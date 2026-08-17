Giải mã khối giả u ở não gây đau đầu kéo dài

Đau đầu, sụp mí mắt vì căn bệnh dễ nhầm là u não

Thời gian đầu, anh D.N.G. (24 tuổi, Vĩnh Long) chỉ thấy có một vài dấu hiệu đau đầu, mệt mỏi thông thường. Đi khám và chụp cộng hưởng từ đều ghi nhận anh G. có tổn thương vùng nền sọ và xoang hang - vị trí vốn là nơi thường gặp của u màng não. Do tổn thương còn nhỏ và mỏng, anh G. được bác sĩ cho thuốc và yêu cầu thăm khám định kỳ.

BS.CKII Trần Lương Anh trao đổi với bệnh nhân về hình ảnh tổn thương não (Ảnh: Bệnh viện FV).

Sau 1 tháng, các cơn đau trở nên dữ dội hơn, mí mắt trái sụp xuống, nhìn một vật thành hai hình. Anh G. chuyển sang bệnh viện FV. Tại đây, sau khi đánh giá lại toàn bộ dữ liệu lâm sàng và hình ảnh học, BS.CKII. Trần Lương Anh, Trưởng khoa Ngoại thần kinh và Cột sống cho biết: “Có những đặc điểm khiến chúng tôi cho rằng tổn thương này không phù hợp với chẩn đoán u màng não”.

Nghi ngờ đây có thể là một quá trình viêm bên trong sọ não, các bác sĩ tiếp tục thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên sâu như xét nghiệm máu, chọc dò dịch não tủy và nhiều khảo sát khác nhằm tìm nguyên nhân. Tuy nhiên, các kết quả cận lâm sàng đều không cho thấy dấu hiệu bất thường đáng lưu ý nào.

Mở hộp sọ, giải mã khối giả u bám chặt xoang hang

Vì chưa thể xác định được nguyên nhân cụ thể, BS Lương Anh quyết định phẫu thuật giải phóng dây thần kinh đang bị chèn ép nhằm cải thiện các triệu chứng thần kinh cho bệnh nhân. Thông qua phẫu thuật, bác sĩ có thể lấy mẫu mô để sinh thiết tổn thương tìm nguyên nhân chính xác.

Sau khi mở nắp sọ, BS Lương Anh và êkip phẫu thuật sử dụng kính hiển vi phẫu thuật quan sát thấy màng não bị viêm, những mô viêm màu đỏ hồng bám dính chặt vào màng não, tạo thành một khối giả u.

“Chính cấu trúc viêm này đã xâm lấn vào thành xoang hang và chèn ép dây thần kinh vận nhãn khiến bệnh nhân bị sụp mí và nhìn đôi”, BS.CKII Trần Lương Anh giải thích.

BS.CKII Trần Lương Anh cùng êkíp phẫu thuật thực hiện ca mổ để giải phẫu bệnh (Ảnh: Bệnh viện FV).

Kết quả giải phẫu mô bệnh học cho thấy, anh G. mắc một dạng viêm tự miễn hiếm gặp, khi hệ miễn dịch rối loạn và tấn công vào các mô khỏe mạnh, gây viêm kéo dài. Ở một số trường hợp, phản ứng viêm mạn tính khiến mô dày lên, tạo thành khối giả u với hình ảnh rất giống u thật trên phim chụp.

Điều trị đúng nguyên nhân nhờ chẩn đoán chính xác

Ngay sau khi xác định được bản chất bệnh, anh G. được chuyển sang điều trị bằng thuốc phù hợp. Chỉ 2 tuần sau khi điều trị đúng nguyên nhân, mắt anh G. đã mở trở lại, tình trạng sụp mí gần như biến mất.

Bệnh nhân được đánh giá toàn diện hình ảnh học và biểu hiện lâm sàng trước khi đưa ra chỉ định điều trị (Ảnh: Bệnh viện FV).

Theo BS.CKII Trần Lương Anh, trường hợp này cho thấy không phải mọi tổn thương có hình ảnh giống khối u trên cộng hưởng từ đều là u não.

"Trong những ca bệnh phức tạp, bác sĩ cần kết hợp triệu chứng lâm sàng, hình ảnh học, xét nghiệm và khi cần thiết là giải phẫu bệnh để xác định đúng bản chất tổn thương. Chẩn đoán chính xác giúp người bệnh được điều trị đúng nguyên nhân, tránh những can thiệp không cần thiết và cải thiện tiên lượng lâu dài", bác sĩ nói.

Tại Bệnh viện FV, các trường hợp thần kinh phức tạp được hội chẩn giữa nhiều chuyên khoa, bao gồm Ngoại Thần kinh, Nội Thần kinh, Chẩn đoán hình ảnh và Giải phẫu bệnh. Cách tiếp cận đa chuyên khoa giúp bác sĩ đánh giá toàn diện từng trường hợp, đặc biệt với những tổn thương hiếm gặp có biểu hiện giống khối u trên phim chụp, từ đó lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp nhất cho người bệnh.

Để biết thêm thông tin về điều trị và phẫu thuật các bệnh lý thần kinh tại Bệnh viện FV, bạn có thể đến số 6 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ (quận 7 cũ), TPHCM hoặc liên hệ số điện thoại (028) 35 11 33 33.

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