Giai đoạn vàng 1.000 ngày đầu: Đâu là chìa khóa cho sự phát triển tối ưu của trẻ?

Có thể mẹ chưa biết, các giai đoạn từ 0-3 tuổi (1.000 ngày đầu đời), 5-7 tuổi và 8-10 tuổi được xem là ba giai đoạn vàng cho sự phát triển trí não toàn diện của bé (theo nghiên cứu của nhóm Giáo sư Richard Weissbourd từ Đại học Havard). Vì thế, các bậc phụ huynh cần chủ động nghiên cứu, xây dựng chế độ dinh dưỡng tối ưu và bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho con ngay từ khi còn nhỏ. Bên cạnh sữa mẹ vốn luôn được xem là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho bé, sữa công thức cũng là một "trợ thủ" đắc lực giúp mẹ an tâm về sức khỏe lẫn trí tuệ của con.

Colosmulti - thương hiệu đồng hành cùng bé trong các giai đoạn "vàng" đầu đời

Theo các chuyên gia, DHA và Platinose là hai trong số những thành phần thiết yếu hỗ trợ bé phát triển trí não tối ưu trong giai đoạn đầu đời. Ngoài ra, Protein, Canxi và Lysine... có trong nguồn sữa cũng mang đến khả năng cải thiện thể trạng, đặc biệt là chiều cao. Việc các bé được hấp thụ đầy đủ các dưỡng chất này trong 1000 ngày đầu đời chính là cơ hội để thiết lập nền tảng cho sức đề kháng, khả năng nhận thức và sự phát triển nói chung của bé trong tương lai.

Với bề dày lịch sử nghiên cứu về nhu cầu dinh dưỡng cùng thể trạng của người Việt, Colosmulti tự tin đáp ứng đầy đủ các dưỡng chất cần thiết kế trên trong dải sản phẩm đa dạng của mình. Colosmulti cũng tự hào là thương hiệu tiên phong tại Việt Nam về các dòng sữa non, mang đến những sản phẩm tối ưu cho từng tệp khách hàng chuyên biệt. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến Colosmulti IQ và Colosmulti Pedia - top 2 sản phẩm sữa non luôn được các mẹ bỉm "săn đón".

Colosmulti IQ hỗ trợ phát triển chiều cao và trí thông minh cho trẻ

Đúng như tên gọi, sữa bột Colosmulti IQ là sự lựa chọn hoàn hảo cho sự phát triển về trí tuệ của trẻ. Nhờ vào sự kết hợp của bộ đôi Palatinose và DHA, các bé sẽ được hỗ trợ tăng cường nhận thức, cải thiện IQ. Bên cạnh đó, nhờ vào bảng thành phần gồm MK7, canxi sữa, canxi nano vitamin D, trẻ sẽ có thêm cơ hội phát triển chiều cao tối ưu, có khung xương chắc khỏe. Sản phẩm cũng là "chân ái" giúp trẻ ngủ ngon vì có thêm nguồn các vitamin khoáng chất và Lactium dồi dào.

Sữa bột Colosmulti Pedia - Sản phẩm chuyên biệt giúp bé ăn ngoan

Đối với những trẻ biếng ăn, mẹ có thể ưu tiên chọn sữa bột Colosmulti Pedia. Sở hữu nguồn sữa non 100% nhập khẩu từ Mỹ kết hợp với đa dạng vitamin khoáng chất như Lactoferrin, MCT, chất xơ FOS và tinh chất men bia, sản phẩm được các chuyên gia đánh giá là phù hợp để cung cấp hàm lượng cao kháng thể tự nhiên cho bé khỏe mạnh, cải thiện hệ tiêu hóa và đường ruột.

Ưu đãi hấp dẫn khi mua sữa non tại "Siêu hội Colosmulti - Cho bé khỏe, mẹ an tâm"

Dành cho những bà mẹ bỉm sữa thời hiện đại "trót yêu" Colosmulti, thương hiệu sữa non nhập khẩu hàng đầu Hoa Kỳ đang tung ra hàng loạt ưu đãi hấp dẫn trong sự kiện "Siêu hội Colosmulti - Cho bé khỏe, mẹ an tâm" trên sàn thương mại điện tử Shopee. Từ nay đến hết ngày 11/8, ngoài ưu đãi mua 2 sản phẩm sữa non đang bán chạy nhất với giá tốt, các mẹ còn có cơ hội rinh về nhiều phần quà thiết thực và giá trị. Chưa hết, thông qua sự kiện này, Colosmulti còn tung ra dòng sản phẩm mới toanh với ưu đãi độc quyền mua 2 tặng 1 chỉ có trên Shopee Mall.

Người dùng tham gia Ngày siêu thương hiệu Colosmulti trên Shopee sẽ có cơ hội "săn" sữa non với mức giá ưu đãi lên đến 50%, nhận về voucher giảm sâu 888.000 đồng cho đơn 0 đồng.

Hơn 4.000 voucher trị giá 80.000 đồng, 100.000 đồng và 120.000 đồng cho các hóa đơn trên 400.000 đồng sẽ dành cho người dùng Shopee mua sắm tại gian hàng chính hãng của Colosmulti.

Đặc biệt, 10 khách hàng có giá trị đơn hàng cao nhất trong "Siêu Hội Colosmulti - Cho bé khỏe, Mẹ an tâm hôm" nay còn có cơ hội sở hữu các quà tặng "khủng" là iPhone 13 Pro Max và Airpods Pro.

Còn chần chờ gì mà không tham gia ngay "cơn bão sale" lớn nhất nhì trong năm của thương hiệu sữa non nhập khẩu hàng đầu Hoa Kỳ? Để biết thêm thông tin chi tiết về Ngày siêu thương hiệu Colosmulti trên Shopee Mall, truy cập tại đây: https://shopee.vn/colosmulti.official