinMD trong nhiều năm khi kết hợp với hệ thống trị liệu công nghệ cao. Điều này đã ghi nhận nỗ lực của SkinMD khi cập nhật những chiến lược mới về lão hóa, phục hồi da để phù hợp với xu thế mới của ngành da liễu châu Á nói riêng và thế giới nói chung.

BS.CKII Nguyễn Tiến Thành, người đã sử dụng và báo cáo SkinMD trong nhiều nghiên cứu cho biết: "Đây là những cập nhật chuyên môn cần thiết với những người làm trong ngành da liễu. Hi vọng sau buổi hội thảo, các nghiên cứu mới sẽ được áp dụng thêm nhằm hoàn thiện hơn liệu trình chăm sóc da cho người bị nám và lão hóa da".

Tại Việt Nam, SkinMD được công ty Janami Beauty nhập khẩu và phân phối độc quyền trên thị trường. Trong gần 7 năm có mặt tại Việt Nam, SkinMD đã từng bước tiếp cận người tiêu dùng và tại được sự quan tâm của giới chuyên môn. Giảng viên da liễu Phạm Thị Nguyệt Ánh chia sẻ, "SkinMD là có thể giúp nâng cao hiệu quả trong chăm sóc và cải thiện các tổn thương cho da do các tác động từ bên ngoài".

Chuyên gia Trịnh Thu Hường cho biết, chị đã tư vấn sử dụng SkinMD cho khách hàng trong gần 7 năm, ghi nhận khả năng hỗ trợ dưỡng da, giảm vết nám sạm trên da của sản phẩm.

Lễ ký kết đối tác độc quyền chiến lược cho tất cả các sản phẩm của SkinMD Laboratories giữa Reviresco và Janami Beauty (Ảnh: Janami).

Tại hội thảo, lễ ký kết đối tác độc quyền chiến lược cho tất cả các sản phẩm của SkinMD Laboratories giữa Reviresco và Janami Beauty cũng đã được diễn ra. Sự kiện mang ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển, nâng tầm chiến lược cho dòng SkinMD tại thị trường Việt Nam. Điều này cũng góp phần thể hiện vị thế và chất lượng cho dòng sản phẩm hỗ trợ dưỡng ẩm, giảm vết nám, làm mờ vết sạm trên thị trường, được nhập khẩu và phân phối chính hãng từ Janami.

Thông tin chi tiết:

Công ty Cổ phần Giải pháp Sức khỏe và Sắc đẹp Janami

Website: http://janami.vn/