Gia tăng ca mắc Covid-19, não mô cầu, sốt xuất huyết

Theo Báo cáo công tác y tế tháng 4 của Bộ Y tế, từ ngày 18/3 đến ngày 18/4, cả nước ghi nhận 6.408 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 1 ca tử vong. Tính từ ngày 14/12/2025 đến nay, tổng số ca mắc lên gần 45.900, 5 trường hợp tử vong, cao hơn 1,8 lần về số mắc và tăng 2 ca tử vong so với cùng kỳ năm 2025.

Với bệnh tay chân miệng, trong tháng ghi nhận 11.808 trường hợp mắc, 3 ca tử vong. Tích lũy từ ngày 14/12/2025 đến nay, cả nước ghi nhận 34.432 trường hợp mắc (cao hơn 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái), 8 ca tử vong.

Cùng thời gian, cả nước ghi nhận 5 trường hợp mắc viêm màng não do não mô cầu, 2 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ ngày 14/12/2025 đến nay là 26 (cao hơn 10 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái), 4 ca tử vong.

Với Covid-19, trong tháng ghi nhận 302 trường hợp mắc, không có tử vong. Tính từ ngày 14/12/2025 đến nay, tổng số ca mắc là 356 (cao hơn 4,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái), một trường hợp tử vong.

Trong khi đó, các dịch bệnh khác như cúm, viêm não virus, sốt phát ban nghi sởi, dại… có xu hướng giảm. Đến nay, nước ta cũng chưa ghi nhận trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 7.004 trường hợp mắc viêm gan. Trong đó, số mắc viêm gan B chiếm nhiều nhất với gần 6.400 ca, tiếp đến là viêm gan C (gần 600 ca) và viêm gan A với 17 ca.

Xét theo khu vực, miền Nam ghi nhận số ca cao nhất với 4.420 ca (chiếm 63,2%), tiếp đến là miền Bắc với 1.929 ca (27,5%), miền Trung và Tây Nguyên lần lượt ghi nhận 530 ca (7,5%) và 127 ca (1,8%).